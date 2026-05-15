Tendencias

Cuánto duran las especias y cómo saber si están en mal estado

Hay hábitos muy extendidos en la cocina doméstica que destruyen los condimentos mucho antes de lo que cualquier etiqueta podría anticipar, según expertos del USDA y la Academy of Nutrition and Dietetics

Guardar
Google icon
Primer plano de sales gourmet de varios colores en frascos y cuencos, con cucharas de madera, pimienta y romero sobre una mesa de madera rústica.
El almacenamiento en frascos herméticos y lejos de la luz prolonga la vida útil de las especias molidas y enteras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especias abiertas en la despensa no caducan en el sentido tradicional, pero experimentan una degradación progresiva de su potencia, aroma y color. Expertos de la Academy of Nutrition and Dietetics y la revista médica Healthline señalan que la vida útil es sumamente variable y depende de la estructura celular del producto: mientras que las hierbas secas suelen perder su intensidad entre uno y tres años, las especias molidas conservan su sabor óptimo en un rango de dos a tres años.

En contraste, las presentaciones enteras, como los granos de pimienta, clavos de olor o la canela en rama, poseen una estructura que protege sus aceites esenciales, permitiéndoles durar hasta cuatro años si se mantienen en condiciones ideales.

PUBLICIDAD

Bajo este criterio, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA confirma que, aunque las especias son productos estables en estantería y no “caducan” por seguridad, su calidad está intrínsecamente ligada a la integridad de sus aceites volátiles.

La institución subraya que el almacenamiento por encima de los 21°C o en ambientes con humedad superior al 60% acelera la degradación química de estos compuestos, anulando su función culinaria mucho antes de lo previsto.

PUBLICIDAD

Infografía sobre la vida útil de especias. Muestra especias en frascos y un mortero, e iconos que detallan la duración de especias molidas, enteras y hierbas, cómo detectar el deterioro y claves de almacenamiento.
La ausencia de aroma y el cambio de color son signos de que las especias han perdido sus aceites esenciales y calidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, es fundamental entender que la “frescura máxima” es efímera: las especias molidas comienzan su declive notable apenas a los tres meses de haber sido abierto el envase original. Esto ocurre porque la molienda incrementa la superficie de contacto con el oxígeno, lo que dispara la oxidación de los terpenos y fenoles que otorgan el sabor.

Por ello, los especialistas recomiendan no solo el uso de recipientes herméticos, sino también el almacenamiento en lugares oscuros y secos, evitando la exposición directa a la luz solar, que actúa como un catalizador de la fotodegradación de los pigmentos.

Cómo identificar si una especia ya no es apta

La principal señal de que una especia ha perdido su calidad es la disminución o ausencia de aroma. Si al abrir el frasco no se percibe olor o la fragancia es débil, es probable que se hayan evaporado sus aceites esenciales, responsables del sabor y las propiedades terapéuticas. El cambio de color hacia tonos apagados (como un pimentón amarronado) y la presencia de grumos también indican alteraciones críticas.

Según la Academy of Nutrition and Dietetics, si la especia presenta moho visible, sabor amargo o metálico, debe ser desechada inmediatamente por riesgo de contaminación bacteriana. La textura es igualmente relevante: una especia que comienza a apelmazarse ha absorbido humedad del entorno, lo que facilita el desarrollo de microclimas internos que aceleran su degradación irreversible.

Vista aérea de dos tazones con especias sobre una superficie de madera clara. El tazón izquierdo tiene pimentón rojo, cúrcuma amarilla y orégano verde, y el derecho contiene especias marrones apelmazadas con cúrcuma.
Las especias molidas mantienen su sabor óptimo entre dos y tres años, mientras que las enteras duran hasta cuatro años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La química del sabor y los mejores métodos de almacenamiento

Cuando las especias enteras han pasado tiempo en la despensa y su aroma parece atenuado, la ciencia culinaria ofrece una solución técnica: el tostado. Este proceso permite que los aceites esenciales latentes en el interior de la semilla o corteza migren hacia la superficie, intensificando el perfil organoléptico mediante la liberación de compuestos volátiles. Sin embargo, este recurso es ineficaz en especias molidas; en estas, la superficie de contacto es tan amplia que la oxidación es absoluta una vez que el aroma desaparece, haciendo imposible su recuperación mediante calor.

Publicaciones especializadas como las mencionadas previamente recomiendan conservar las especias en frascos de vidrio o cerámica con cierre hermético, lejos de la luz solar y, sobre todo, de fuentes de calor como el horno o la cocina. Un error común es almacenar el especiero sobre la estufa; el calor constante degrada los aceites volátiles incluso si el frasco está cerrado.

Para especias en polvo de color intenso y alta sensibilidad, como el pimentón, el azafrán o el chile, se aconseja la refrigeración para mantener sus pigmentos y aceites estables. Además, se recomienda no espolvorear las especias directamente sobre una olla en ebullición, ya que el vapor entra en el frasco y condensa humedad, creando el caldo de cultivo ideal para bacterias.

Riesgos microbiológicos y seguridad alimentaria

Aunque las especias no suelen causar intoxicaciones masivas por su baja actividad de agua, ciertos tipos requieren una vigilancia extrema. Aquellas que se utilizan frecuentemente en crudo sobre platos ya terminados —como la pimienta molida en el momento o las hierbas desecadas— pueden albergar esporas resistentes si se exponen a la contaminación cruzada en el hogar.

El almacenamiento cerca del vapor del área de cocción no solo aglutina el producto, sino que puede favorecer el crecimiento de hongos productores de micotoxinas. Según el USDA, esto transforma un condimento inerte en un riesgo potencial para la salud si no se controla estrictamente el ambiente de la despensa, especialmente en climas cálidos y húmedos.

Temas Relacionados

EspeciasAcademy of Nutrition and DieteticsAlmacenamiento de AlimentosSeguridad AlimentariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polémicos, cómodos e irresistibles: la nueva tendencia en zapatos que rompió todas las reglas

Siluetas exageradas, materiales inesperados y combinaciones que desafían cualquier manual de estilo consolidaron a este calzado como símbolo de una moda que eligió la autenticidad, el humor y la libertad

Polémicos, cómodos e irresistibles: la nueva tendencia en zapatos que rompió todas las reglas

La boina de John Travolta, el guiño que revolucionó Cannes y llegó con una Palma de Oro inesperada

El actor, de 72 años, captó la atención en la cuarta jornada del festival con una vestimenta inusual y recibió un premio de honor sorpresa. “Para mí, es más que un Oscar”, afirmó

La boina de John Travolta, el guiño que revolucionó Cannes y llegó con una Palma de Oro inesperada

Receta de bondiola al verdeo con puré de papas, rápida y fácil

Una propuesta sencilla que resuelve una comida completa para cuatro personas

Receta de bondiola al verdeo con puré de papas, rápida y fácil

Receta de bomba de papa con carne, rápida y fácil

Versátiles, económicas y con una corteza dorada que esconde un interior suave y sabroso, tienen todo para convertirse en la opción favorita de entradas, cenas y picadas informales

Receta de bomba de papa con carne, rápida y fácil

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos

Investigadores australianos publicaron en The Lancet su análisis del primer brote registrado en alta mar. Identificaron una estrategia para detectar patógenos en embarcaciones antes de que se manifiesten los primeros síntomas

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos

DEPORTES

El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

Se confirmó la agenda de cinco cruces de 16avos de final de la Copa Argentina: cuándo jugarán Independiente, Racing y San Lorenzo

Tras el buen arranque de Gasly y Colapinto, Alpine realizó un fichaje que mantiene en vilo a la Fórmula 1

TELESHOW

Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

El conmovedor recuerdo de Brisa Ardohain para Blanca a 20 años de su nacimiento: “Sueño con nuestro reencuentro”

Seis años sin Sergio Denis: el sentido homenaje de su hija Bárbara y el reclamo de justicia que no se apaga

De la angustia a la gloria: la revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio Público realiza diligencia en universidad panameña por denuncia de fraude con títulos no reconocidos

Ministerio Público realiza diligencia en universidad panameña por denuncia de fraude con títulos no reconocidos

El Gobierno de Guatemala prioriza compra de vehículos blindados para reforzar patrullajes policiales

Investigaciones sobre fraudes inmobiliarios en El Salvador abren nueva etapa con testimonios de familias afectadas

Los desafíos externos y tecnológicos marcan la agenda de riesgos empresariales en Centroamérica, según estudio

Capturan a hermana de “El Diablo” durante operativo contra estructura criminal en Yoro, Honduras