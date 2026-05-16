Los 40 años de Megan Fox: looks memorables y el magnetismo que la hizo única

La actriz apuesta por prendas que combinan materiales inesperados, detalles metálicos y contrastes cromáticos, dejando claro por qué sigue siendo un ícono en la moda (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Megan Fox cumple 40 años este sábado 16 de mayo dejando huella en la moda con una serie de apariciones donde su estilismo revela una evolución constante. Desde atuendos dominados por el negro hasta audaces elecciones en neón, la actriz demostró una capacidad notable para reinventarse con su estilo.

Explorando texturas, cortes y accesorios, la actriz y modelo estadounidense marcó tendencia. En sus looks se puede ver tanto una búsqueda de sofisticación como una experimentación con materiales y formas, confirmando su rol como referente de estilo en la cultura pop.

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Dominio del negro y contraste cromático

Negro absoluto con detalles verdes en los zapatos

En una de sus fases más actuales, exhibida en una publicación de Instagram, la nacida en Tennessee optó por el negro absoluto como base de su estilismo. Un body ajustado de manga corta y medias opacas en el mismo tono se acompañaron de calzado de plataforma negro con detalles de hojas verdes, aportando un contraste inesperado. La uniformidad cromática se completó con el cabello oscuro, logrando una presencia sofisticada y coherente.

Superficie brillante y texturas húmedas

Bikini metálico brillante y cabello mojado en la playa

En otra de sus apariciones, la actriz sorprendió con un bikini metálico de acabado brillante, que reflejó la luz artificial en una atmósfera de atardecer. La prenda superior de manga larga, confeccionada con tela translúcida, dejó entrever la piel y los tatuajes. El cabello mojado y pegado al cuerpo, junto al entorno rocoso de la playa, reforzó una estética de frescura y textura húmeda.

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Protagonismo de las transparencias

Vestido translúcido con líneas de color y collares plateados

Un vestido largo y ceñido, realizado en tejido translúcido con líneas naranjas y rojas, marcó una etapa dominada por las transparencias. El diseño de manga larga y cuello cerrado delineó la silueta, mientras que los collares plateados y el peinado recogido añadieron destellos metálicos.

Accesorios marcados y combinación de capas

Abrigo beige, gafas oscuras y accesorios urbanos

Durante la promoción de su libro Pretty Boys are Poisonous en The Drew Barrimore integró accesorios distintivos como gafas de sol oscuras, broches de colores y un sobre blanco con letras manuscritas. El look se completó con un abrigo largo beige sobre un conjunto marrón de chaqueta y short. Los zapatos de charol rojo y las medias translúcidas sumaron textura y color.

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Materiales rígidos y contraste

Falda de cuero marrón y blusa semitransparente

El uso de materiales rígidos se evidenció en la combinación de una falda larga de cuero marrón y una blusa sin mangas, semitransparente, en marrón oscuro. El cabello corto y teñido de rojo, junto a botas negras de caña alta y uñas largas en rojo, aportaron fuerza visual. El libro en la mano introdujo un elemento de sofisticación casual.

Juego de opacidad y brillo en la alfombra roja

Vestido negro satinado con paneles de tul y escote

Para la alfombra roja de The Sports Illustrated Swimsuit 2023, eligió un vestido largo negro de acabado satinado, alternando paneles opacos y secciones de tul translúcido en el torso y mangas. El escote pronunciado y el cabello liso cobrizo complementaron una presencia elegante.

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Recortes geométricos y acento neón

Mono negro con recortes y brazalete rosa neón

En otra aparición nocturna pra la fiesta de Drake luego del Super Bowl 2023, la actriz lució un mono negro con recortes geométricos que dejaron zonas de piel expuesta. Un brazalete rígido rosa neón se convirtió en el punto focal, mientras que el peinado recogido y los pendientes dorados remataron el look con un aire moderno y atrevido.

Predominio del blanco y satén estructurado

Vestido corto blanco satinado y guantes largos

El blanco satinado fue protagonista junto a una salida con Machine Gun Kelly en un vestido corto con escote tipo corsé y mangas largas caídas. Guantes largos y tacones blancos de punta fina reforzaron la homogeneidad cromática. El cabello suelto con ondas y el maquillaje neutro acompañaron.

