Gianinna Maradona cumplió 37 años y sus redes se llenaron de amor: que postearon su novio, su madre, su hijo y su hermana

El mensaje del novio de Gianinna Maradona, Guido Sergi, por su cumpleaños 37

Las redes sociales se colmaron de mensajes para el cumpleaños 37 de Gianinna Maradona, hija menor que el astro del fútbol mundial tuvo con Claudia Villafañe, en una jornada en la que la familia y allegados ocuparon un lugar central a través de saludos afectuosos y publicaciones emblemáticas.

Gianinna Maradona celebró su aniversario rodeada de mensajes públicos y privados de familiares cercanos, como su madre Claudia, su hermana Dalma Maradona, su pareja Guido Sergi, su ahijado Felipe Menéndez y la cuenta oficial de Diego Maradona.

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Claudia Villafañe, mamá de la cumpleañera, dejó una foto juntas y un "feliz vida hija"

El primer saludo destacado fue de Guido Sergi, quien compartió un collage de fotografías junto a Gianinna, tomadas en distintos momentos cotidianos y celebratorios, acompañado del mensaje: “Feliz cumple, mi amorrrr... Te amo”.

Poco después, Claudia Villafañe publicó una imagen abrazando a su hija frente a un mural colorido, sumando las palabras cargadas de emoción: “Feliz vida hija! Te amoooooo!”.

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Dalma, la hermana de Gianinna, recordó tres momentos de un viaje compartido a Nueva York para dedicarselos en el cumpleaños

La participación familiar continuó con las historias de Dalma Maradona. Mostró distintas facetas de la homenajeada en varias imágenes, incluida una foto urbana y otra junto a un mural de Diego Maradona. En los mensajes, Dalma le dedicó frases como: “Mi fashionista preferida! Que los cumplas feliz!”, a lo que Gianinna respondió: “37 años de crecer de tu mano!”. Dalma también expresó: “Que la vida siempre nos encuentre compartiendo!”.

La cuenta oficial de Diego Maradona sumó un tributo nostálgico publicando una foto de archivo donde el exfutbolista sostiene en brazos a Gianinna cuando era pequeña. El texto: “feliz cumple giani! siempre koala...”.

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El emotivo mensaje de la cuenta oficial de Diego Armando Maradona para Gianinna

El círculo familiar se completó con el saludo del ahijado Felipe Menéndez, quien subió una selfie nocturna con la dedicatoria: “Feliz cumple madrina. Te amo”. Gianinna replicó enseguida: “Te amo más ahijado!!!”.

Durante toda la jornada, Gianinna compartió y agradeció también los mensajes de amistades y seguidores, manteniendo un tono festivo en redes, mientras afrontaba días de tensión fuera del ámbito digital.

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Felipe Menendez, ahijado de Gianinna, también intercambió mensajes con la homenajeada

La semana difícil de Gianinna Maradona: el episodio en tribunales

El cumpleaños coincidió con uno de los momentos más tensos del juicio sobre las causas de la muerte de Diego Maradona. En la décima audiencia en los tribunales de San Isidro, se proyectaron imágenes del análisis forense del exfutbolista frente a Gianinna.

El procedimiento habitual en tribunales estipula que, si hay familiares de la víctima presentes, se les advierte antes de exponer imágenes delicadas, para que puedan salir si así lo desean. Sin embargo, en esa audiencia, el neurocirujano Leopoldo Luque comenzó su declaración y expuso una diapositiva con una imagen de Diego Maradona en la morgue, sin que nadie advirtiera previamente la presencia de Gianinna.

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La reacción de la familia fue inmediata. Se oyeron gritos pidiendo detener la exposición y se desenchufó la computadora, pero Gianinna ya había presenciado la imagen que durante casi cinco años había logrado evitar.

Afectada, la hija del exjugador abandonó la sala por una puerta trasera e insultó a Luque con palabras duras, acusándolo de actuar “sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos”. Debido a la crisis emocional, el abogado Fernando Burlando solicitó asistencia médica y la audiencia fue suspendida de inmediato.

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Las imágenes forenses de Maradona nunca habían sido divulgadas públicamente y solo están disponibles en audiencias bajo estrictos protocolos, precisamente para proteger a los familiares. La ruptura de esa precaución agravó el malestar emocional en Gianinna y sumó tensión a un juicio que es seguido con atención nacional.

A pesar de la conmoción y del desgaste acumulado, Gianinna Maradona reafirmó que su búsqueda de justicia continúa, sin que las dificultades recientes la alejen de ese objetivo.

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