La reprobación de los hinchas de River Plate a Ángel Di María en la previa del partido contra Rosario Central

El encuentro entre River Plate y Rosario Central en el Estadio Monumental por la semifinal del Torneo Apertura excedió los límites de lo simplemente deportivo para instalarse también en el territorio de la polémica. Las controversias que arrastra el Canalla pusieron el foco sobre el accionar del cuerpo arbitral designado para el juego, pero también sobre su figura principal, Ángel Di María.

Angelito, uno de los símbolos de la etapa más exitosa de la selección argentina, transitó por algunos minutos de hostilidad en la previa al juego, todo un símbolo de la preocupación existente sobre la actualidad del Canalla, especialmente desde que se le entregó el título de “Campeón de Liga” de manera inesperada. Mientras el plantel hacía el calentamiento en Núñez y la pantalla gigante del estadio anunciaba las formaciones, una silbatina retumbó cuando se escuchó la presentación del campeón del mundo en Qatar 2022.

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También le dedicaron cánticos específicos tanto durante el calentamiento como en la previa del inicio del juego.

Di María venía de tener una semana como protagonista mediático tras las polémicas arbitrales que se desataron en el duelo contra Racing. Luego de las duras declaraciones de Diego Milito, presidente de la entidad de Avellaneda, el símbolo de Central salió al cruce en redes sociales: “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada”.

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La vida deportiva del Fideo en el club rosarino se divide en dos etapas. La primera, que marcó su debut como profesional, se inició en diciembre del 2005 cuando tenía apenas 17 años en un empate ante Independiente de Avellaneda. Antes de marcharse a Europa a mediados del 2007 a cambio de más de 6 millones de euros para iniciar su camino en Benfica de Portugal, Di María contabilizó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles (2 asistencias). Su despedida se certificó en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007.

La vuelta se dio casi dos décadas más tarde: en julio del 2025, anotó el gol del empate 1-1 contra Godoy Cruz en su retorno oficial. Desde entonces, el atacante de 38 años suma 34 presentaciones vestido de Canalla con 13 anotaciones (6 de penal) y 7 asistencias. Uno de esos encuentros fue por Copa Argentina y tres de esas apariciones fueron por Copa Libertadores: le marcó un gol desde los 12 pasos a Unión Central en Venezuela.

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Su influencia indica que anotó un golazo para vencer a Newell’s por la mínima en el primer clásico desde su vuelta y repitió en el siguiente derby rosarino para la victoria 2-0. Además, festejó anotaciones contra Boca Juniors, Racing e Independiente. En este caso, Di María jugó por tercera vez contra River desde su vuelta (triunfo 2-1 y empate 0-0 previamente), aunque este fue su regreso al Estadio Monumental como jugador a nivel club desde la derrota 2-0 que sufrió con Central en el Apertura 2006.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, que llevó a sus vitrinas la copa de “Campeón de Liga” con Central a fines del año pasado en una decisión de AFA que generó debate, ya suma 70 apariciones vestido de Canalla entre sus dos pasos con un total de 19 goles y 9 asistencias.

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El combinado de Rosario tendrá una agenda activa antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá el próximo martes 19 de mayo desde las 19 a Universidad Central de Venezuela por la 5ª fecha de la Copa Libertadores y cerrará su participación en el Grupo H el miércoles 27 en Ecuador ante Independiente del Valle (a partir de las 19.00). Los de Jorge Almirón actualmente lideran su zona con 10 unidades, aventajando a los ecuatorianos (7), los venezolanos (6) y Libertad de Paraguay (0). Además, espera por conocer la programación de su juego de 16avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata.