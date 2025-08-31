Pierce Brosnan: su fórmula de salud y fitness que lo hacen seguir siendo un 007 a los 72 años

La actividad física diaria es una de las claves de Pierce Brosnan para un envejecimiento saludable (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El actor Pierce Brosnan es como los buenos vinos: ha ido mejorando con los años, a pesar de que la vida le dio duros golpes que supo superar con resiliencia y fortaleza.

Protagonista de la serie Remington Steele, que lo lanzó a la fama, interpretó a James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002. Recientemente, estrenó el film “El Club del Crimen de los Jueves” junto a Helen Mirren y un gran elenco. En esta película, Brosnan encarna a un ex activista sindical que junto a otros jubilados deciden dedicar su vida a descifrar crímenes irresueltos.

En una entrevista reciente en ocasión del estreno de la serie, el intérprete reflexionó sobre el paso del tiempo y su propia percepción de la vejez: “No me considero un anciano en absoluto”, afirmó. “Pero supongo que algunos sí me consideran un anciano y me estoy haciendo mayor, eso es seguro”, señaló a Saga Magazine. Pierce espera que la serie muestre a las personas mayores bajo una luz diferente.

El actor explicó: “El ”Club del Crimen de los Jueves" aportará un gran consuelo a quienes envejecen. En nuestra sociedad, no cuidamos mucho de los ancianos; los dejamos de lado. Es una historia de dignidad y esperanza“.

Practicar deportes variados es una de las estrategias de Brosnan para conservar su energía y vitalidad en cada etapa de su vida

Brosnan es un galán que ha envejecido muy bien y saludable. ¿Cuál es su fórmula? Se mantiene activo físicamente, practicando distintos deportes, ama la pasta italiana y tiene un hobby, la pintura.

El actor es padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos. Actualmente está casado con Keely Shaye Smith, periodista y filántropa, de 61 años con quien están a punto de festejar las bodas de plata y es un apoyo incondicional en su vida.

En su último aniversario, Pierce le dedicó unas palabras: “Mi querida Keely, mi bella chica de ojos marrones, mi norte, mi sur, mi este y oeste. Todo mi corazón… Si me quedo atrás, espérame”.

Golf, remo y ciclismo: el entrenamiento de Pierce

Pierce Brosnan practica golf con frecuencia integrando este deporte a su rutina para mantenerse físicamente activo y preservar su vitalidad a los 72 años. Instagram @piercebrosnanofficial

Brosnan se mantiene activo gracias al golf, que practica con frecuencia. También es aficionado al remo con sculling y al ciclismo, todas actividades aeróbicas.

El sculling es una modalidad de remo en la que una embarcación es propulsada por uno o más remeros, cada uno de los cuales opera dos remos, uno sostenido con los dedos y la palma superior de cada mano.

“Estoy aquí mismo, al borde del agua, así que doy vueltas en bicicleta por el lago Lady Bird, y he estado remando con sculling. Empecé a remar, así que me uní al club de remo de aquí. He estado remando con sculling, que me encanta".

Y añadió: "Remar es un pasatiempo maravilloso. Súbete a una máquina de remo, Drew. Consíguete una máquina de remo y haz 20 minutos al día, y estarás en plena forma“, le recomendó al periodista de GQ que lo entrevistaba.

Pierce Brosnan y su esposa Kelly Shaye Smith, con quien tiene dos hijos. REUTERS/Andrew Kelly

En diálogo con Infobae, el doctor Jorge Franchella, Director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas de la UBA (M.N. 44.396), explicó la importancia de este hábito del actor.

“En la tercera edad, resulta esencial promover la actividad física y el movimiento para preservar la salud integral. Este objetivo se sustenta en tres ejes principales: el primero la flexibilidad, entendida como la capacidad de conservar la movilidad articular. Se recomienda tanto antes como después de cualquier práctica de actividad física”, describió el doctor.

Y continuó: “El segundo eje destaca que estimular la fuerza y la resistencia, aunque es importante en todas las etapas de la vida, adquiere especial relevancia después de los 70 años. La contracción muscular activa las denominadas mioquinas o exerquinas, que participan en múltiples funciones de nuestro organismo. Se conocen hoy más de 600 diferentes. El tercer eje lo constituye el entrenar el sistema cardiovascular, desarrollando especialmente las actividades aeróbicas”.

"Consíguete una máquina de remo y haz 20 minutos al día, y estarás en plena forma“, le recomendó Brosnan a un periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la Clínica Cleveland de Estados Unidos, la actividad aeróbica favorece la salud ósea, incrementa la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad, mejora el equilibrio y la función mental, y contribuye al control o reducción del peso corporal.

Además, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y diabetes, mejora la función pulmonar, ayuda a bajar la presión arterial, eleva el colesterol HDL y facilita el control del nivel de azúcar en sangre.

El doctor Franchella aclaró que siempre hay que ajustar la intensidad de la actividad física según la edad y el estado de salud de cada persona.

