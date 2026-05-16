Cómo es el Hotel Huemul, el tradicional lugar de descanso de Bariloche destruido por el fuego

Una de las vistas desde la playa del Hotel Huemul

El humo comenzó a filtrarse por uno de los accesos principales del Hotel Huemul cuando, en esta tarde de sábado, una aparente quema de hojas secas y residuos forestales se salió de control. El fuego alcanzó el histórico edificio y obligó a evacuar a un pequeño grupo de huéspedes y personal antes de que las llamas se propagaran.

Nadie sufrió heridas graves. Solo tres personas debieron ser asistidas por inhalación de humo, sin consecuencias importantes para su salud. En cambio, por sí misma las imágenes del siniestro eran impactantes. Una de las postales más clásicas de la ciudad de San Carlos de Bariloche, esta vez, se irguió envuelta en un incendio del tradicional establecimiento, ubicado en los márgenes del lago Nahuel Huapi, a 1,6 kilómetros del centro cívico.

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En tiempos de normalidad, el Hotel Huemul integra naturaleza y ciudad para los turistas y visitantes. Ubicado estratégicamente en la Avenida Bustillo al 1500, el edificio de tres estrellas ofrece 98 habitaciones que miran hacia la cordillera de los Andes, con una propuesta de servicios que está pensada tanto para familias como para huéspedes en viaje de negocios.

Con valores de casi 300 mil pesos por noche, el alojamiento ofrece habitaciones equipadas con televisor LCD de 32 pulgadas, bañera, ducha tipo lluvia, bidé, secador de cabello, caja de seguridad, teléfono y calefacción central. Las comodidades van desde dobles y triples hasta habitaciones comunicadas y opciones hipoalergénicas, algunas con vista directa al lago.

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Habitación en base triple del hospedaje, con vista al lago

El hotel cuenta con piscina climatizada cubierta, sauna, baño turco finlandés, gimnasio, spa y una terraza solarium sobre su playa privada. El área recreativa suma sala de juegos con billar y metegol, parque infantil con barreras de seguridad y zona de picnic en el jardín. Cuenta con recepción las 24 horas, estacionamiento gratuito y PC para huéspedes.

El complejo garantiza, además, opciones de gastronomía. El restaurante Las Vasijas ofrece cocina argentina junto a la playa, con desayuno buffet incluido y menú adaptado para niños. El bar-lounge y la cafetería completan la oferta de comidas y bebidas.

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Construido en piedra y madera hace 40 años, estaba cerrado desde hace varios meses por obras de refacción. El hotel está situado a 13,1 kilómetros del Cerro Catedral y a 14 kilómetros del aeropuerto Teniente Luis Candelaria. Desde allí, los huéspedes pueden contratar excursiones lacustres como el Cruce de Lagos hacia Chile, o visitas a la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. Entre las propuestas terrestres figuran el Cerro Otto, Cerro Tronador y Villa La Angostura.

Las instalaciones del establecimiento, con una mesa de pool

En invierno, el Huemul articula servicios para esquiadores y practicantes de snowboard en Cerro Catedral. El resto del año, la agenda de actividades incluye kayak, cabalgatas, trekking, canopy, rafting, mountain bike y pesca con mosca.

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Según reportaron fuentes locales, el establecimiento venía funcionando con mínimo personal por mantenimiento y obras.

La piscina cubierta y climatizada que ofrece el hotel

Desde el llamado de emergencia, no se registraron víctimas por el incendio. Un huésped fue trasladado al Sanatorio San Carlos a causa del humo, y dos bomberos debieron ser llevados por la misma situación en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde recibieron asistencia. El parte médico confirmó que ambos se encuentran estables.

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En el operativo participaron todos los cuarteles de bomberos voluntarios de Bariloche junto a personal de SPLIF, la Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Una de las postales del Hotel Huemul de este fin de semana

“Lo que ocurrió nos genera una enorme tristeza, porque no se trata solo de un edificio: se trata de un lugar cargado de historia, de recuerdos y de una parte de la identidad de Bariloche”, lamentó desde sus redes sociales el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al informar sobre las características del operativo.

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“Quiero expresar mi acompañamiento y solidaridad con sus propietarios, con cada trabajador y trabajadora del hotel, y con todas las personas afectadas por este difícil momento”, dijo, y concluyó: “Hoy lo más importante es seguir trabajando para controlar la situación y acompañar a quienes atraviesan este momento tan difícil”.