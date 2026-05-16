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Cuáles son las 5 mejores playas del mundo, según un ranking internacional

Estos destinos costeros fueron seleccionados como los más destacados del año por su entorno natural, aguas limpias y capacidad de preservar su esencia frente al turismo

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Vista de una playa de arena blanca con palmeras altas, un mar turquesa con olas y una torre de salvavidas roja y blanca bajo un cielo azul.
El listado, elaborado por especialistas y amantes del mar, destaca cinco playas que sobresalen por su entorno natural y el modo en que preservan su esencia frente al turismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planeta cuenta con miles de costas de belleza sobresaliente, pero solo unas pocas logran ubicarse entre las favoritas de la comunidad viajera internacional. Las playas pueden variar en su geografía, color de aguas y grado de aislamiento, pero todas comparten algo esencial: una capacidad única para asombrar y ofrecer experiencias inolvidables.

En este contexto, la selección de las mejores playas del mundo resulta un reconocimiento codiciado y esperado año tras año. La edición 2026 de THE WORLD’S 50 BEST BEACHES posicionó en los primeros lugares a destinos que reúnen aguas cristalinas, paisajes singulares y una atmósfera de tranquilidad casi intacta.

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El listado, elaborado por especialistas y amantes del mar, destaca cinco playas que sobresalen no solo por su entorno natural, sino también por el modo en que preservan su esencia frente al turismo masivo.

1. Entalula Beach (Filipinas)

Vista de Entalula Beach con acantilados de roca caliza cubiertos de vegetación densa, palmeras, arena blanca, agua turquesa, barcas y personas
Entalula Beach, en Filipinas, ocupa el primer lugar global por su aislamiento y su entorno natural prístino, rodeada de acantilados de piedra caliza (Wikipedia)

En el archipiélago de Palawan, Entalula Beach ocupa el primer lugar global por su combinación de aislamiento y entorno prístino. La playa se extiende al pie de acantilados de piedra caliza, que aportan un perfil inconfundible y realzan los contrastes entre la arena blanca y el azul profundo del mar.

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El acceso se realiza únicamente por barco, lo que limita la presencia de turistas y contribuye a la sensación de exclusividad. La tranquilidad domina el ambiente durante gran parte del año, y la transparencia del agua facilita la observación de la fauna marina. El sitio se presenta como un refugio para quienes buscan contacto directo con la naturaleza y una experiencia serena, lejos de las multitudes.

2. Fteri Beach (Grecia)

FTERI BEACH, Grecia
Fteri Beach, en Kefalonia, Grecia, se distingue por su difícil acceso y el aislamiento que favorece la conservación del lugar y la tranquilidad (Grosby)

En la isla griega de Kefalonia, Fteri Beach se distingue por su acceso exigente y el aislamiento que caracteriza a la zona. Llegar hasta allí implica una travesía en embarcación o una caminata por senderos empinados, lo que reduce la afluencia y favorece el estado natural del lugar.

Los acantilados blancos enmarcan la costa, mientras la arena se funde en aguas turquesas del mar Jónico. La ausencia de servicios turísticos y la distancia respecto a otras playas permiten que predominen los sonidos del entorno y la calma. El mar, más apacible en la segunda mitad del año, refuerza la sensación de serenidad.

3. Wharton Beach (Australia)

WHARTON BEACH, Australia
Wharton Beach, ubicada en Australia, destaca por su localización remota, su ambiente relajado y sus aguas traslúcidas ideales para nadar y surfear (Grosby)

Ubicada en la bahía Duke of Orleans, en la costa sur de Australia Occidental, Wharton Beach ocupa el tercer puesto gracias a su localización remota y su entorno bien conservado. El lugar ofrece arenas blancas y aguas traslúcidas, atractivas tanto para el descanso como para actividades acuáticas. Es también un punto ideal para la observación de delfines y la práctica del surf.

La concurrencia de visitantes es baja incluso en temporada alta, lo que ayuda a mantener el orden y el ambiente relajado. El sonido de las olas y la naturaleza predominan, y la playa resulta segura para familias y nadadores de poca experiencia debido a la suave pendiente y el fácil acceso. Las primeras horas del día ofrecen mayor privacidad y los días secos realzan los colores del paisaje.

4. Nosy Iranja (Madagascar)

NOSY IRANJA, Madagascar
Nosy Iranja, en Madagascar, conecta dos islas por un banco de arena de dos kilómetros, creando un paisaje único durante la marea baja (Grosby)

En la costa de Madagascar, Nosy Iranja destaca por su conformación geográfica: dos islas menores, Nosy Iranja Be y Nosy Iranja Kely, quedan conectadas por un banco de arena de dos kilómetros durante la marea baja. Esta singularidad transforma el paisaje y permite caminar entre ambas islas rodeado por aguas turquesa.

La playa sirve de hábitat para tortugas marinas, que anidan en la zona, y la vegetación circundante permanece casi intacta. La atmósfera de aislamiento se mantiene gracias a la baja intervención turística. El mejor momento para visitar es la estación seca, cuando el banco de arena se muestra en plenitud y el mar permanece calmo. Quienes llegan hasta Nosy Iranja encuentran un entorno privilegiado para el contacto con la naturaleza.

5. Mamanuca Beach (Fiyi)

MAMANUCA BEACH, Fiji
Mamanuca Beach, en Fiyi, ofrece una extensa franja de arena blanca, palmeras y un mar protegido que garantizan tranquilidad e inmersión natural (Grosby)

En el archipiélago de Fiyi, Mamanuca Beach representa la imagen de playa virgen y apartada. Ubicada en la isla Vomo, la extensa franja de arena blanca se extiende entre palmeras y vegetación densa, con un mar protegido del oleaje. La infraestructura hotelera es mínima, lo que favorece la sensación de tranquilidad y de inmersión en el entorno natural.

La protección geográfica garantiza condiciones de baño seguras durante buena parte del año y la posibilidad de recorrer grandes tramos de costa en soledad. Durante la temporada de tifones aumenta el riesgo meteorológico, pero en los meses secos predominan cielos despejados y aguas cristalinas. Mamanuca Beach se consolida como un refugio donde la naturaleza marca el ritmo diario.

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