La madre de Daniela Celis criticó a Thiago Medina por llevar a sus nietas a la plaza con frío y le respondieron: “Qué metida la señora”

Silvia, la madre de Daniela Celis, criticó a su ex yerno, Thiago Medina, por llevar a sus hijas a jugar a la plaza en una tarde con 13 grados de temperatura

El reciente conflicto entre Daniela Celis, Thiago Medina y Silvia, la madre de la mediática, reavivó el debate sobre los límites familiares en la crianza. El episodio se originó cuando Silvia cuestionó públicamente, a través de un video en TikTok, que su ex yerno llevara a sus nietas mellizas a la plaza en una tarde fría.

Silvia, madre de Daniela Celis, desaprobó que Thiago Medina sacara a las hijas de ambos a la plaza y el cielo estaba nublado. La abuela consideró inapropiada la decisión y su publicación generó un intenso debate, ya que la reacción mayoritaria en redes sociales apoyó al padre, valorando su rol y defendiendo su autonomía para decidir sobre sus hijas.

PUBLICIDAD

La abuela de Aimé y Laia escribió sobre la imagen de Thiago y las niñas: “Le digo que no es hora de ir a la plaza. 18.30, nublado, frío, pero se las lleva igual... Qué opinan. O soy yo la equivocada”. A esa hora, según contó, la tenperatura era de 13 grados.

De fondo se escuchaba a Thiago (que por estas horas está en la provincia de San Luis) que les decía “vamos” a sus hijas, que estaban vestidas iguales, con camperas de abrigo y pantalones rosas, zapatillas blancas con luces.

PUBLICIDAD

La crítica de Silvia se concretó cerca de las 18:30, en un video publicado en TikTok y luego replicado en otras cuentas.

En las redes sociales hicieron notar que Thiago Medina es un padre muy presente

Reacciones del público y debate en redes sociales

La publicación original fue eliminada, pero continuó circulando en plataformas como TikTok y cuentas populares como LAM. Los comentarios en redes respaldaron a Medina, remarcando que las niñas estaban bien abrigadas y que no correspondía a los abuelos intervenir en decisiones cotidianas de los padres.

PUBLICIDAD

“Desde cuándo un padre o madre debe pedir permiso al abuelo para llevar a sus hijos al parque”, expresó un usuario, mientras que otros defendieron el derecho de Thiago Medina a pasar tiempo con sus hijas, incluso en horarios poco habituales: “Desde cuando un padre o madre debe pedirle permiso al abuelo/a para llevar a sus hijos al parque? Aparte las nenas están sumamente abrigadas. Qué metida la señora. Cosa de Pestañela y el chabón. Además si las niñas están abrigadas”.

La abrumadora mayoría de las respuestas estuvieron en la misma sintonía, insistiendo en priorizar la autoridad de los padres y minimizando la injerencia de los abuelos. Comentarios como “por abuelas menos metidas, los padres tienen que tomar las decisiones sobre sus hijos, no los abuelos”, o “Es el padre y si quiere llevar a sus hijas a las tres de la mañana lo hace porque para eso es el padre y muy presente, porque si algo no pueden decir de Thiago es que no se ocupe de sus hijas”, reflejaron el sentir general. Las redes se convirtieron así en un espacio de discusión sobre límites y responsabilidades familiares, predominando el apoyo al padre.

PUBLICIDAD

Nick Sícaro y Daniela Celis posan sonrientes mientras se abrazan cálidamente en un ambiente interior, mostrando su afecto mutuo frente a la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualidad de Thiago Medina y Daniela Celis tras su separación

Mientras tanto, la vida sentimental de los protagonistas regresó a la discusión pública. Daniela Celis confirmó su romance con el cantante Nick Sícaro, relación que comenzó a mediados de abril y avanza desde entonces: “Desde el 17 de abril en adelante, hasta el día de hoy hablamos todos los días”.

En paralelo, Thiago Medina se volvió tendencia tras exhibir un cambio de imagen radical en redes. Algunas críticas le atribuyeron un supuesto intento de imitar el estilo de Nick Sícaro, aunque otros usuarios apoyaron su autonomía. Medina respondió: “Yo me voy a vestir como a mí me guste… voy a hacer lo que a mí me guste, escribo esto con todo respeto”.

PUBLICIDAD

La separación entre Daniela Celis y Thiago Medina fue definitiva luego de varios intentos de reconciliación, y ambos recalcaron que la crianza compartida de las mellizas es su prioridad. “Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos”, sostuvo Celis, remarcando que ahora el vínculo con Medina se centra en sus hijas.

Pese a los rumores y la atención mediática, Medina optó por mantenerse ajeno a los conflictos públicos, concentrando sus esfuerzos en la convivencia familiar y dejando en segundo plano la polémica.

PUBLICIDAD