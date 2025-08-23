El secreto de Helen Mirren a los 80: dieta flexible y 12 minutos de ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense

Mirren afirma que las personas mayores siguen activas y productivas mucho tiempo después de haberse jubilado REUTERS/Michele Tantussi

A lo largo de su magnífica carrera, la actriz Helen Mirren ha acumulado una larga serie de premios y honores. Es una dama, título que le otorgó la reina Isabel II en 2003; ganó el Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro por su interpretación en La Reina de 2006 y en la actualidad no da señales de bajar el ritmo.

En solo seis meses, entre 2024 y 2025, filmó 1923, el drama criminal MobLand y la nueva serie El club del crimen de los jueves, que se estrena en Argentina el 28 de agosto.

¿Cómo hace Mirren para afrontar todos esos proyectos a esa edad? Casada con el director Taylor Hackford desde hace 28 años, la actriz se mantiene impecable porque cuida su alimentación, practica mindfulness y practica desde hace años el plan XBX de ejercicios para mujeres de la Fuerza Aérea Canadiense.

Mario Di Santo, licenciado en Educación Física y Ciencias de la educación, explicó a Infobae la importancia de un entrenamiento físico a medida que pasan los años.

Mirren desafía estereotipos sobre el envejecimiento y critica la condescendencia hacia los adultos mayores REUTERS/Sarah Meyssonnier

“El entrenamiento de la fuerza en adultos mayores adquiere una importancia central junto con el desarrollo de otras capacidades motoras. La fuerza muscular incide directamente en la salud del sistema esquelético. Prevenir y contrarrestar condiciones como osteopenia y osteoporosis está directamente relacionado con mantener una adecuada actividad muscular”, destacó Di Santo.

Y continuó: “En adultos mayores, el entrenamiento de la fuerza no debe permanecer estático ni limitarse: es fundamental que exista una progresión, preferentemente con ejercicios que utilicen el propio peso corporal y se realicen de pie para estimular la fuerza vertical. El peso corporal y la carga vertical sobre el sistema óseo resultan determinantes, ya que favorecen la síntesis de material orgánico e inorgánico en los huesos, lo cual contribuye a su fortaleza y funcionalidad”, remarcó.

Cómo Mirren enfrenta el paso de los años

Para la actriz, “El club del crimen de los jueves” es uno de sus proyectos recientes preferidos, afirmó en una entrevista a la revista People. El film sigue a cuatro jubilados que deciden dedicar su vida a descifrar crímenes irresueltos. Y esto ha disparado algunas reflexiones suyas sobre cómo enfrenta el envejecimiento.

Helen Mirren atribuye su bienestar a sus cuidados en la alimentación, el mindfulness y la práctica de un plan de entrenamiento (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

“Las personas jubiladas han tenido vidas profesionales extraordinarias, productivas, desafiantes y difíciles, y no han terminado. No se detienen de repente”, afirmó a People.

Y aprovechó para señalar los estereotipos que aun pesan sobre los adultos mayores: “Los jóvenes no pueden comprender que las generaciones mayores tuvieran sexo, se divirtieran, bailaran y estuvieran obsesionadas con su cabello y su peso. Y, por supuesto, las personas mayores los miran y dicen: ‘¿Saben qué? Nosotros también lo hemos hecho. Hemos pasado por eso’“, disparó.

“Lo bueno de una película como esta es que nos recuerda a todos: ‘Como persona mayor, tengo cerebro. Tengo iniciativa, energía, compromiso, pasión e intelecto. No todo termina a los 40’”, expresó Mirren a Saga Magazine.

Ante el paso de los años, su consejo es trabajar de adentro hacia afuera: dieta y entrenamiento físico REUTERS/Yara Nardi

Y contó qué es lo que más le molesta del paso de los años: “Una cosa que encuentro irritante a medida que envejezco es la condescendencia. Odio que me digan que soy ‘peleadora’. Estoy viva. No me pongas ese tipo de etiquetas horribles”, agregó. También disparó contra quienes le dicen que tiene un ‘espíritu joven’. “Mi espíritu tiene la edad que tengo”, le respondió a un periodista que le hizo ese comentario durante una nota.

Mirren tampoco es de las que se preocupan por su cumpleaños, que pasó el 26 de julio. “Honestamente, no los celebro. No los reconozco porque la vida simplemente continúa”, explicó. Sin embargo, le gusta “que me traten muy, muy bien en mi cumpleaños. Eso es todo lo que quiero. Una taza de té en la cama por la mañana”, describió.

Cómo es el entrenamiento físico XBX

La actriz se entrena a diario con las rutinas de ejercicios de 12 minutos para mujeres de la Fuerza Aérea Canadiense llamado XBX. Se trata de un entrenamiento de la década del 60, realizado para que los pilotos de la Real Fuerza Aérea Canadiense, destinados en zonas remotas, pudieran completarlos sin tener que utilizar accesorios de gimnasio.

