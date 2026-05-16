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El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”

El presidente estadounidense compartió un breve, pero contundente, video en su red Truth Social. Horas antes había advertido que Teherán “la va a pasar muy mal” si no llega a un acuerdo con Estados Unidos

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El presidente hace referencia a la simulación de un derribo a un misil iraní (Truth Social)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en su cuenta de Truth Social un video sugestivo en el que simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense y pronunció: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

El mensaje se publicó en un contexto de persistente bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz, incertidumbre en las negociaciones bilaterales y creciente tensión entre Washington y el régimen de Irán.

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La República Islámica mantiene la restricción naval en el estrecho de Ormuz desde el 13 de abril. En una entrevista con la cadena francesa BFM TV, el presidente norteamericano volvió a exigir a Teherán llegar a un acuerdo: “Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”.

“No tengo ni idea de si van a firmar”, agregó, al tiempo que advirtió que Irán sufrirá consecuencias graves si no llega a un acuerdo.

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El mandatario rechazó la última contrapropuesta de Teherán, calificándola de “inaceptable”, y puso en duda la voluntad iraní de avanzar en la negociación.

Trump dijo hoy que no sabe si van a firmar el acuerdo el régimen de Irán, pero que si no lo hacen tendrán consecuencias negativas (Reuters)
Trump dijo hoy que no sabe si van a firmar el acuerdo el régimen de Irán, pero que si no lo hacen tendrán consecuencias negativas (Reuters)

Por otro lado, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a Teherán en una visita no anunciada. Su presencia en la capital iraní resulta relevante porque Pakistán actúa como principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos, en medio del conflicto armado iniciado el 28 de febrero y que actualmente se encuentra bajo un frágil alto el fuego, mientras persiste el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Durante su estancia, Naqvi tiene previsto reunirse con altos funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni. El mes pasado, Naqvi integró una delegación liderada por el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, que también visitó Teherán para tratar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró ayer en Nueva Delhi que Irán no busca armas nucleares y que la propuesta rusa para custodiar el material nuclear no se discutió oficialmente. Araqchi señaló que el principal obstáculo en el proceso es la falta de confianza mutua.

“Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, agregó también el canciller ante la prensa.

El frágil alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, se mantiene mientras continúan los contactos diplomáticos. Pakistán actúa como principal mediador; su Ministerio de Exteriores, a través de Tahir Andrabi, confirmó que el proceso de paz sigue en marcha. China también intervino: el presidente Xi Jinping pactó con Trump la reanudación del paso marítimo y se ofreció como mediador, aunque no se revelaron detalles oficiales sobre las condiciones propuestas.

Bajo este contexto, Trump suspendió la operación militar estadounidense “Proyecto Libertad” en el estrecho para dar margen a la diplomacia, pero Estados Unidos mantiene un cerco naval sobre los puertos y embarcaciones iraníes. El Banco Central de Irán informó que ya se recibieron pagos por el tránsito de buques, mientras la televisión estatal iraní detalló que buques de China, Japón y Pakistán lograron cruzar la zona bloqueada.

El Banco Central de Irán informó que ya se recibieron pagos por el tránsito de buque (Reuters)
El Banco Central de Irán informó que ya se recibieron pagos por el tránsito de buque (Reuters)

Países europeos iniciaron negociaciones para obtener autorización de paso, en tanto Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, explicó que Irán implementó un mecanismo profesional de gestión del tráfico marítimo y que solo los buques comerciales que cooperen con Irán podrán beneficiarse, pagando tarifas especiales.

El conflicto y la negociación afectan de manera directa al mercado energético global. Estados Unidos incautó buques en la zona, mientras Irán permitió el paso de más de treinta navíos chinos y fortaleció su vínculo petrolero con Beijing. Los países europeos buscan restituir rutas comerciales y contener la volatilidad en los precios energéticos.

En paralelo, el foco de la crisis en Medio Oriente se mantiene activo. El ejército israelí anunció la eliminación de Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado de Hamas en Gaza, mediante un ataque aéreo. Además, Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el alto el fuego en su frontera, tras negociaciones auspiciadas por el gobierno de Trump en Washington.

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