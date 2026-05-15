Receta de bondiola al verdeo con puré de papas, rápida y fácil

La combinación de bondiola tierna con salsa de crema y cebolla de verdeo logra un plato reconfortante para cualquier día de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en los que el aroma de la cebolla de verdeo salteada y la textura untuosa del puré de papas invitan a dejar todo de lado para sentarse a la mesa. La bondiola al verdeo con puré de papas es uno de esos platos que logran reconfortar hasta en la semana más agitada, ideal para quienes buscan algo sabroso y casero sin complicarse la vida.

Esta receta clásica se encuentra tanto en bodegones como en mesas familiares. Es una solución rápida para una cena de miércoles, pero también se luce los domingos cuando no hay tiempo ni ganas de pasar horas cocinando. Su secreto está en la combinación de la carne tierna, la salsa cremosa y el puré bien mantecoso.

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Receta de bondiola al verdeo con puré de papas

Se trata de bondiola de cerdo cortada en bifes, dorada a la plancha o sartén y terminada en una salsa de crema y cebolla de verdeo. Se acompaña con un puré de papas tradicional, cremoso y rápido de hacer. Es una receta pensada para resolver una comida completa en menos de una hora, sin pasos complicados.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

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Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

800 gr bondiola de cerdo (en bifes de 2 cm)

2 cucharadas aceite de girasol

Sal y pimienta a gusto

2 atados cebolla de verdeo

250 ml crema de leche

1 kilo papas

40 gr manteca

100 ml leche

Nuez moscada a gusto

El puré de papas cremoso y mantecoso aporta el acompañamiento ideal a esta preparación casera en solo 45 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bondiola al verdeo con puré de papas, paso a paso

Pelar y cortar las papas en trozos parejos, hervir en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Mientras tanto, calentar el aceite en una sartén grande y dorar los bifes de bondiola por ambos lados. El fuego debe estar fuerte para sellar bien la carne. Salpimentar la bondiola y, cuando esté apenas dorada, bajar el fuego. Cortar la cebolla de verdeo en rodajas finas (parte blanca y verde tierna). Reservar parte verde para decorar. Agregar la cebolla de verdeo a la sartén y rehogar 2 minutos. Incorporar la crema de leche y mezclar bien. Cocinar 8-10 minutos a fuego bajo. La salsa debe quedar espesa y la carne tierna. No dejar que la crema hierva fuerte. Escurrir las papas, pisar en caliente y agregar manteca, leche, sal y nuez moscada. Mezclar hasta obtener un puré liso y cremoso. Si el puré queda muy firme, sumar un poco más de leche caliente. Servir la bondiola bañada con la salsa de verdeo y acompañar con el puré, decorando con el verde de la cebolla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes de la receta y el paso a paso tienen como resultado un menú que rinde cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 510 kcal

Grasas: 32 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 25 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados durante la receta, como también del tamaño de cada una de las porciones.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días bien tapada. En freezer: hasta 1 mes, solo la bondiola con salsa (el puré puede perder textura al descongelar).