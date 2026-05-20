El festejo alocado del Dibu Martínez tras ganar la Europa League: la aparición de un DT argentino y la lesión a 22 días del Mundial

*El festejo del Dibu con su hermano y Sava

Emiliano Martínez festejó de forma eufórica la consagración de Aston Villa en la Europa League en Estambul, tras el triunfo 3-0 ante el Friburgo de Alemania. Luego del encuentro, el arquero de la selección argentina reveló la lesión que sufrió en la previa del encuentro, que no le impidió ser parte importante de la consagración.

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El Dibu se acercó hacia una tribuna para celebrar con el público, donde estaban su familia y el entrenador de Sarmiento de Junín, Facundo Sava, quien sorprendió por su presencia. El ex delantero de Boca Juniors, Ferro, Gimnasia y Racing, entre otros, se mostró feliz y filmó el abrazo del guardameta del seleccionado nacional con su hermano, Alejandro Martínez.

*La celebración de Martínez y Buendía

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Más tarde, el golero de 32 años rompió en llanto por su primera coronación con el club de Birmingham, y se abrazó con sus suplentes y Emiliano Buendía. Martínez lo cargó sobre sus hombros para celebrar con los hinchas de los Villanos presentes en el estadio, después de que el marplatense firmara una actuación con un gol y una asistencia.

También se subió a los hombros del arquero el entrenador Unai Emery, quien alcanzó su quinta corona en el torneo y la primera desde el inicio de su ciclo en el equipo, que además se aseguró un lugar en la próxima Champions League a través de la Premier League.

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En la foto final con el trofeo, Martínez adoptó una pose particular: simuló estar dormido en la imagen de la noche en la que Aston Villa cortó una sequía de 43 años sin títulos.

*Martínez reconoció su lesión

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La fiesta fue interminable para el equipo inglés y Dibu, un poco más tranquilo, fue entrevistado y confesó que se lesionó en la entrada en calor. “Hoy me rompí un dedo en el calentamiento y, para mí, cada cosa mala trae algo bueno. Hice esto toda mi vida y voy a seguir haciéndolo…“, dijo en una nota con ESPN.

El golero marplatense atajó todo el partido. Ante la pregunta de si era para preocuparse, respondió que “bueno, nunca había tenido un dedo roto antes. Cada vez que agarraba la pelota, se iba para el otro lado. Pero estas son cosas por las que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa".

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Luego destacó que “toda mi experiencia, todos mis entrenamientos que nadie ve hoy dieron sus frutos. A Unai Emery lo quiero muchísimo, es un ganador como yo. Un enfermo por ganar partidos". Y concluyó que “estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los hijos y después a enfocarme en el Mundial”.

Este miércoles Emiliano Martínez tuvo una menor cuota de trabajo en comparación a otros partidos, pero su presencia no pasó inadvertida para levantar el primer título desde su llegada a la institución en 2020.

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El Dibu comenzó a palpitar el encuentro desde la entrada en calor con su tradicional ritual en el campo de juego. El eje principal pasó por la meditación para potenciar su concentración en cada compromiso. También se llevó la ovación de los hinchas villanos cuando salió a la cancha con la intención de llevar a cabo sus primeros movimientos, una auténtica muestra de apoyo para una de las figuras que guió a su equipo a una final europea tras 43 años. La última celebración había sido en la Supercopa de Europa 1983. El club ganó la Copa Intertoto 2001, pero esa competición oficial también tuvo otros dos campeones (PSG y Troyes de Francia) y era vista como una puerta de clasificación a la Copa UEFA (actual Europa League).