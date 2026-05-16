Franco Armani habló sobre el presente de Santiago Beltrán y la disputa por la titularidad en el arco de River Plate

En la previa al duelo de semifinales del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central en el estadio Monumental, Franco Armani habló tras dejar atrás su lesión y volver a ser convocado en el equipo. El Pulpo destacó además el gran momento que está atravesando su compañero, Santiago Beltrán, hoy guardián del arco del equipo que dirige Eduardo Coudet.

“Estoy muy contento de volver después de un largo tiempo de poder recuperarme y estar nuevamente acompañando a los chicos, volviendo a tener un lugar entre los concentrados. Después de idas y vueltas y no poder salir adelante me recuperé, así que estoy disfrutando este momento”, dijo el capitán del Millonario en diálogo con ESPN.

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El último partido de Armani como titular en River fue el pasado 22 de febrero en la derrota ante Vélez, en Liniers. Allí, el campeón del mundo fue reemplazado por Beltrán en el segundo tiempo por un desgarro en el gemelo derecho y una tendinitis crónica. Acerca de su recuperación, el arquero de 39 años analizó: “Se hizo pesado porque fue mucho tiempo estar afuera y no poder estar con los chicos, pero ya está. Lo llevé bien porque lo principal en esos momentos es la familia y el grupo que me acompañó, como los médicos, kinesiólogos y el cuerpo técnico. Lo importante es que ya estoy bien y no volví a sentir ninguna molestia. Estoy entrenando bien y disfrutando de estar en estas instancias, que no es nada fácil, más en este fútbol argentino tan competitivo".

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate's Franco Armani during the warm up before the match REUTERS/Jean Carniel

Sobre su probable regreso al arco del Millonario frente a Bragantino, por Copa Sudamericana por la expulsión de Beltrán frente al Carabobo, Armani indicó: “Tengo tranquilidad, lo primero es enfocarnos en el partido de hoy, quedarán algunos días para el miércoles y el técnico tomará la decisión. También está Ezequiel (Centurión) que está para jugar. Todavía falta”.

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Por último, dejó un mensaje positivo para su compañero de 21 años, que viene siendo el sostén de River en el arco. “Estoy feliz que Santi esté en este momento y lo esté demostrando. Cuando subió con nosotros por primera vez ya se le veían condiciones, pero después hay que demostrarlo en el campo de juego y lo hizo con su desempeño y grandes partidos. Es un chico con mucha madurez y personalidad. De mi lado está acompañarlo, aconsejarlo y darle lo mejor. Me pone muy feliz porque es un buen chico, trabajador y lo tiene bien merecido”, completó.

Franco Armani es una leyenda viviente en el arco de River Plate. El nacido en Casilda, Santa Fe, acumula 308 partidos oficiales con el club de Núñez y tuvo 154 vallas invictas. A lo largo de sus 8 años con La Banda, el ex Atlético Nacional fue 10 veces campeón, incluyendo las Copas Libertadores y Sudamericana, y además rompió el récord de Amadeo Carrizo al permanecer 925 minutos consecutivos sin recibir goles.

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