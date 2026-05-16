La dura entrada de Franco Ibarra que lesionó a Sebastián Driussi a los 7 minutos de River Plate-Rosario Central

En los primeros minutos de la semifinal entre River Plate y Rosario Central en el Estadio Monumental se vivió un momento dramático en el campo de juego luego de que el delantero Sebastián Driussi cayera en el césped, con gritos desesperados por un dolor en su rodilla derecha. El primer diagnóstico indica un “esguince severo”.

La situación se generó a los 7 minutos de juego luego de una barrida de Franco Ibarra, quien intentaba recuperar la pelota. El mediocampista de Rosario Central resbaló e impactó con su pierna en la rodilla de Driussi, pero el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó siquiera la infracción.

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De inmediato, el atacante de River comenzó a golpear el césped con señales de dolor e impotencia y minutos después fue llevado en camilla fuera de los límites del terreno de juego. En su lugar ingresó Joaquín Freitas.

Ramírez amonestó segundos más tarde a Ibarra, pero porque sancionó una violenta entrada del jugador del Canalla sobre Matías Viña en mitad de cancha. En el caso de Driussi, el juez no pitó siquiera falta aunque estaba al lado de la jugada.

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La Regla 12 de la IFAB, que regula el reglamento del fútbol, le permitía a Ramírez apoyarse en la consideración del “uso de la fuerza excesiva”, que es detallada allí como “la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado”. Sin embargo, el árbitro ni siquiera consideró sancionar una falta “imprudente” o “temeraria”.

“Los médicos de River informan el primer diagnóstico de la lesión de Sebastián Driussi: esguince severo en la rodilla derecha. Le van a hacer estudios para determinar la verdadera gravedad de la lesión”, informó el periodista Gustavo Yarroch desde el Monumental en medio de la transmisión de ESPN.

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*El momento de la lesión de Sebastián Driussi

El delantero millonario de 30 años ha padecido otras lesiones a lo largo de su carrera que lo alejaron un tiempo del campo de juego. Su última baja en River fue el 19 de abril de este año, cuando sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho ante Boca Juniors que lo marginó tres semanas. En febrero había tenido otro desgarro, pero en el isquiotibial de la pierna izquierda.

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Los problemas musculares venían siendo arrastrados de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, en la que Driussi tuvo un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le demandó 21 días de recuperación. Tres meses antes, durante el partido con Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes, el atacante tuvo un esguince severo en el ligamento del tobillo izquierdo luego de abandonar el campo entre gestos de dolor tras la caída sufrida en el Lumen Field de Seattle al disputar la pelota con el arquero japonés Shūsaku Nishikawa.

LAS IMÁGENES DE LA LESIÓN DE SEBASTIÁN DRIUSSI RIVER-CENTRAL

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Sebastián Driussi se toma la rodilla derecha tras la dura entrada de Franco Ibarra (Fotobaires)

Sebastián Driussi se toma la cabeza segundos después del cruce con Ibarra que derivó en su lesión (Fotobaires)

Nicolás Ramírez observa la jugada en la que Sebastián Driussi se lesionó la rodilla (Fotobaires)

Sebastián Driussi es retirado en camilla (Fotobaires)

Los jugadores de River le protestan al árbitro por la jugada que terminó con la lesión de Driussi (Fotobaires)