El plan XBX incluye 10 ejercicios básicos y dura solo 12 minutos con 48 niveles de dificultad progresiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Dura 12 minutos y hay tablas que sigues. Cada día, tienes que hacer los ejercicios en esos 12 minutos, y hasta que no puedas, no puedes avanzar, afirmó Mirren a The Independent.

La actriz remarcó el secreto de los buenos resultados que logra del entrenamiento: “Nada extremo, pero hay que hacerlo todos los días. Ese es un gran comienzo, porque todo tiene que ver con tomar el control de uno mismo”, señaló.

XBX significa 10 ejercicios básicos, y eso es lo que implica el plan: un entrenamiento de 10 movimientos y 12 minutos. Existen 48 niveles de dificultad, y cada uno desafía a completar más repeticiones que el nivel anterior. Cada 12 niveles, los 10 ejercicios se hacen más díficiles.

El enfoque del XBX es la progresión gradual tanto en número de repeticiones como en la complejidad de los movimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, el nivel 1 del plan XBX es así:

En dos minutos, completar:

Toque con el dedo del pie x3 repeticiones

Elevación de rodillas x4 repeticiones

Curva lateral x5 repeticiones

Círculo de brazo x24 repeticiones

Luego completar:

Abdominales parciales x4 (en dos minutos)

Elevación de pecho y piernas (alternadas) x4 (en un minuto)

Elevación lateral de piernas x4 (en un minuto)

Flexiones (de rodillas) x3 (en dos minutos)

Elevación de piernas x2 (en un minuto)

Corre y salta x50 (en tres minutos)

El licenciado Di Santo destacó que el entrenamiento de la fuerza en adultos mayores en los últimos 25 o 30 años cobró un relieve sumamente importante. “Antes, probablemente se le temía, pero es muy beneficioso, siempre integrado a la amplitud del movimiento, sobre todo al equilibrio, a los traslados de peso corporal, para evitar caídas y sus consecuencias”, remarcó.

El entrenamiento XBX prioriza ejercicios que utilizan el peso corporal y promueven la fuerza y la movilidad funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que lo ideal es practicar ejercicio a diario durante 45 minutos a una hora. “Pero depende, obviamente, de una gran cantidad de factores que impiden formular una receta única y exclusiva”, dijo el experto.

En cuanto al plan XBX de la Fuerza Aérea Canadiense que realiza Helen Mirren, Di Santo explicó que abarca varias propiedades motoras.

“El punto central es que la progresión del ejercicio se basa en la complejidad, principio fundamental del entrenamiento funcional. No se debe asumir que por ser adulto mayor o tener una condición crónica, la persona no pueda aumentar gradualmente la complejidad de los movimientos. Precisamente, por estar en esa situación, deben aplicarse los principios del entrenamiento deportivo como complejidad creciente, sobrecarga progresiva y periodización, igual que en un deportista, aunque adaptados a las condiciones actuales de cada persona. Por eso, la noción de microdosis —la cantidad óptima para lograr los resultados buscados— resulta fundamental", destacó el especialista.

Cinco consejos de Helen Mirren para vivir mejor

Mirren recomendó "no sentirse paralizada por las propias inseguridades y no ser demasiado educada ni disculparse constantemente en la vida". REUTERS/Fabrizio Bensch

1. Cuidar la alimentación. “Toma el control de tu dieta y encuentra lo que te hace sentir bien”, dijo a Vogue. “Soy la primera que se come un plato de fish and chips, pero lo que te metes en el cuerpo sí influye en cómo te sientes, así que empieza por ahí”, resaltó.

2. Hacer actividad física, por ejemplo, la rutina de 12 minutos de entrenamiento para mujeres de la Fuerza Aérea Canadiense.

3. Estar abierto a las oportunidades y mirar el mundo como un niño. “Hay que hablar con la gente y ser lo más cercana posible”, dijo en la entrevista.

"Primero que nada, toma el control de tu dieta y encuentra una que te haga sentir bien", dijo la actriz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadió: “Es buena idea mirar el mundo de vez en cuando con la perspectiva de un niño o una persona extranjera, y ser testigo de tu propio entorno”, dijo. “Imagina que lo ves por primera vez e intenta experimentar la magia que hay en él, porque hay magia en todos los entornos. Lo único que hace falta es verla con ojos nuevos”.

4. Hacerse valer. A pesar de su talento reconocido, Mirren recomendó “no sentirse paralizada por las propias inseguridades y no ser demasiado educada ni disculparse constantemente en la vida”.

5. Un consejo final de Helen Mirren: “Si sigo en la cama después de las ocho, empiezo a sentirme culpable”, dijo. “Siempre hay cosas que hacer”, agregó la multipremiada actriz.