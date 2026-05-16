Teleshow

Yanina Latorre recordó el día que se enteró del Wandagate: la confesión de Wanda Nara

A cinco años del escándalo que sacudió al espectáculo argentino, la panelista contó cómo recibió la primicia de la conductora y reveló cómo la confianza fue clave para conocer todos los pormenores

Guardar
Google icon

La conductora Yanina Latorre recordó el inicio del 'Wanda Gate' y explicó por qué fue su mayor primicia

A cinco años del estallido de uno de los episodios más polémicos en el mundo del espectáculo argentino, Yanina Latorre recordó cómo comenzó el denominado WandaGate, el escándalo que marcó un quiebre en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que tuvo a la China Suárez como tercera protagonista. Así las cosas, la periodista relató la charla que tuvo con la conductora en la cual le reveló toda la situación.

En diálogo con el ciclo Ferné con Grego, la conductora de SQP (América) relató el momento exacto en el que recibió la primicia que sacudió a la farándula y reveló detalles inéditos de esa jornada. La entrevista se desarrolló en un tono distendido, pero bastó una pregunta de Grego Rossello para que Latorre repasara uno de los hitos de su carrera.

PUBLICIDAD

Ante la consulta sobre cuál había sido su mayor primicia, Yanina no dudó y mencionó el “primer WandaGate”. “Ahora lo puedo decir porque ya pasaron varios años. Wanda me lo contó directamente y ahí empecé a investigar. Fue una de mis mejores primicias. Me dijo: ‘Icardi me engañó con la China’ y me contó todo, incluso me mandó fotos comprometedoras de la China”, relató.

La conductora recordó que aquel intercambio con Wanda no fue casual: ocurrió en el Día de la Madre, mientras almorzaba en su casa. “Estaba con mi familia y, de repente, me llegó toda esa información. No lo podía creer. Les pedí disculpas, me levanté de la mesa y me fui a la galería con un vino, papel y lápiz. Siempre anoto todo. Wanda hablaba y yo iba escribiendo cada detalle”, contó Latorre, quien definió ese momento como “un orgasmo” profesional, por la magnitud de la noticia y la confianza que le depositó Nara.

PUBLICIDAD

yanina latorre wanda nara mauro icardi
Yanina Latorre reveló detalles inéditos del origen del WandaGate, el escándalo que sacudió a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

El WandaGate se transformó rápidamente en un fenómeno mediático. La filtración de los mensajes y fotos entre Icardi y la China Suárez generó un impacto inmediato, multiplicando versiones y especulaciones. Yanina fue una de las primeras en acceder a los datos de primera mano y relató que la confianza entre ella y Wanda fue clave para obtener la información.

Durante la charla, Latorre también reveló cómo manejó el material sensible que recibió. Explicó que, apenas obtuvo los audios que le envió Wanda, decidió reenviárselos a Ángel de Brito, su compañero en el medio: “Wanda me mandó audios y enseguida se los pasé a Ángel, porque Wanda los borra. Antes de escuchar cualquier audio de ella, Ángel y yo nos los compartimos. Así queda todo registrado, porque después ella los elimina”.

A cinco años de aquel escándalo, la figura de Yanina Latorre sigue asociada a uno de los momentos más recordados de la farándula argentina, cuando el WandaGate no solo puso en jaque a una pareja mediática, sino que también redefinió la dinámica de las primicias en el mundo del espectáculo.

Wanda Nara toma una selfie frente al espejo. A su derecha, Mauro Icardi con camiseta del Galatasaray y tatuajes, haciendo un gesto de silencio
El WandaGate marcó un antes y un después en el periodismo de espectáculos argentino y redefinió la dinámica de las primicias mediáticas

En este conflicto, Wanda Nara no tiene términos medios. Desde que decidió separarse de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas menores, no cambió de opinión ni aunque él quiso volver con ella tras la infidelidad con la China Suárez. En el proceso, los escándalos no se detuvieron sino que fueron aumentando en intensidad. Uno de ellos fue cuando el futbolista compró la deseada “casa de los sueños” que la empresaria había visto para adquirir cuando todavía estaban en pareja, y él se fue a vivir con la actriz. Sin embargo, el tiempo pasó y este martes se conoció la noticia que el jugador vendió la propiedad.

