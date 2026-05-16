Cultura

Así se escribe en Brasil: 10 libros para construir un puente literario con el país más grande de América latina

Esta selección de títulos, desde los clásicos hasta las nuevas voces, atraviesan la memoria, la resistencia y la imaginación para acercar una vasta producción poco leída en Argentina

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Strand Brasil Feria del Libro
Así se escribe en Brasil: 10 libros para construir un puente literario entre el Amazonas y el Plata

La presencia de Brasil en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires no fue solo un despliegue institucional, sino una invitación a sumergirse en las venas abiertas y la imaginación desbordante de un país vibrante. El stand propuso un recorrido que unió el testimonio histórico con la vanguardia creativa, reflejando cómo se hace literatura del otro lado de la frontera, en el gigante sudamericano.

A través de obras que recuperan la memoria del cautiverio en Minha viagem com Mara o que exploran la resiliencia humana frente a la dictadura en Ainda Estou Aqui —historia que ya ha cautivado al mundo en la gran pantalla—, la delegación brasileña demuestra que su literatura es una herramienta fundamental de resistencia y transformación. A continuación, detallamos diez obras imprescindibles de las letras brasileñas.

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Minha viagem com Mara - Marina Arbolave (Traducción de Cecilia Arbolave)

El extraordinario viaje de una elefanta que, tras décadas de cautiverio y sufrimiento en circos y zoológicos, finalmente alcanza la libertad. A través de recuerdos y delicados dibujos que oscilan entre lo figurativo y lo poético, Mi Viaje con Mara nos lleva a través de las duras realidades del maltrato animal hasta el momento del renacimiento en un santuario en Chapada dos Guimarães.

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Cuarto de desechos - Carolina María de Jesús (Mandacarú editorial, edición en español)

Carolina Maria de Jesus escribe cada noche sobre las hojas que acaba de rescatar de la basura. Escribe con la respiración hambrienta de los hijxs llenando el aire de una casa hecha de madera y cartones. Escribe porque es el único territorio posible de justicia y, al igual que Nijinsky, sabe que en cada entrada de su diario, se está aferrando a la cordura.

Pero sobre todas las cosas, esa mujer que se erige escritora sobre las ruinas diarias de la vida en la favela está otorgándole valor a su mirada sobre el mundo que la rodea, está escribiendo su deseo desde un Cuarto de Desechos y esa sola imagen se impone a la del hambre y al agotamiento. La imagen de Carolina recortando el cielo estrellado desde su ventana, imaginando que con él se podría hacer un vestido, esa imagen concentra toda la rebeldía y la belleza que es su marca de escritura. (Luciana De Mello)

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Caja Adelia Prado. Poesía completa. (Editorial Record)

Cuatro grandes obras de la premiada poeta Adélia Prado, una de las mayores de la modernidad brasileña, reunidas en esta caja de lujo, con formato diferenciado, nuevas tapas y en papel especial.

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Contiene un libro artesanal con contenido exclusivo. La poesía de Adelia Prado es una referencia para la literatura brasileña. Aquí se reúnen los cuatro libros más desicivos de su trayectoria poética: Bagagem, Oráculos de Maio, A faca no peito y O coração disparado.

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Ainda Estou Aquí - Marcelo Rubens Paiva

Una conmovedora historia real que ha emocionado a todo el mundo. Más de 300 000 ejemplares vendidos y ganadora de un Óscar. Eunice Paiva fue una mujer de muchas vidas.

Casada con el diputado brasileño Rubens Paiva, estuvo a su lado cuando fue destituido y exiliado en 1964. Madre de cinco hijos, tuvo que criarlos sola desde 1971, cuando su marido fue arrestado, torturado y asesinado por agentes de la dictadura militar. Se reinventó en medio del dolor.

Volvió a estudiar, y se convirtió en abogada y defensora de los derechos indígenas, y llegó incluso a asesorar al Gobierno de Brasil y a instituciones tan prestigiosas como las Naciones Unidas. Nunca lloró frente a las cámaras. Al hablar de Eunice y de su última batalla, esta vez contra el Alzheimer, Rubens Paiva ahonda en la memoria, en la identidad familiar y en su infancia.

