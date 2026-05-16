River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
19.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
18.30 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela
17.30 Colombia, Ecuador y Perú
16.30 México
00.30 (domingo) España
*Televisarán ESPN Premium y TNT Sports (pack fútbol) en vivo para toda Argentina
La semifinal del Torneo Apertura que protagonizarán River Plate y Rosario Central este sábado en el Estadio Monumental tendrá un condimento extra por la reciente controversia arbitral que envolvió al Canalla en su triunfo contra Racing en los cuartos de final.
Probables formaciones:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón
El Millonario y el Canalla, frente a frente en el Monumental:
Caliente encuentro por un lugar en la final del campeonato. River, que viene de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia La Plata, actuará otra vez en condición de local por haber terminado mejor en la fase regular. Rosario Central, que dejó afuera a Independiente y Racing, tendrá que hacerse valer fuera de su feudo para disputar el duelo por el título. Dirigirá Nicolás Ramírez, a partir de las 19:30 en el estadio Monumental. Televisarán ESPN Premium y TNT Sports.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la primera semifinal del Torneo Apertura 2026 entre River y Rosario Central!