Pampita mostró la cartera que recuperó después de un robo y tiene hace más de 20 años: “Volvió a mí”

Pampita sorprendió al hablar de su cartera, la cual tiene hace 20 años y la recuperó luego de que se la robaran

Después de su distanciamiento con Martín Pepa y en medio de una agenda marcada por viajes y compromisos laborales, Pampita busca avanzar y dejar atrás la ruptura. En este contexto, la modelo participó en un challenge donde mostró qué objetos lleva en su cartera y sorprendió al revelar la historia detrás de ese accesorio.

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Jincha, Pampita aceptó el desafío de mostrar el contenido de su bolso. “Esta no tiene tantas cosas porque solo venía acá. Pero en general, en mis carteras tengo de todo. Incluso, cosas de los chicos como juguetes o stickers”, enumeró mientras sacaba anteojos, una batería y soporte para el celular, un perfume y una lapicera.

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El momento destacado llegó cuando Pampita habló de la cartera en sí. Explicó que la tiene hace 20 años y que la recuperó después de que fuera robada en el asalto a su casa en septiembre de 2025. “Volvió a mí”, contó con alegría. Detalló que, tras la detención de los ladrones, algunas pertenencias robadas no habían sido vendidas ni regaladas, por lo que pudo recuperarlas. “Es revieja”, comentó sobre el modelo, y celebró que hoy esté nuevamente en tendencia. “Ahora la reeditaron y está de moda otra vez. Yo la tengo porque es un clásico”, expresó.

Pampita contó la historia de la cartera que tiene hace dos décadas

El final de la relación entre Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones y mantiene la atención tanto del público como de los medios de espectáculos. A poco de haber oficializado la ruptura con el polista, la modelo optó por no evitar el tema y habló de su presente emocional en una extensa entrevista en Infobae a las 9 (Infobae en Vivo). Allí la modelo mostró una postura sincera y reflexiva, poniendo el foco en su bienestar y en los procesos personales que atraviesa después de un período de cambios.

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Al ser consultada por su estado de ánimo, Pampita respondió sin rodeos: “Yo re bien estoy”. Luego profundizó, admitiendo que las últimas semanas no fueron sencillas. “Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron”, expresó. Reconoció que el dolor por la separación existió, aunque el tiempo y el trabajo personal le permitieron recuperar la calma y afrontar la etapa actual con otra energía.

La conductora también se refirió al interés que suele generar su vida sentimental en la opinión pública. “Mi vida va cambiando minuto a minuto. Es como una telenovela mexicana esto. Pero en este minuto estoy muy bien, muy contenta”, compartió. Reconoció que la gente tiene cariño por ella y que existe una expectativa sobre su felicidad. “La gente tiene cariño por mí, me quieren ver bien, me quieren ver contenta. Entonces, yo siempre entiendo la curiosidad”, señaló.

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Sobre la presión que implica estar siempre bajo la mirada de los medios, Pampita explicó que aprendió a manejar la exposición y a poner límites para preservar su salud mental. “No soy fanática de ver qué están diciendo. Porque pueden decir cosas hirientes. Entonces trato de evitarlo”, aseguró. Con el tiempo, comprendió que no todos los momentos de la vida tienen la misma importancia y que es necesario priorizar el bienestar propio. “Ahora estoy en otros momentos de la vida donde también no todo es tan importante. Hay momentos que todo es más importante y hay momentos que no es todo tan importante. Pero no significa que no me vuelva a pasar. Somos humanos todos y sentimos todo lo que nos pasa. Y estar expuestos mediáticamente lo hace aún más intenso, porque hay un ruido externo aparte de lo que uno está viviendo”, reflexionó.

En cuanto a su relación con los periodistas y el trato con la prensa, Pampita contó que siempre procura ser respetuosa y empática, incluso en situaciones personales complejas. “Soy respetuosa de los que están del otro lado y, hasta en situaciones límites, paro igual a dar la entrevista. Sin ganas muchas veces, porque no estoy bien anímicamente, pero porque sé que están ahí hace horas esperando, muertos de frío y son colegas y los veo todos los días”, relató, recordando su trayectoria y la relación cotidiana que mantiene con los trabajadores de prensa.

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La entrevista también permitió indagar en el costado más personal y cotidiano de Pampita, quien habló con humor sobre el “algoritmo” de sus redes sociales y la influencia que tiene en su día a día. “Mi algoritmo últimamente es mucho autoayuda. Te quedás viendo algo, entonces dice ‘ah, le interesa’, y te empieza a bombardear con ese material. Mi algoritmo últimamente es un embole”, bromeó, y contó que junto a sus amigas buscan alterar el contenido que les aparece enviándose diferentes materiales.