“Ejercicios como caminar, andar en bicicleta, correr, trotar, remar, bailar, o acciones sencillas como sentarse y levantarse de una silla —similares a las sentadillas— constituyen excelentes estímulos cardiovasculares y de la fuerza. Es facilitar la repetición segura de los movimientos. Las actividades propuestas no deben implicar riesgos de caídas o fracturas”, afirmó.

El actor alterna ciclismo, golf y remo para estimular diversas capacidades físicas y prevenir el deterioro asociado a la edad Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE

Y añadió que la práctica regular de actividad física también genera beneficios cognitivos, tales como la mejora de la atención, la concentración y la resistencia a la fatiga mental.

“Contribuyen a mantener niveles óptimos de oxigenación y capacidad de respuesta ante diversas circunstancias, lo que resulta clave para promover un envejecimiento saludable”, destacó el médico.

En cuanto a su alimentación, en una sesión de preguntas y respuestas de Reddit, Brosnan compartió que le encanta la cocina italiana. "Me encanta la pasta. Me encanta la comida de mi esposa. Mi esposa es una cocinera excepcional. Y una chica excepcional", escribió.

Pero no todo es ejercicio para Brosnan, también la estética cuenta. Cuando se trata de su bella y abundante cabellera, Pierce atribuye el mérito a sus genes irlandeses. “Todo está en el cabello, el antiguo cabello celta”, dijo a Page Six, comentando que su padre también “tenía buen cabello”.

La pasta es una de las comidas preferidas del actor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brosnan luego bromeó diciendo que los alimentos básicos irlandeses como “las papas, la manteca” e incluso “la Guinness” contribuyen a tener una melena abundante. En cuanto a cómo parece estar envejeciendo con tanta gracia, el actor le dijo al medio: “¡Estoy haciendo lo mejor que puedo!”.

El arte como terapia

Las experiencias personales de Pierce Brosnan han marcado fuertemente su perspectiva sobre la vida. Criado en Irlanda, el actor perdió a su primera esposa, Cassandra, a causa de un cáncer de ovario en 1991. Veintidós años después, en 2013, la misma enfermedad se llevó a Charlotte, su hija adoptiva, cuya madre era Cassandra.

Esta cadena de pérdidas impactó en su manera de afrontar la existencia. “No veo el vaso medio lleno, créeme”, confesó Brosnan a Esquire. “El oscuro y melancólico perro negro irlandés se sienta a mi lado de vez en cuando”.

“Es realmente inevitable, así que solo tienes que saber que los días mejorarán y que solo tienes que soportar el dolor que te hayan dado. Y luego dejarlo atrás e intentar hacer cosas buenas”, dijo en una entrevista a GQ.

Mantener una vida creativa entre la actuación y la pintura es parte de la fórmula de Brosnan para sentirse pleno y activo Instagram @piercebrosnanofficial

Cuando Cassandra cayó enferma, en 1987, Pierce se refugió en la pintura y desde entonces no dejó los pinceles. Pintar lo ayudó a superarse. "El dolor a veces se manifiesta en colores", admitió el actor. Y en la actualidad ha presentado sus obras en varias galerías de Estados Unidos. “Toda mi vida he sido actor, pero siempre he deseado ser pintor”, confesó.

Según un reciente estudio internacional el arte puede ser clave para mejorar nuestro bienestar emocional y nuestra conexión social. El trabajo fue publicado en The Journal of Positive Psychology.

“La gente suele pensar en el arte como un lujo, pero nuestros hallazgos sugieren que participar en actividades artísticas, ya sea como parte de un pasatiempo o mediante una intervención específica, puede contribuir significativamente al bienestar", afirmó MacKenzie Trupp, autora principal e investigadora de la Universidad de Viena y el Instituto Donders de Medicina de Radboud.

La constancia en el ejercicio y el placer por el arte conforman el equilibrio que le da a Brosnan un bienestar integral REUTERS/Mike Segar

Además, Brosnan colabora en iniciativas orientadas a la protección ambiental junto a su hijo Paris, activista medioambiental y cineasta. Ambos produjeron un video titulado “El plástico es para siempre... así que es hora de ser inteligentes a la hora de gestionarlo“, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de regular el uso de plásticos y combatir la contaminación.

Su filosofía de vida

En 2015, durante una entrevista con The Herald, el actor resumió su filosofía vital tras las tragedias vividas: “La vida puede ser arrebatada sin previo aviso, así que ¿para qué desperdiciarla?”. Por eso, aseguró, valora profundamente a su familia: “Disfruto de mi maravillosa y hermosa familia, mis hijos y mis nietos”, declaró Brosnan.

Y en relación a su fórmula para enfrentar el envejecimiento, afirmó: “Solo amor y trabajo. Trabajo y amor. De eso se trata, en realidad. Agradece tener una pareja, una familia o algunos amigos. Y simplemente sigue adelante con tu vida. No conozco otra opción”, concluyó.