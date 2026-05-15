Tendencias

Polémicos, cómodos e irresistibles: la nueva tendencia en zapatos que rompió todas las reglas

Siluetas exageradas, materiales inesperados y combinaciones que desafían cualquier manual de estilo consolidaron a este calzado como símbolo de una moda que eligió la autenticidad, el humor y la libertad

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Ilustración de acuarela de dos pies humanos usando diferentes tipos de calzado: un zapato transparente y un zapato negro con diseño de dedos.
El auge global del calzado con siluetas inusuales redefine los códigos de belleza en la moda 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del “calzado feo”, como se lo conoce popularmente, ha marcado una de las tendencias más notorias de la moda en 2026, con zapatos de siluetas inusuales que desafían los estándares clásicos y celebran la individualidad en calles y pasarelas, según la BBC.

Zapatos de formas poco habituales y diseños que mezclan lo funcional con lo llamativo se han vuelto populares porque ofrecen una alternativa a los modelos clásicos, respondiendo al deseo de comodidad y de autoexpresión.

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Esta tendencia, expandida a nivel global, representa la búsqueda de autenticidad y la ruptura con los códigos de belleza tradicionales, reflejando una reacción ante la perfección impuesta por el entorno digital.

Vista frontal cercana de dos pies humanos vistiendo calzado deportivo negro de dedos individuales, parados sobre un suelo de baldosas claras.
La mezcla de estilos deportivos, ortopédicos y lujosos marca la tendencia del calzado poco convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de calzado poco convencional presentan normalmente proporciones exageradas, colores vivos y formas orientadas a la comodidad más que al ideal tradicional de belleza. Entre las siluetas señaladas se destacan las voluminosas, separaciones en los dedos y aquellas que integran elementos de diferentes estilos, como ortopédicos, deportivos o lujosos, en combinaciones poco previsibles.

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El fenómeno se caracteriza por la hibridación de estilos. Según el medio citado, la mezcla de influencias de montaña, deportivas y urbanas da lugar a zapatos con materiales plásticos, formas inspiradas en animales o plantas e incluso acabados que recuerdan a objetos cotidianos.

Estas particularidades han transformado lo que antes era marginal en símbolo de pertenencia en comunidades de moda, tanto digitales como presenciales.

Primer plano de pies humanos con piel bronceada usando zapatos transparentes en una playa de arena clara. El mar azul con pequeñas olas está al fondo.
Modelos funcionales y llamativos transforman la comodidad en un atributo central del diseño actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos culturales y sociales tras la tendencia del calzado poco convencional

El auge de estos “zapatos feos” es, en parte, una reacción frente a la presión por la perfección visual y la uniformidad que fomentan las redes sociales. J’Nae Phillips, analista de tendencias citada por la BBC, sostiene que muchos buscan modelos “deliberadamente incómodos o inesperados” para romper con la rigidez de lo convencional y mostrar autoconciencia, humor y cierta despreocupación por las normas tradicionales.

Entre los entusiastas de la moda vanguardista, ciertos diseños sirven como códigos de pertenencia solo reconocibles por quienes conocen el contexto cultural o histórico detrás de cada modelo.

La investigadora de mercado Meg Palmer, también citada por el medio, explica que “funcionan como un guiño a quienes reconocen la cultura que hay detrás”, aunque advierte que la masificación de estos calzados puede hacer que pierdan su exclusividad.

Primer plano de los pies de una persona luciendo zapatillas deportivas tipo mocasín plateadas y grises, con pantalones grises remangados, sobre pavimento.
La hibridación de materiales y formas inspira nuevas formas de autoexpresión en las calles y pasarelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comodidad y funcionalidad, la nueva estética en moda 2026

La comodidad se ha convertido en uno de los principales argumentos para la adopción de este tipo de calzado, como recogen testimonios en el medio citado.

Modelos con suelas amortiguadas, materiales suaves y diseños adaptativos crean una sensación de bienestar, sin dejar de destacar visualmente.

La combinación de practicidad y originalidad es decisiva. Para quienes los eligen, el valor está en poder optar por piezas que se adaptan tanto a la actividad diaria como a la creatividad personal.

Primer plano de dos pies humanos calzados con zapatillas amarillas y azules de dedos separados caminando en un sendero de tierra. Fondo verde borroso.
Zapatos voluminosos y coloridos se imponen como símbolo de autenticidad y ruptura con lo tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la BBC, el atractivo central radica en la libertad de elegir estilos únicos que integren funcionalidad y una mirada divertida o irónica sobre la moda.

El futuro del calzado poco convencional en la moda global

Las proyecciones apuntan a que la consolidación del calzado poco convencional continuará creciendo en los próximos años. Según el medio, la fusión de estilos deportivos, funcionales, ortopédicos y artísticos seguirá difuminando las fronteras culturales y estéticas.

Este fenómeno refleja transformaciones sociales más profundas, como la mezcla entre trabajo y ocio y el interés por expresar autenticidad frente a la homogeneización digital.

Primer plano de los pies de una persona usando zapatos planos de cuero rojo brillante con el diseño tabi, parados sobre un piso de madera.
La moda se abre a la experimentación diaria, fusionando bienestar y originalidad en cada paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda real de estos diseños, antes marginales, se ha disparado: las ventas de modelos inspirados en estilos alternativos crecieron más del 350% en el primer trimestre de 2026, según datos citados por la BBC.

Así, las reglas tradicionales de “buen gusto” se flexibilizan y la moda se convierte en espacio para la experimentación y la ironía en la vida diaria.

El secreto de estos zapatos feos reside en la experiencia cotidiana: ofrecen comodidad auténtica y permiten a cada persona priorizar el bienestar sin renunciar a un toque de originalidad.

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