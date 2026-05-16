El ex de Adabel Guerrero fue fotografiado con otra mujer tras la separación: “Se lo ve animado”

En medio de la escandalosa separación, y luego de que la bailarina blanqueara un romance, Martín Lamela fue visto con una joven en un restaurante

La circulación de una imagen de Martín Lamela junto a una mujer en un bar de Parque Leloir coincidió con la confirmación pública de la nueva relación de Adabel Guerrero con un empresario vinculado al karting. El registro, difundido por LAM a través del panel que conduce Ángel de Brito, se produjo poco después de que la bailarina de Sex hiciera oficial el inicio de un nuevo vínculo sentimental, tras la reciente separación.

Adabel Guerrero confirmó públicamente que inició un romance con Rodrigo Alenaz, director de una competencia de karting. Y casi al mismo tiempo, Lamela fue fotografiado acompañado por una mujer en el bar Gardenias de Parque Leloir. Ese hecho, que se sumó a las entrevistas y declaraciones de la artista, centró la atención mediática en la expareja y generó especulaciones sobre el estado sentimental y la convivencia tras diecisiete años de relación y una hija en común.

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La presencia de Lamela en el local, junto a una mujer cuya identidad no fue revelada, fue registrada y comentada en vivo por el equipo de LAM. Según detalló Ángel de Brito, la noticia de la aparición surgió mientras Guerrero respondía preguntas sobre su vida privada en televisión, lo que generó reacciones inmediatas entre los panelistas. El conductor informó que Lamela “estaba merendando con una señorita en Gardenias”, subrayando el ánimo positivo del exmarido en un contexto marcado por la reciente separación.

Matilda Blanco, también panelista de LAM, consideró que Lamela “se lo ve bien, animado”. Por su parte, Denise Dumas afirmó que “estaba contento” y ponderó la posibilidad de que comience una nueva etapa sentimental. En el mismo programa, se remarcó que la expareja sigue compartiendo la vivienda familiar en Canning, lo que despertó dudas y comentarios sobre la convivencia.

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Martín Lamela en un bar de Parque Leloir en compañía de una mujer

Repercusión en los medios y especulaciones tras la separación

El episodio tuvo una amplia repercusión en medios y redes sociales. Tanto LAM como Infobae enfatizaron el impacto mediático de la reciente ruptura y sus efectos en los protagonistas. Los panelistas calificaron como “extraño” el encuentro en Parque Leloir, considerando que la residencia habitual de Lamela y Guerrero se ubica en Canning y sus actividades laborales en la Ciudad de Buenos Aires.

La identidad de la mujer captada junto a Lamela no fue confirmada por las fuentes. Se barajaron distintas hipótesis, como la posibilidad de un vínculo familiar, aunque ningún dato concreto fue verificado. En cuanto a la convivencia después de la separación, los panelistas y la propia Guerrero puntualizaron que ambos continúan viviendo juntos hasta la finalización del ciclo escolar de su hija.

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Guerrero desmintió versiones sobre supuestas infidelidades previas y se mostró preocupada por el alcance de los rumores. “Cosas que puede leer mi hija que no están buenas y cosas que ensucian a otros que están en pareja también”, expresó la artista, cuestionando el impacto de la información especulativa difundida por algunos medios.

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El nuevo vínculo de Adabel Guerrero y versiones sobre el vínculo anterior

Consultada sobre su nueva relación, Adabel Guerrero declaró que la conexión con Rodrigo Alenaz surgió recientemente “gracias a amistades en común”. La artista recalcó que su vínculo con Alenaz comenzó una vez terminada su relación de pareja de más de diecisiete años con Lamela y negó enfáticamente haber mantenido relaciones paralelas.

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Guerrero indicó que la relación actual se desarrolló a partir de encuentros en grupo y que la aproximación afectiva fue espontánea. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Él es todo lo que está bien”, sostuvo la bailarina, según recogieron los medios.

De acuerdo con el entorno de Guerrero, la relación con Alenaz existe desde hace al menos dos meses, siendo Valeria Archimó quien propició el primer encuentro. La artista reiteró que todo comenzó luego del cierre definitivo de su vínculo con Lamela, con el objetivo de resguardar la privacidad de su hija y minimizar los efectos de la exposición mediática.

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Adabel Guerrero inició una relación con un empresario vinculado al karting

Planes personales y cuidado de la hija tras la separación

De cara al futuro, Guerrero adelantó que planea mudarse a la Ciudad de Buenos Aires al concluir su hija Lola el tercer grado escolar, un cambio previsto para 2027, dejando atrás la residencia compartida en Canning.

Tanto Guerrero como Lamela insistieron en que la prioridad absoluta de ambos se centra en el bienestar de Lola. La artista explicó su intención de asegurar la estabilidad de la niña y organizar una rutina familiar apartada de la exposición mediática. Lamela enfatizó la importancia de la parentalidad compartida, remarcando que el vínculo con su hija seguirá siendo central a pesar de las transformaciones personales.

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A pesar del inicio de caminos independientes, ambos acuerdan mantener un entorno armonioso para su hija, privilegiando la continuidad familiar en medio de los cambios recientes.