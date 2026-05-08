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Cuáles son los gestos simples que convierten a un pasajero en el favorito de la tripulación

La cortesía y los pequeños detalles transforman la atmósfera durante el viaje y contribuyen a una experiencia placentera, de acuerdo con personal de abordo consultado por Travel + Leisure

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tripulantes de cabina identifican a los pasajeros colaboradores y respetuosos como perfiles ideales para un vuelo tranquilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el primer contacto, los tripulantes de cabina distinguen rápidamente a los pasajeros colaboradores y respetuosos, a quienes consideran “pasajeros fáciles”, según la revista Travel + Leisure. Este perfil facilita la convivencia y contribuye a un ambiente más cordial durante todo el vuelo.

Para los tripulantes de cabina, un buen pasajero se reconoce por gestos como saludar mirando a los ojos, sonreír al abordar y expresar gratitud. Estos actos, junto con una actitud calmada y cooperativa, permiten al personal anticipar un viaje tranquilo y una mejor disposición en el servicio, según detallaron en Travel + Leisure.

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Quienes buscan ser percibidos positivamente por los sobrecargos deben mostrar cortesía y evitar actitudes impacientes o tensas. Saludos simples, palabras de agradecimiento y un trato cordial influyen favorablemente en la relación con la tripulación. Así, se genera una dinámica más amena para todos a bordo.

Los sobrecargos de aerolíneas como Alaska Airlines, Southwest Airlines, American Airlines y United Airlines afirmaron a Travel + Leisure que pueden identificar pasajeros colaboradores incluso antes del despegue.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actitudes positivas, como saludar mirando a los ojos y sonreír al abordar, son claves para un buen ambiente en el avión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando un pasajero entra, me mira a los ojos y dice ‘hola’, generalmente me tranquiliza”, relató un tripulante de Alaska Airlines. Esta disposición positiva y el respeto en el abordaje permiten distinguir enseguida a quienes facilitarán el trabajo a bordo.

La importancia de la amabilidad en los vuelos

Más allá de los saludos formales, actos sencillos como dar las gracias o mantener un tono cordial repercuten directamente en el trato que el pasajero recibe. Un ex tripulante de United Airlines recordó en Travel + Leisure: “No puedo contar las veces que no daban las gracias al recibir una bebida o cuando respondíamos sus preguntas. Sí, hacemos nuestro trabajo, pero no debería ser una tarea ingrata”.

La reciprocidad y el buen trato generan un ambiente más relajado. Los tripulantes de cabina tienden a corresponder la cortesía de los pasajeros con una atención más atenta y predispuesta a resolver inquietudes.

La actitud amable no solo beneficia a quien la practica. También mejora la experiencia general a bordo para pasajeros y personal, según la publicación.

Acciones que marcan la diferencia con la tripulación

Vista interior de la cabina de un avión llena de pasajeros sentados en sus asientos, muchos con cinturones de seguridad abrochados.
Detalles como pequeños presentes refuerzan la gratitud de los pasajeros y contribuyen al clima cordial en el servicio de vuelos comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos pasajeros optan por detalles más especiales para manifestar aprecio por el trabajo de la tripulación. Sorpresas como una pequeña bolsa de chocolates o una nota de agradecimiento resultan memorables para los sobrecargos. “Pequeños regalos... son muy, muy agradables”, compartió un miembro de Alaska Airlines.

En algunos casos, si las normas de la empresa lo permiten, los tripulantes pueden devolver el gesto con alguna atención, como una bebida sin costo, pero esto no siempre es posible por la normativa.

Un tripulante de American Airlines opinó que este tipo de acciones evidencian a un pasajero relajado y considerado. “Si alguien invierte su dinero para hacernos el día más llevadero, es una señal clara de que es un pasajero excelente”, expresó a Travel + Leisure.

Sin embargo, los sobrecargos subrayan que estos obsequios no deben ser vistos como una obligación ni realizados a cambio de un beneficio garantizado. Su objetivo debe ser expresar gratitud y promover un ambiente cordial.

Las actitudes a evitar para no ser un pasajero problemático

Una azafata señala el teléfono de un pasajero masculino que tiene Spotify abierto en una cabina de aeronave llena de pasajeros con expresiones de molestia
La impaciencia y el estrés durante el abordaje suelen ser señales de alerta para el personal de aerolíneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, existen señales de alerta para el personal apenas comienza el abordaje. La impaciencia, el estrés visible y la ansiedad suelen indicar posibles inconvenientes durante el vuelo. “Quienes suben de manera frenética o hacen preguntas inmediatas sobre el equipaje y las conexiones suelen darnos más problemas”, afirmó un integrante de Alaska Airlines.

El exceso de preguntas y los gestos de irritación también preocupan a la tripulación, pero el principal motivo de atención es la intoxicación previa al embarque. “Hay tolerancia cero con la embriaguez a bordo. Si veo a alguien diciendo incoherencias o tambaleándose durante el embarque, será retirado”, advirtió el mismo tripulante entrevistado por Travel + Leisure.

El consumo excesivo de alcohol puede llevar a negar el embarque, ya que supone un riesgo para la seguridad. Mantener la calma y la sobriedad contribuye a evitar problemas y garantiza la seguridad de todos.

La empatía y la cortesía son la base para una convivencia positiva en pleno vuelo. Como concluyen los consultados por Travel + Leisure, aplicar la regla de oro y actuar con respeto transforma la experiencia aérea tanto para los pasajeros como para el personal de a bordo. Una actitud considerada puede ser la clave para que el viaje sea más placentero para todos, sin importar la duración del trayecto.

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