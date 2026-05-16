River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

Caliente encuentro por un lugar en la final del campeonato. River, que viene de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia La Plata, actuará otra vez en condición de local por haber terminado mejor en la fase regular. Rosario Central, que dejó afuera a Independiente y Racing, tendrá que hacerse valer fuera de su feudo para disputar el duelo por el título. Dirigirá Nicolás Ramírez, a partir de las 19:30 en el estadio Monumental. Televisarán ESPN Premium y TNT Sports.

La semifinal del Torneo Apertura que protagonizarán River Plate y Rosario Central este sábado en el Estadio Monumental tendrá un condimento extra por la reciente controversia arbitral que envolvió al Canalla en su triunfo contra Racing en los cuartos de final.

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