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O pacto da branquitude - Cita Bento (Compahia das Letras) En portugués

En este libro poderoso, Cida Bento —elegida en 2015 por The Economist como una de las cincuenta personas más influyentes del mundo en el campo de la diversidad— denuncia y cuestiona la supuesta universalidad de la blanquitud y sus consecuencias nocivas para cualquier transformación sustantiva en la jerarquía de las relaciones sociales.

Ante decenas de rechazos en procesos de selección, Cida Bento identificó un patrón: por más calificada que estuviera, nunca era la elegida para los puestos. Lo mismo ocurría con sus hermanos, quienes, al igual que ella, también tenían estudios universitarios completos.

En cambio, personas blancas con currículums equivalentes —cuando no inferiores— eran contratadas. En sus investigaciones de maestría y doctorado, la autora se dedicó a indagar este modelo, que se repetía en los más diversos ámbitos corporativos, y a desmitificar la falacia del discurso meritocrático. Lo que encontró fue un acuerdo no verbalizado de autopreservación, que responde a los intereses de determinados grupos y perpetúa el poder de las personas blancas.

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Tatu do Azul - Elias Nasser y Henrique Coser Moreira - Barbatana

En el jardín, un bicho bolita sueña con ser una oruga y transformarse en mariposa. Se hace amigo de una hormiga sabia y lectora que también tiene un sueño aparentemente imposible. Con este libro Coser Moreira ganó el premio de ilustración en la Feria de Boloña de 2024.

Toda poesía - Paulo Leminski (Companhia Das Letras) En portugués

La poesía de Paulo Leminski promueve -con inteligencia y sensibilidad- el encuentro entre muchos contrarios: el rigor y la emoción, la erudición y la superficialidad, la vanguardia y el pop.

Leminski es uno de los poetas que, habiendo florecido en los años 1970, continua influenciando poetas y autores de las nuevas generaciones. Esta edición reúne por primera vez toda la poesía ya publicada del autor curitibano, maestro del verso lapidar y de la astucia.

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La cabeza del Santo - Socorro Acioli (Fondo de Cultura económica - edición en español)

Poco antes de morir, la madre de Samuel le pidió emprender dos viajes: el primero para encontrar a su abuela y a su padre y el segundo para encender una vela al pie de tres santos.

En la búsqueda de cumplir con los últimos designios de Mariinha, Samuel llega a Candeia —un pueblo fantasma— y encuentra refugio en lo que más tarde se da cuenta es la cabeza gigantesca de la estatua inacabada de un santo, también ahí descubre que es capaz de escuchar los rezos que las mujeres solteras de los alrededores dedican a san Antonio. Una novela sensible sobre la fe, el amor y las segundas oportunidades.

Acioli es una periodista que nos lleva con su relato a los parajes más inhóspitos de Brasil. Realizó taller con Gabriel García Marquez y es considerada una de las voces actuales más auténticas de la literatura brasileña.

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Um defeito de cor - Ana Marcía Gonçalves - Record (En portugués)

Novela metaficcional de la escritora brasileña Ana Maria Gonçalves publicada por primera vez en 2006. En 2024, el libro ganó un nuevo protagonismo en los medios por ser la inspiración de la trama de samba de Portela, durante el carnaval de Río de Janeiro.

El libro cuenta la historia de la vida de Kehinde, una anciana que fue esclavizada en Daomé (actual Benín) y llevada a Brasil en el siglo XIX. La narración comienza con el regreso de la protagonista a África, después de haber sido esclavizada y haber vivido experiencias traumáticas en Brasil.

Su principal objetivo es buscar a su hijo que lleva décadas perdido. A lo largo del viaje recuerda su vida, marcada por el sufrimiento, la violencia, las violaciones y las muertes.

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Amora - Natalia Borges Polesso - Editorial Odelia (edición en español)

Amora visibiliza el deseo, y el deseo es acción; pero este no es un libro de mujeres que simplemente se erotizan entre sí. Sus treinta y tres cuentos son un abanico de las diversas formas de afectos e intercambios sensibles que inspiran y expiran la honradez y la energía necesarias para asumir una certeza y vivir de acuerdo a la propia identidad.

Este libro es el encuentro con nuestras transiciones, desde la niñez hasta la ancianidad: la celebración de la empatía en el cuerpo de todos. Sus relatos seducen en un juego romántico y realista que ofrenda una nueva y poliamorosa visión de los placeres, de los vínculos. Estamos siendo invitados a redescubrirnos, y asistir a esta cita es un acto de valentía.

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