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River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

El Millonario y el Canalla van por un lugar en la final del 24 de mayo en Córdoba. El ganador chocará con Argentinos Juniors o Belgrano

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Horarios del partido:

19.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18.30 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela

17.30 Colombia, Ecuador y Perú

16.30 México

00.30 (domingo) España

*Televisarán ESPN Premium y TNT Sports (pack fútbol) en vivo para toda Argentina

09:20 hsHoy

La advertencia del presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: “Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta”

Stéfano Di Carlo lanzó un mensaje contundente en la previa de la semifinal del Torneo Apertura que se disputará este sábado desde las 19.30 en el Monumental

Stefano Di Carlo se refirió a las recientes controversias arbitrales y aclaró que tendrán "la guardia alta"

La semifinal del Torneo Apertura que protagonizarán River Plate y Rosario Central este sábado en el Estadio Monumental tendrá un condimento extra por la reciente controversia arbitral que envolvió al Canalla en su triunfo contra Racing en los cuartos de final.

Leer la nota completa
09:17 hsHoy

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón

09:15 hsHoy

El Millonario y el Canalla, frente a frente en el Monumental:

Caliente encuentro por un lugar en la final del campeonato. River, que viene de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia La Plata, actuará otra vez en condición de local por haber terminado mejor en la fase regular. Rosario Central, que dejó afuera a Independiente y Racing, tendrá que hacerse valer fuera de su feudo para disputar el duelo por el título. Dirigirá Nicolás Ramírez, a partir de las 19:30 en el estadio Monumental. Televisarán ESPN Premium y TNT Sports.

09:15 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la primera semifinal del Torneo Apertura 2026 entre River y Rosario Central!

Dos futbolistas en un estadio lleno; Sebastián Driussi (izquierda) saca la lengua, Ángel Di María (derecha) forma un corazón con las manos
El Millonario y el Canalla, frente a frente en el Monumental

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