Yanina Latorre recordó el día que se enteró del Wandagate: la confesión de Wanda Nara

La conductora Yanina Latorre recordó el inicio del 'Wanda Gate' y explicó por qué fue su mayor primicia

A cinco años del estallido de uno de los episodios más polémicos en el mundo del espectáculo argentino, Yanina Latorre recordó cómo comenzó el denominado WandaGate, el escándalo que marcó un quiebre en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que tuvo a la China Suárez como tercera protagonista. Así las cosas, la periodista relató la charla que tuvo con la conductora en la cual le reveló toda la situación.

En diálogo con el ciclo Ferné con Grego, la conductora de SQP (América) relató el momento exacto en el que recibió la primicia que sacudió a la farándula y reveló detalles inéditos de esa jornada. La entrevista se desarrolló en un tono distendido, pero bastó una pregunta de Grego Rossello para que Latorre repasara uno de los hitos de su carrera.

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Ante la consulta sobre cuál había sido su mayor primicia, Yanina no dudó y mencionó el “primer WandaGate”. “Ahora lo puedo decir porque ya pasaron varios años. Wanda me lo contó directamente y ahí empecé a investigar. Fue una de mis mejores primicias. Me dijo: ‘Icardi me engañó con la China’ y me contó todo, incluso me mandó fotos comprometedoras de la China”, relató.

La conductora recordó que aquel intercambio con Wanda no fue casual: ocurrió en el Día de la Madre, mientras almorzaba en su casa. “Estaba con mi familia y, de repente, me llegó toda esa información. No lo podía creer. Les pedí disculpas, me levanté de la mesa y me fui a la galería con un vino, papel y lápiz. Siempre anoto todo. Wanda hablaba y yo iba escribiendo cada detalle”, contó Latorre, quien definió ese momento como “un orgasmo” profesional, por la magnitud de la noticia y la confianza que le depositó Nara.

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Yanina Latorre reveló detalles inéditos del origen del WandaGate, el escándalo que sacudió a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

El WandaGate se transformó rápidamente en un fenómeno mediático. La filtración de los mensajes y fotos entre Icardi y la China Suárez generó un impacto inmediato, multiplicando versiones y especulaciones. Yanina fue una de las primeras en acceder a los datos de primera mano y relató que la confianza entre ella y Wanda fue clave para obtener la información.

Durante la charla, Latorre también reveló cómo manejó el material sensible que recibió. Explicó que, apenas obtuvo los audios que le envió Wanda, decidió reenviárselos a Ángel de Brito, su compañero en el medio: “Wanda me mandó audios y enseguida se los pasé a Ángel, porque Wanda los borra. Antes de escuchar cualquier audio de ella, Ángel y yo nos los compartimos. Así queda todo registrado, porque después ella los elimina”.

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A cinco años de aquel escándalo, la figura de Yanina Latorre sigue asociada a uno de los momentos más recordados de la farándula argentina, cuando el WandaGate no solo puso en jaque a una pareja mediática, sino que también redefinió la dinámica de las primicias en el mundo del espectáculo.

El WandaGate marcó un antes y un después en el periodismo de espectáculos argentino y redefinió la dinámica de las primicias mediáticas

En este conflicto, Wanda Nara no tiene términos medios. Desde que decidió separarse de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas menores, no cambió de opinión ni aunque él quiso volver con ella tras la infidelidad con la China Suárez. En el proceso, los escándalos no se detuvieron sino que fueron aumentando en intensidad. Uno de ellos fue cuando el futbolista compró la deseada “casa de los sueños” que la empresaria había visto para adquirir cuando todavía estaban en pareja, y él se fue a vivir con la actriz. Sin embargo, el tiempo pasó y este martes se conoció la noticia que el jugador vendió la propiedad.

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Un mensaje breve y enigmático de Wanda sacudió las redes días atrás. “El que ríe último come mejor”, escribió la empresaria en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro y letras blancas. Sus seguidores interpretaron de inmediato la frase como una posible referencia a su exrelación con Icardi y a los viejos cruces con la China Suárez. Las especulaciones se multiplicaron porque, en ocasiones anteriores, Wanda utilizó este tipo de frases para anticipar anuncios publicitarios o acciones comerciales. Pero esta vez, el mensaje coincide con la noticia que conmocionó la esfera mediática: la venta de la famosa “casa de los sueños” que Icardi compró para convivir un breve periodo con la China antes de regresar a Turquía.