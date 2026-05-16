Celebración ciudadana marcan la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público en Guatemala

Miles de ciudadanos y organizaciones celebraron en Ciudad de Guatemala la salida de María Consuelo Porras Argueta de la Fiscalía General tras ocho años de mandato. (Cortesía: Andrea Domínguez)

Bajo la consigna “Se fue lo peor del país” o “Ya cayó, ya cayó, Consuelo ya cayó” manifestantes y ciudadanos guatemaltecos se reunieron este sábado frente a la sede central del Ministerio Público (MP) para celebrar el cierre de la gestión de María Consuelo Porras como Fiscal General. El ambiente festivo incluyó música de mariachis, cohetes, la instalación de una tarima y hasta una imitadora, mientras diversas agrupaciones sociales y estudiantiles expresaron su rechazo a los ocho años de administración.

El acto de celebración incluyó una ametralladora de 100 metros y la llegada de mariachis, que pusieron ritmo a los cánticos y consignas de los asistentes. De igual forma, en las rejas del edificio los manifestantes colocaron piñatas con el rostro de Porras, así como de otros funcionarios señalados, como la fiscal Cinthia Monterroso y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto.

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Manifestaciones, pancartas y piñatas protagonizaron la concentración frente al Ministerio Público como rechazo al periodo de impunidad atribuido a Consuelo Porras. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)

La movilización fue acompañada también por personas identificadas como parte del movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuyos integrantes organizaron una marcha pacífica desde la 18 calle y sexta avenida de la zona 1 hasta el MP.

Los estudiantes, en respaldo a la designación de Gabriel Estuardo García Luna como el nuevo fiscal general, corearon consignas. De igual forma, cargaron una pancarta en contra de Walter Ramiro Mazariegos.

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Integrantes del movimiento estudiantil de la USAC marcharon en apoyo al relevo institucional y aseguraron mantener la vigilancia sobre la nueva administración del Ministerio Público. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)

En las afueras del MP se transformó en una celebración ciudadana, en la que se reunieron personas de distintos sectores sociales.

Entre las manifestaciones simbólicas, algunas personas se presentaron disfrazadas de reos, como el caso de Mario Hernández, quien mencionó a Diario De Centroamérica que: “He venido a poner mi granito de arena, ya que, como buen guatemalteco, vengo a exigir un cambio y el fin de la corrupción en el Ministerio Público, porque como población nos ha afectado de una u otra forma”.

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En los alrededores del edificio se desplegaron mantas y mensajes dirigidos a Consuelo Porras y su círculo cercano de seguridad. “Durante estos 8 años no pudieron callarnos y no nos van a callar”, leyó en voz alta uno de los representantes estudiantiles.

Diversos sectores sociales pidieron independencia judicial y denunciaron la criminalización de la protesta durante los últimos ocho años al frente de la Fiscalía General. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)

La jornada también incluyó una ceremonia ancestral organizada por integrantes del Consejo de Pueblos K’iche’s, realizada en el parque de Santa Cruz del Quiché.

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En el acto, se pidió justicia cósmica tras concluir el mandato de Porras, reflejando la diversidad de demandas sociales frente al cierre de este ciclo institucional.

Sin embargo, uno de los momentos que captó la atención fue la actuación de una imitadora de la fiscal, quien, al simular la salida de Porras cargando pertenencias, generó revuelo entre los asistentes y se convirtió en una de las escenas más comentadas del día.

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En paralelo, la salida de Porras fue motivo de festejos en Quetzaltenango. La población local despidió a la exfiscal con disfraces y piñatas.

Un grupo de personas caracterizadas como María Consuelo Porras y supuestos colaboradores acudió a las inmediaciones del Ministerio Público para sumarse a las actividades previstas por el final de su gestión. Cortesía: Andrea Domínguez)

Expectativa y vigilancia ciudadana

A lo largo de la tarde, mientras avanzaba la celebración , se mantenía la expectativa por el relevo en la jefatura del MP. La designación de García Luna como nuevo Fiscal realizada por el presidente Bernardo Arévalo tras el proceso de la Comisión de Postulación, fue recibida con esperanza por parte de los manifestantes, aunque agrupaciones estudiantiles advirtieron que “mantendrán los ojos puestos en las nuevas autoridades para que se resuelvan los casos que quedaron pendientes durante la gestión de Porras”.

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Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala que muestra al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (i), estrechando la mano del abogado y doctor en Derecho Gabriel Estuardo García Luna, nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía), este viernes en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Gobierno de Guatemala

La presencia de representantes del oficialismo también se hizo notar con pancartas en las que demandaron justicia independiente, en un contexto marcado por la polarización y las denuncias de criminalización de la protesta social.

A partir del domingo 17 de mayo, el nuevo Fiscal General asumirá la jefatura del MP, en medio de altas expectativas y demandas ciudadanas por transparencia, independencia judicial y justicia efectiva.

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