Un mensaje breve y enigmático de Wanda sacudió las redes días atrás. “El que ríe último come mejor”, escribió la empresaria en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro y letras blancas. Sus seguidores interpretaron de inmediato la frase como una posible referencia a su exrelación con Icardi y a los viejos cruces con la China Suárez. Las especulaciones se multiplicaron porque, en ocasiones anteriores, Wanda utilizó este tipo de frases para anticipar anuncios publicitarios o acciones comerciales. Pero esta vez, el mensaje coincide con la noticia que conmocionó la esfera mediática: la venta de la famosa “casa de los sueños” que Icardi compró para convivir un breve periodo con la China antes de regresar a Turquía.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina SuarezWandagate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La madre de Daniela Celis criticó a Thiago Medina por llevar a sus nietas a la plaza con frío y le respondieron: “Qué metida la señora”

La ex suegra del mediático cuestionó la decisión del padre de ir a jugar con 13 grados de temperatura y en las redes sociales salieron a cruzarla

La madre de Daniela Celis criticó a Thiago Medina por llevar a sus nietas a la plaza con frío y le respondieron: “Qué metida la señora”

Pampita mostró la cartera que recuperó después de un robo y tiene hace más de 20 años: “Volvió a mí”

En medio de una etapa de cambios personales, la modelo participó en un divertido desafío y reveló detalles desconocidos sobre el bolso que la acompaña desde hace dos décadas

Pampita mostró la cartera que recuperó después de un robo y tiene hace más de 20 años: “Volvió a mí”

El ex de Adabel Guerrero fue fotografiado con otra mujer tras la separación: “Se lo ve animado”

El mismo día que la bailarina anunció el inicio de un romance con un empresario, Martín Lamela apareció con nueva compañía en un bar de Parque Leloir

El ex de Adabel Guerrero fue fotografiado con otra mujer tras la separación: “Se lo ve animado”

La divertida rutina de entrenamiento de Maxi López para recibir a Daniela Christiansson: “Ya lavé los platos”

El exfutbolista se inspiró en Rocky y mostró los ejercicios que se basan en escenas de la vida cotidiana, mientras aguarda que su esposa se mude con sus hijos a Buenos Aires

La divertida rutina de entrenamiento de Maxi López para recibir a Daniela Christiansson: “Ya lavé los platos”

El romántico saludo de cumpleaños de Ivana Figueiras a Darío Cvitanich: “No creía en nada y apareciste”

El exfutbolista celebró los 42 en Baradero, su ciudad natal, junto a la modelo y su familia. Palabras, imágenes y sensaciones de un amor que se impuso a pesar de todo

El romántico saludo de cumpleaños de Ivana Figueiras a Darío Cvitanich: “No creía en nada y apareciste”

DEPORTES

La dura entrada de Franco Ibarra que lesionó a Sebastián Driussi a los 7 minutos de River Plate-Rosario Central

La dura entrada de Franco Ibarra que lesionó a Sebastián Driussi a los 7 minutos de River Plate-Rosario Central

El penal para River Plate por un codazo de Ávila a Martínez Quarta: la atajada de Ledesma a Montiel

River Plate y Rosario Central disputan la primera semifinal del Torneo Apertura 2026

La reprobación de los hinchas de River Plate a Ángel Di María en la previa del partido contra Rosario Central

Franco Armani habló sobre el presente de Santiago Beltrán y la disputa por la titularidad en el arco de River Plate

TELESHOW

Gianinna Maradona cumplió 37 años y sus redes se llenaron de amor: que postearon su novio, su madre y su hermana

Gianinna Maradona cumplió 37 años y sus redes se llenaron de amor: que postearon su novio, su madre y su hermana

La madre de Daniela Celis criticó a Thiago Medina por llevar a sus nietas a la plaza con frío y le respondieron: “Qué metida la señora”

Pampita mostró la cartera que recuperó después de un robo y tiene hace más de 20 años: “Volvió a mí”

El ex de Adabel Guerrero fue fotografiado con otra mujer tras la separación: “Se lo ve animado”

La divertida rutina de entrenamiento de Maxi López para recibir a Daniela Christiansson: “Ya lavé los platos”

INFOBAE AMÉRICA

Celebración ciudadana marcan la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público en Guatemala

Celebración ciudadana marcan la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público en Guatemala

Por qué la perimenopausia es clave para cuidar el corazón de las mujeres

Motociclistas encabezan tragedia vial en Honduras: suman más de 700 muertos en lo que va del 2026

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”

Así se escribe en Brasil: 10 libros para construir un puente literario con el país más grande de América latina