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Silueta monocromática y líneas verticales

Silueta blanca con pantalón acampanado y abrigo

En una apuesta por la monocromía, vistió un pantalón acampanado blanco con aberturas verticales, top tipo corsé y abrigo largo, todo en la misma tonalidad.

Accesorio protagonista y texturas suaves

Sombrero bucket blanco y cadenas plateadas

Para otra salida, el accesorio central fue un sombrero tipo bucket de textura afelpada en blanco, combinado con una chaqueta clara y detalles en negro, además de cadenas plateadas y anillos de gran tamaño. El cabello suelto y el maquillaje definido completaron este look de noche.

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Protagonismo del verde neón

Top y pantalón verde neón con cartera amarilla

La fuerza cromática llegó con un conjunto de top corto y pantalón recto en verde neón, acompañado de una cartera amarilla clara. El maquillaje mate y el cabello suelto equilibraron el impacto visual, en un entorno natural diurno.

Brillo vinilo y acabado reflectante

Vestido vinilo rojo brillante y tacones metálicos

Durante un paseo en la ciudad de Nueva York, un vestido midi ajustado en vinilo rojo brillante se destacó. Zapatos metálicos y maquillaje de labios rosados aportaron matices adicionales, en una escena urbana concurrida.

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Detalles estructurales y mangas decoradas

Vestido negro con mangas estructuradas y apliques plateados

Durante los Billboard Music Awards 2022 en Las Vegas, un vestido largo negro con escote profundo y abertura lateral presentó mangas estructuradas con apliques plateados. Guantes largos y zapatos de vinilo transparente acompañaron la prenda, mientras que el peinado liso y el maquillaje intenso realzaron la formalidad del evento.

Superficie tornasol y apertura lateral

Vestido sirena tornasol rosado y abertura lateral

El protagonista durante la premiere de la película “Good Mourning” optó por un vestido largo de acabado tornasol rosado y corte sirena se ajustó al cuerpo, con una gran abertura lateral en la falda. El tejido brilloso y el cabello suelto en ondas marcaron una presencia armónica sobre la alfombra roja.

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Estampado retro y juego de capas

Pantalón y chaqueta retro estampados con bralette negro

En una propuesta retro, combinó un pantalón y chaqueta con estampado marrón y motivos dorados, top geométrico y bralette negro. Un pañuelo a juego y bolso marrón añadieron cohesión al estilismo, acompañado de sandalias transparentes.

Monocromía lila y silueta de blazer

Minivestido blazer lila con sandalias brillantes

En otro momento, la actriz apostó por un minivestido tipo blazer en lila, con cinturón y bolso mini a juego. Sandalias de tacón con tiras brillantes y uñas verdes neón introdujeron contraste, mientras que el cabello largo y el maquillaje en tonos rosas completaron la escena.

Encaje negro y superposición de collares

Vestido encaje negro transparente y collares dorados

En una salida por Milán, fue protagonista un vestido corto de encaje negro de Dolce & Gabbana, totalmente transparente, permitió destacar la ropa interior y varios collares dorados superpuestos. El maquillaje de labios rojos y el peinado suelto acentuaron la sofisticación.

Sastrería negra y detalles metálicos

Traje sastre negro con botones dorados y top bandeau

Para una salida de día, eligió un traje sastre negro, con blazer y pantalón recto de aberturas, se llevó con top bandeau a juego. Botones dorados y cadena gruesa en el bolso aportaron brillo.

Transparencia total y líneas brillantes

Vestido midi transparente con líneas brillantes

Para los MTV Video Music Awards 2021 posó con un vestido midi completamente transparente, decorado con líneas de pequeños brillos, dejó ver la ropa interior color piel. Sandalias nude y cabello largo mojado reforzaron la estética audaz sobre la alfombra roja.

Bordado rojo y aberturas cruzadas

Vestido rojo de pedrería y aberturas cruzadas

Para la Met Gala de 2021 llegó con un vestido largo rojo de pedrería, aberturas laterales cruzadas y una cola arrastrada. Pendientes largos, sandalias de plataforma y maquillaje de labios rojos completaron una de sus apariciones más impactantes.

(Fotos: The Grosby Group/Reuters/Instagram:@megangox)