Cuáles son los tres campeones de Vaca Muerta en escala, rentabilidad y crecimiento productivo

Ahora, un epígrafe general de Vaca Muerta15:59Claude ha respondido: Las tres principales compañías del upstream argentino —YPF, Vista Energy y Pampa Energía— lograron crecer simultáneamente en Ebitda por primera vez en el prime…Las tres principales compañías del upstream argentino —YPF, Vista Energy y Pampa Energía— lograron crecer simultáneamente en Ebitda por primera vez en el primer trimestre de 2026

Las tres principales compañías que operan en el upstream del país -YPF, Vista Energy y Pampa Energía- lograron simultáneamente sus mejores resultados operativos en el primer trimestre de 2026, un hito que no tenía antecedentes en la historia reciente del sector. Así lo revela un análisis comparativo elaborado por Regional Investment Consulting SA (Ricsa), una Agencia de Liquidación y Compensación (Alyc, antes conocidas como sociedades “de Bolsa”) que midió el desempeño de cada empresa durante los primeros tres meses del año.

Lo llamativo, es que cada una de esas compañías destacó de una forma diferente. Vista Energy, por ejemplo, fue claramente la más rentable durante los primero tres meses del año. La empresa cerró el primer trimestre con un margen Ebitda del 52,1% y el costo de extracción más bajo del sector: USD 4,3 por barril equivalente de petróleo, una baja del 9% respecto del mismo período de 2025. En términos de rentabilidad por barril producido, ninguna otra firma del análisis la igualó, con un Ebitda de USD 37,2 por boe.

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A eso se suma un récord histórico de producción: 134,7 miles de barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representó un crecimiento interanual del 66,5%. El motor de ese salto fue La Amarga Chica, el bloque shale que opera la compañía en Vaca Muerta y que se encuentra actualmente en plena capacidad. Vista trabaja con una matriz de producción prácticamente 100% shale, lo que la convierte en la empresa más concentrada en ese tipo de recursos dentro del grupo analizado.

En cuanto a sus resultados financieros, Vista registró ingresos upstream por USD 865 millones y un Ebitda de USD 451 millones durante el trimestre. El resultado operativo upstream alcanzó los USD 216 millones, con una inversión de capital de USD 391 millones en el período.

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Escala e inversiones

La escala es el dominio indiscutido de YPF. La petrolera de mayoría estatal registró ingresos upstream por USD 2.021 millones en el primer trimestre de 2026, más del doble que Vista Energy y más de ocho veces lo que reportó Pampa Energía en el mismo segmento. Su Ebitda upstream fue de USD 1.148 millones, con el margen más alto entre las tres empresas analizadas: 56,8%.

YPF lideró el trimestre por escala operativa, con ingresos upstream de USD 2.021 millones y una reducción del 42% en su costo de extracción respecto del mismo período de 2025.

Uno de los datos más destacados del informe es la fuerte reducción de costos que logró la compañía. El lifting cost —el costo de extracción por barril— cayó un 42% respecto del primer trimestre de 2025, hasta ubicarse en USD 8,8 por boe. Dentro del segmento shale, ese costo fue aún menor: USD 4,0 por barril.

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La producción total de YPF alcanzó los 525 miles de barriles equivalentes de petróleo por día, con un crecimiento del 7,6% respecto del cuarto trimestre de 2025. El shale ya representa el 74% de su producción total, y el crudo shale marcó un récord de 205 miles de barriles por día, un 39% más que en el mismo período del año anterior. Para sostener ese ritmo, la empresa completó 49 pozos durante el trimestre y destinó USD 783 millones en inversiones de capital, el monto más alto entre las tres compañías analizadas.

El resultado operativo upstream de YPF fue de USD 616 millones, consolidando su posición como la empresa de mayor escala del sector.

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Rincón productivo

El caso de Pampa Energía es el de una compañía que viene ganando terreno en el upstream con una velocidad que llama la atención. Su segmento de petróleo y gas registró ingresos por USD 247 millones en el primer trimestre de 2026, con una suba interanual del 69%. El Ebitda del segmento fue de USD104 millones, con un margen del 42,1%, y el lifting cost se ubicó en USD 6,1 por boe, una reducción del 11% respecto de 2025.

El gran protagonista de ese crecimiento es Rincón de Aranda, el bloque shale que Pampa desarrolla en Vaca Muerta y que en apenas un año pasó de producir 900 a 18.200 miles de barriles equivalentes de petróleo por día, un aumento cercano al 2.000% en el período. Ese salto convierte a Rincón de Aranda en el área de mayor crecimiento productivo del sector en el último año.

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Pampa Energía consolidó su perfil upstream con una suba interanual del 69% en ingresos, traccionada por el crecimiento de Rincón de Aranda en Vaca Muerta.

La composición del mix de producción de Pampa también refleja el peso que fue tomando el gas natural dentro de su operación upstream: el 80,7% de su producción corresponde a ese recurso. La compañía destinó USD 196 millones en inversiones de capital durante el trimestre, con una intensidad de capital de USD 21,6 por barril producido, la más alta entre las tres empresas en términos relativos de apuesta al crecimiento.

El denominador común: Vaca Muerta

Más allá de las diferencias en escala, estrategia y mix de producción, las tres compañías comparten un denominador común: Vaca Muerta. El informe de Ricsa ALyC señala que la baja del lifting cost en YPF, el récord de producción de Vista y el salto de ingresos de Pampa en su segmento de petróleo y gas confirman que la formación neuquina sigue siendo el principal motor de generación de valor del sector energético argentino.

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El primer trimestre de 2026 marcó además un hito inédito: las tres empresas crecieron simultáneamente en Ebitda por primera vez. En conjunto, las inversiones de capital de las tres compañías sumaron USD 1.370 millones durante el período, sin que ninguna de ellas mostrara señales de desaceleración en su ritmo de perforación.

El análisis también incluyó una proyección técnica sobre el comportamiento bursátil de las tres compañías en los mercados internacionales. Los ADR de Vista, YPF y Pampa Energía mantienen tendencias alcistas de mediano plazo, con objetivos de crecimiento proyectados hacia mediados de 2027, aunque el informe advierte sobre la posibilidad de correcciones técnicas de corto plazo antes de alcanzar esos niveles.

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Para Ricsa ALyC, la combinación de mayor producción, reducción de costos y crecimiento sostenido de las inversiones posiciona al upstream local en un escenario de expansión que, según el trabajo, no tiene antecedentes en la historia reciente del sector energético argentino.