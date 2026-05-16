Un hombre confesó que transportaba más de 100 kilos de marihuana, tras intentar sobornar a policías de la Ciudad

Un hombre de 55 años quedó detenido, era quien trasladaba la droga hacia Córdoba

Un hombre de 55 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa Lugano tras ser sorprendido con más de 100 kilos de marihuana ocultos en el baúl de un automóvil. Al verse rodeado por los efectivos, el sospechoso intentó sobornarlos y, al ver que no aceptaron, él mismo confesó: “Hay marihuana”.

Según la Policía, el hombre estaba encargado de transportar la droga desde Buenos Aires a Córdoba durante su trabajo como chofer de colectivo.

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El operativo fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones Comunales 8, que durante una recorrida preventiva nocturna sobre el margen sur del Barrio 15, también conocido como Ciudad Oculta, advirtió a un hombre trasladar cajas encintadas desde una vivienda ubicada en un pasillo de la zona de Santander y Timoteo Gordillo hasta el baúl de un Volkswagen Bora.

Los bultos eran movidos en un carro, uno a uno, hasta completar la carga. Una vez que el conductor abordó el auto y se alejó del lugar, los efectivos lo interceptaron a unos 150 metros.

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La investigación determinó que la marihuana incautada provenía de Paraguay y que el detenido había realizado varios viajes previos

Fue entonces cuando el detenido, lejos de guardar silencio, optó por adelantarse a la situación. “Hay marihuana”, admitió al verse reducido, para luego intentar sobornar a los agentes con el fin de evitar el procedimiento. La maniobra no prosperó.

Al abrir el baúl, los efectivos encontraron cuatro cajas cuadradas envueltas en nylon negro y cinta adhesiva. Adentro: 142 ladrillos de marihuana con pesos individuales de entre 650 y 800 gramos cada uno, lo que totalizó 102,100 kilogramos de droga. En el habitáculo también se halló una valija con prendas de vestir.

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La investigación posterior reveló que el caso tenía una trama más extensa. El imputado trabajaba como chofer de una empresa de ómnibus y era el encargado de movilizar la droga desde Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba, con las bauleras de los colectivos de larga distancia como método de ocultamiento.

El operativo policial descubrió 142 ladrillos de marihuana ocultos en el baúl de un Volkswagen Bora

La mecánica era precisa: cargaba primero las cajas con estupefacientes en el fondo del compartimiento de equipaje y las dejaba cubiertas por las valijas de los pasajeros, lo que dificultaba su detección en los controles vehiculares sobre la ruta.

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Los investigadores también establecieron que la marihuana provenía de Paraguay y que el hombre había realizado varios viajes previos bajo esa misma modalidad. Un dato que reforzó esa hipótesis surgió del análisis de los mensajes en el celular del imputado: en un audio enviado en idioma guaraní, el hombre advertía a sus contactos: “Me paró la brigada”.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, Secretaría N° 13 de Martín Smietniansky, tomó intervención en la causa y dispuso la detención formal del sospechoso.

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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7 formalizó la detención a cargo del juez Sebastián Casanello

Intentó huir de un control y fue capturado con más de 110 kilos de marihuana en Misiones

En un hecho similar ocurrido durante un operativo policial en la zona norte de Misiones, concluyó con la detención de un hombre de 28 años, oriundo de Brasil, al que se le incautaron más de 110 kilogramos de marihuana. Ocurrió días atrás.

El procedimiento tuvo lugar bajo una intensa lluvia en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, con la participación de distintas dependencias de la Unidad Regional V y la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, que actuaron de forma coordinada en un punto clave de la Ruta Provincial N.º 19.

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El hecho se desencadenó durante un control vial frente al puesto de Guardaparques Uruzú, cuando un Fiat Uno con patente brasileña intentó esquivar la revisión y escapó a alta velocidad por caminos rurales. Los uniformados respondieron de inmediato con un seguimiento controlado, sin perder contacto visual con el vehículo a través de los senderos internos de un yerbal.

En Misiones, un ciudadano brasileño fue capturado al intentar evadir un control con más de 110 kilos de marihuana en un Fiat Uno (Primera Edición)

La persecución terminó minutos después, cuando el auto fue hallado abandonado tras despistar y caer en una alcantarilla. Los agentes montaron un rastrillaje en la zona que permitió localizar al conductor entre la vegetación, a unos cincuenta metros del rodado. El sospechoso fue reducido y detenido sin que se registrara ningún incidente.

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Según lo informado por Primera Edición, el detenido fue identificado por la Policía como E. M. D. R., de 28 años, con domicilio en la zona limítrofe entre Bernardo de Irigoyen y Brasil. Su aprehensión se produjo minutos después del intento de evasión del control, lo que ya había generado sospechas sobre la carga que llevaba el vehículo.

En el interior del Fiat Uno, los efectivos hallaron tres bultos de grandes dimensiones. La División Drogas Peligrosas realizó un test orientativo que confirmó la presencia de cannabis sativa, y el pesaje posterior arrojó un total superior a los 110 kilogramos de marihuana, que quedaron de inmediato bajo custodia policial.

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