Motociclistas encabezan tragedia vial en Honduras: suman más de 700 muertos en lo que va del 2026

La DNVT reporta más de 5,900 percances registrados en las carreteras hondureñas. (Foto: Archivo)

La crisis vial en Honduras continúa dejando cifras alarmantes. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que, en lo que va del año 2026, un total de 701 personas han fallecido en siniestros viales registrados a nivel nacional, una problemática que sigue cobrando vidas diariamente en las carreteras del país.

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46.7 por ciento de las víctimas mortales corresponde a motociclistas, lo que confirma que este tipo de vehículo continúa siendo uno de los más vulnerables y protagonistas en los accidentes de tránsito.

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De acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 5,900 percances viales han sido reportados durante los primeros meses del año. Además, las autoridades señalaron que siete de cada diez incidentes atendidos involucran motocicletas, situación que mantiene en alerta a los organismos de seguridad vial y salud pública.

“Lamentablemente una gran cantidad pierde la vida y una gran cantidad queda con lesiones bastante graves en los distintos centros asistenciales”, expresó Aguilar al referirse al impacto humano que provocan los accidentes de tránsito en Honduras.

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La DNVT atribuye gran parte de esta problemática a la irresponsabilidad de algunos conductores que continúan infringiendo la Ley de Tránsito.

La falta de educación vial preocupa a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. (Foto: Archivo)

Entre las principales causas identificadas destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol, el uso del teléfono celular mientras se maneja y el irrespeto a las señales de tránsito.

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El portavoz explicó que muchos conductores realizan maniobras indebidas, como adelantamientos en zonas prohibidas, además de ignorar altos y semáforos, acciones que incrementan considerablemente el riesgo de colisiones y atropellamientos.

“Al ver estos datos estadísticos, podríamos concluir que la ciudadanía sigue conduciendo de manera irresponsable, a exceso de velocidad, personas que no respetan las señales de tránsito, se cruzan un alto, no respetan los semáforos, personas que van conduciendo bajo las ingestas de bebidas alcohólicas, van utilizando el teléfono celular, van realizando adelantamientos en zonas prohibidas; estas son de las principales causantes de accidentes de tránsito”, desglosó Aguilar.

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Otro de los factores que preocupa a las autoridades es la falta de educación vial entre los conductores.

Según registros de la DNVT, una considerable cantidad de personas involucradas en accidentes nunca obtuvo un permiso de conducir mediante los centros oficiales de capacitación y evaluación.

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El exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes. (Foto: Archivo)

La institución considera que esta carencia de formación influye directamente en el desconocimiento de normas básicas de circulación y prevención vial.

En muchos casos, conductores sin experiencia ni preparación adecuada se desplazan en motocicletas o vehículos particulares sin medir los riesgos que representan para ellos y para otros usuarios de la vía pública.

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Ante este panorama, la DNVT mantiene operativos permanentes en diferentes puntos del país con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y hacer cumplir la Ley de Tránsito.

Las autoridades reportaron que diariamente son sancionados más de 800 conductores por distintas infracciones.

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Las multas más frecuentes están relacionadas con conducir sin licencia, no portar casco protector, exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos y utilizar dispositivos móviles mientras se conduce.

Siete de cada diez accidentes atendidos por autoridades involucran motocicletas. (Foto: Archivo)

Aguilar insistió en que muchos de los accidentes podrían evitarse si los conductores adoptaran medidas preventivas básicas, como mantener una distancia prudente entre vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas.

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Asimismo, exhortó a los motociclistas a utilizar equipo de protección adecuado y a respetar las normas de circulación, ya que este grupo continúa siendo el más afectado por la siniestralidad vial en Honduras.

La creciente cantidad de fallecidos y lesionados mantiene bajo presión a los centros asistenciales del país, donde decenas de personas ingresan diariamente con heridas graves producto de accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana para evitar que las cifras sigan aumentando durante el resto del año.