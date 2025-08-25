Cuáles son los hábitos de Jamie Lee Curtis para una vida saludable y el secreto de su constancia

La importancia de una alimentación equilibrada en la vida diaria de Jamie Lee Curtis a los 66 años (REUTERS)

A los 66 años, Jamie Lee Curtis se consolidó como un modelo de constancia y equilibrio en la búsqueda del bienestar físico y mental. La reconocida actriz, famosa por su trayectoria y múltiples premios en la industria cinematográfica de Estados Unidos, comparte abiertamente los pilares de su estilo de vida.

Los elementos de su rutina diaria dan cuenta de un compromiso sostenido con la disciplina, la autodeterminación y el cuidado integral.

Alimentación: prioridad a lo fresco y balanceado

El día de la actriz comienza con un desayuno orientado a aportar energía y saciedad de manera equilibrada. La actriz privilegia las verduras frescas y proteínas magras, al evitar productos fritos, alimentos con exceso de grasas saturadas y fuentes abundantes de carbohidratos refinados.

Incluye distintos vegetales, como tomates, espinacas o pimientos, combinados con proteínas de fácil digestión, habitualmente huevos o pescado.

Rutinas de yoga y caminatas como parte del bienestar integral que prioriza la reconocida actriz (REUTERS/Mike Blake)

Un principio rector de su alimentación matutina es excluir productos ultraprocesados, incluyendo panes o cereales industriales, además de restringir los azúcares añadidos, según le comentó a BangShowbiz.

El objetivo es una propuesta culinaria centrada en la densidad nutricional y la estabilidad energética, orientada a sostener el rendimiento físico y mental durante la mañana. Este estilo fomenta el vigor físico junto a una mejor disposición emocional.

Almuerzo y cena: variedad y protagonismo de las proteínas

Para Curtis, la combinación de proteínas y vegetales guía tanto el almuerzo como la cena. Prefiere opciones ligeras y de fácil digestión, como pescado fresco acompañado de verduras mixtas, crudas o cocidas al vapor.

Las frutas frescas y los vegetales crudos aparecen tanto en comidas principales como en refrigerios. Sus snacks frecuentes incluyen fruta entera, bastones de zanahoria, pepino y porciones moderadas de legumbres. Evita los lácteos en horarios vespertinos y elige bebidas naturales, fundamentalmente agua o infusiones.

Los 26 años de sobriedad de Jamie Lee Curtis y su impacto en la transformación personal (REUTERS)

En la cena, el acento recae en proteínas magras, pollo o pavo, a las que suma generosas porciones de verduras en preparaciones sencillas, sin agregados innecesarios. Reduce la presencia de hidratos de carbono durante la noche, lo que facilita una digestión liviana y un mejor descanso.

La consistencia en estas elecciones alimentarias constituye un pilar en el cuidado de la salud a largo plazo.

Ejercicio diario: fortaleza física y flexibilidad

Más allá de la dieta, Jamie Lee Curtis considera indispensable la actividad física diaria para conservar la vitalidad y flexibilidad. Como explicó a apost, su rutina está basada en yoga, pilates y caminatas, disciplinas que favorecen la postura, la resistencia muscular y el bienestar cardiovascular. Este enfoque integral procura tanto el cuidado físico como la relajación, la respiración y el equilibrio mental.

Alterna sesiones individuales con clases grupales y actividades recreativas junto a amigos o familiares, fortaleciendo así los lazos afectivos y fomentando la motivación. De este modo, su visión holística del bienestar va más allá del físico e involucra el sentido de comunidad y el ánimo personal.

La transformación personal

Productos frescos, proteínas magras y verduras son la base de los desayunos de Jamie Lee Curtis (Foto: Cortesía)

Uno de los momentos decisivos en la vida de Curtis es su recuperación frente a las adicciones. En febrero de 2025 celebró 26 años de sobriedad, lo que transformó de forma radical su salud y relaciones. En palabras compartidas por la propia actriz a BangShowbiz: “Hoy hace 26 años entré en mi primera reunión de recuperación. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo. He hecho hermosas, hermosas amistades, ha ampliado mi vida más allá de la recuperación y me ha dado la vida familiar y la vida creativa que nunca creí posible”, dijo.

La residencia de Curtis en Pacific Palisades, Los Ángeles, albergó encuentros periódicos de apoyo mutuo. Tras los incendios que afectaron a la comunidad, compartió en sus redes: “El pequeño avatar de la foto de la calle está en el lugar exacto en el que me sentaba en mi reunión semanal en Palisades, en una iglesia que ya no existe, en un barrio que ya no existe, pero no bebemos ni consumimos pase lo que pase y esto es una gran pase lo que pase. Sean amables con ustedes mismos. ¡Un día a la vez! Mi mano en la tuya. JLC”.

La sobriedad impulsó los cambios en su estilo de vida, desde la alimentación consciente hasta la disciplina diaria en el ejercicio. Tanto el apoyo profesional como el acompañamiento de una red de confianza resultaron determinantes en este proceso de autotransformación.