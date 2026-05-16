El penal para River Plate por un codazo de Ávila a Martínez Quarta: la atajada de Ledesma a Montiel

River Plate tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador a los 30 minutos del primer tiempo del duelo de semifinales del Torneo Apertura ante Rosario Central por intermedio de un penal, pero Gonzalo Montiel cometió uno de los pocos fallos desde los 12 pasos en su carrera y Jeremías Ledesma evitó la caída de su valla.

La acción que le dio el penal al Millonario se desarrolló con Gastón Ávila y Lucas Martínez Quarta como protagonistas. A los 24 minutos, el hombre de River quedó tendido en el suelo y el banco de suplentes local comenzó a reclamar la revisión de la maniobra por un penal.

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En la acción se observó claramente cómo el codo de Ávila impactó sobre el rostro de Martínez Quarta dentro del área. Ese contexto existió y tuvo consecuencia directa sobre el adversario, por lo que desde el punto de vista técnico la infracción debía sancionarse con penal.

Si bien Ramírez inicialmente no pitó, el VAR lo llamó para realizar un OFR (On-Field Review-Revisión en campo) y el árbitro resolvió sancionar el penal correctamente a los 27 minutos. La jugada debe encuadrarse dentro de una acción temeraria propia del desarrollo y la disputa aérea. Ávila utilizó el brazo en la dinámica del salto y terminó impactando de manera imprudente sobre la cara del defensor de River.

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“Luego de la revisión en campo, observo que el jugador número 13 genera un contacto con el brazo en el rostro del jugador rival. Decisión final: tiro penal y amonestación al jugador número 13 de Rosario Central”, anunció por los altoparlantes Ramírez.

El arquero Jeremías Ledesma de Rosario Central realiza le atajò el penal a Montiel (Fotobaires)

La pena máxima quedó en los pies de Gonzalo Montiel, uno de los pateadores más efectivos del fútbol argentino y autor del tanto que le dio a la selección argentina el título del mundo en Qatar 2022, pero esta vez falló. El lateral decidió cruzar su remate, el ex River Ledesma adivinó sus intenciones y evitó la caída de su valla con una atajada fenomenal cuando el reloj ya marcaba la media hora de actividad.

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La estadística indica que el lateral derecho de 29 años convirtió 18 de los 20 penales que ejecutó en su carrera, incluyendo los disparos acertados ante Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar. La única vez que había fallado un lanzamiento hasta este sábado había sido en marzo del 2025, cuando tiró afuera el disparo en la definición por penales de la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba.

El detalle es que Montiel no salió a jugar la segunda parte del encuentro en el Monumental y le dejó su lugar en el lateral derecho al ex Independiente Fabricio Bustos. Previamente, Joaquín Freitas había reemplazado a Sebastián Driussi por su lesión.

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El duelo en el Estadio Monumental entregó un boleto a la final del Torneo Apertura que se desarrollará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El otro protagonista del duelo por el título se conocerá mañana, domingo 17 de mayo, con el choque entre Argentinos Juniors y Belgrano en La Paternal a partir de las 17.