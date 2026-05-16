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El resurgir de la alimentación tradicional frente a los ultraprocesados

El análisis de diversas fuentes destaca cómo los hábitos de consumo basados en ingredientes frescos y locales están asociados a mejores indicadores de bienestar

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Varias generaciones de una familia sentadas alrededor de una mesa de madera, riendo y comiendo platos con ensalada, pescado, pan y frutas en un hogar luminoso.
Expertos y organismos como la OMS recomiendan limitar azúcares añadidos, grasas trans y productos industriales para prevenir enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación moderna ha cambiado radicalmente respecto a la de generaciones anteriores, y este cambio impacta de manera directa en la salud, el bienestar y los hábitos sociales. Según Pablo Ojeda, experto en nutrición y divulgador, existe una tendencia creciente a retomar patrones alimentarios tradicionales, priorizando alimentos frescos, de temporada y preparados en casa, tal como lo hacían nuestros abuelos.

Este enfoque cuenta con el respaldo de estudios científicos internacionales que subrayan los beneficios de una dieta basada en productos naturales frente a la proliferación de ultraprocesados y comidas rápidas.

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De acuerdo con informes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el consumo de alimentos ultraprocesados se ha incrementado en España durante las últimas dos décadas, especialmente entre niños y jóvenes, lo que ha contribuido al aumento de enfermedades metabólicas, obesidad y trastornos cardiovasculares.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de limitar el consumo de azúcares añadidos, grasas trans y productos industrializados para reducir la incidencia de diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

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El Global Burden of Disease Study, publicado en la revista médica The Lancet, identifica la dieta pobre en frutas, verduras y cereales integrales como uno de los principales factores de riesgo de mortalidad y pérdida de calidad de vida en todo el mundo.

Beneficios de volver a la dieta de nuestros abuelos

Dos mesas muestran la diferencia: a la izquierda, alimentos ultraprocesados frente a un supermercado; a la derecha, frescos frente a un mercado.
Recuperar los hábitos alimentarios de nuestros abuelos prioriza alimentos frescos, locales y de temporada frente a los procesados y ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar los hábitos alimentarios de generaciones pasadas implica priorizar productos frescos, locales y de temporada, así como reducir la frecuencia de alimentos procesados, azucarados y comidas rápidas.

Según la AESAN, la dieta mediterránea tradicional, caracterizada por una alta ingesta de verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y frutos secos, se asocia a una menor incidencia de enfermedades crónicas, mayor esperanza de vida y mejor salud cardiovascular.

Pablo Ojeda enfatiza que “comer como nuestros abuelos” no solo aporta beneficios a nivel físico, sino que también refuerza los lazos familiares, promueve el disfrute social en torno a la mesa y fomenta una relación más consciente con la comida.

La OMS subraya que fomentar la cocina casera y la educación alimentaria desde la infancia ayuda a establecer patrones saludables duraderos y es clave para prevenir el sobrepeso infantil, un problema creciente en España y otros países europeos.

Además, los resultados del Global Burden of Disease Study apuntan a que el consumo regular de alimentos mínimamente procesados, junto con la práctica de actividad física moderada y regular, contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y ciertos tipos de cáncer.

El retorno a la alimentación tradicional también implica valorar la procedencia de los alimentos, apoyar a los productores locales y reducir el impacto ambiental asociado al transporte y procesamiento industrial.

Retos y recomendaciones para el futuro

Infografía que ilustra desafíos y soluciones para volver a comer de forma tradicional, con imágenes de alimentos, un reloj, personas y un jardín urbano.
La educación alimentaria desde la infancia y la cocina casera ayudan a establecer patrones saludables y prevenir el sobrepeso infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la evidencia científica, volver a comer como lo hacían nuestros abuelos presenta desafíos en la vida moderna, como la falta de tiempo para cocinar, el acceso desigual a productos frescos en entornos urbanos y rurales, y el predominio de la oferta de comidas rápidas y ultraprocesadas en supermercados y restaurantes.

Expertos en salud pública y nutrición, como los de la AESAN y la OMS, recomiendan fortalecer las políticas que promuevan el acceso a mercados locales, el etiquetado claro de alimentos, la reducción de la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, y la integración de contenidos de educación nutricional en escuelas y medios de comunicación.

La experiencia de los países mediterráneos y algunos modelos comunitarios europeos demuestra que la recuperación de recetas tradicionales, el consumo consciente y la participación en mercados de proximidad pueden ser aliados clave para revertir tendencias negativas en la salud pública.

Adoptar los principios de la alimentación de nuestros abuelos no implica renunciar a la innovación culinaria, sino equilibrar tradición y conocimiento científico para construir un modelo alimentario sostenible, saludable y adaptado al contexto actual.

Iniciativas como huertos urbanos, clases de cocina tradicional y campañas de divulgación nutricional son estrategias que facilitan este cambio cultural y promueven una relación más saludable con los alimentos.

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