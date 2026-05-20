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Dai Hernández desmintió los mitos de OnlyFans: “Es mentira que te hacés rica”

En Infobae a la Tarde, la influencer relató cómo la plataforma de contenido para adultos la llevó al aislamiento y la afectó emocionalmente, y alertó sobre los riesgos tras la promesa de riqueza fácil

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En una entrevista en Infobae a la Tarde, la influencer Dai Hernández expuso el lado menos visible de OnlyFans: solo el 1% de las creadoras concentra los ingresos y la mayoría, lejos de enriquecerse, termina con secuelas emocionales.

En la charla, Hernández relató: “Me creí el empoderamiento, pensé que era plata fácil y terminé en depresión”. “Al principio me convencieron de que era como una campaña de ropa interior, que era independiente, pero en realidad te van empujando a más y más. No es cierto que te hacés rica; solo el 1% gana mucho y el resto queda atrapado”, afirmó.

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El modelo de negocio de OnlyFans y la trampa del dinero fácil

Paula Guardia Bourdin introdujo las cifras centrales: OnlyFans reportó ingresos por USD 1.400 millones en 2025 y opera con menos de cincuenta empleados. “Tenemos un 97% de creadoras mujeres y un 87, hasta 95% de usuarios hombres de entre 25 Y 44 años”, precisó. Pero el dato clave es la distribución: “Solo 1% de los creadores acumula un tercio de los ingresos. Hay un grupo muy acotado que gana mucho, y el resto apenas sobrevive”.

Leo Radvinsk
La presión social y económica en OnlyFans lleva a la exposición extrema y al aislamiento de las creadoras, según el relato de Dai Hernández (Bloomberg)

Dai Hernández detalló cómo ingresó a la plataforma: “Me lo recomendó una amiga y también una terapeuta. En ese momento no se hablaba tanto de OnlyFans y parecía simple: fotos en lencería y ya. Yo venía de otro mundo, pero me creí el mensaje de empoderamiento. Pensé que me iba a sentir mejor conmigo misma”. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente: “Las marcas dejaron de llamarme, me bloquearon de todos lados. Me quedé sin trabajo y OnlyFans pasó a ser mi única fuente de ingresos. Me decían: ‘Ahora mostrá más’. Te van empujando sutilmente cada vez a algo peor”.

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La presión económica y el aislamiento la llevaron a buscar ayuda en agencias intermediarias. “Entré en una de México que prometía triplicar los ingresos, pero era una estafa. Se quedaban con un porcentaje muy alto y robaban contenido para revenderlo en otros países”, denunció.

Hernández subrayó el riesgo de la romantización: “La realidad es que no es plata fácil. Yo ganaba 200 dólares por mes. Para realmente ganar mucho tenés que hacer cosas cada vez más explícitas y exponerte más”.

(Infobae en Vivo)
La influencer destaca la necesidad de visibilizar los riesgos del contenido para adultos en OnlyFans y alienta a romper el silencio sobre las consecuencias (Infobae en Vivo)

El impacto en la salud mental y el círculo de vulnerabilidad

La experiencia personal de Dai Hernández mostró el costo emocional: “En 2022 volví a la Argentina y estuve todo el año en depresión. No me llamaban de ningún lado, tenía que generar contenido que no quería y cada vez ganaba menos. Me aislé completamente”.

Las consecuencias incluyeron ataques de pánico, acoso digital y la necesidad de consumir alcohol para soportar las transmisiones en vivo: “Llegué al punto de alcoholizarme para poder hacer los vivos. Era como tener un arma en la cabeza, sentía que no podía salir. Me llevé tan al fondo que no quería vivir más”.

El testimonio reveló la estrategia de marketing dirigida a jóvenes y adolescentes: “Hay un relato de éxito, de sueño americano, que llega incluso a menores de edad. Un 52% de los adolescentes encuestados por Save the Children vio contenido vinculado a OnlyFans, y un 30% cree que se gana mucho dinero ahí. Pero nadie te cuenta que la mayoría queda atrapada en un círculo de autoexigencia y exposición”.

(Infobae en Vivo)
Solo el 1% de los creadores en OnlyFans concentra buena parte de los ingresos, mientras la mayoría sufre secuelas emocionales y económicas (Infobae en Vivo)

Guardia Bourdin puntualizó el contexto argentino: “4,1 millones de niñas, mujeres y adolescentes están activas en redes sociales en un país donde seis de cada diez personas pobres son mujeres. Muchas entran buscando plata fácil desde la vulnerabilidad”.

Hernández lo sintetizó: “No es una elección libre si no hay alternativas. Y la trampa es que cada vez te exigen más: si no mostras más, no ganás. Es un rubro oscuro, con mucha cosa turbia”.

Marihuana, adicción y la recuperación como proceso público

Durante la entrevista, Dai Hernández abordó otro mito frecuente: “Fui adicta a la marihuana durante 10 años. Empecé a los 18, después todos los días, y cuando viví sola se volvió rutina”.

Relató que el consumo funcionaba como escape ante el estrés y la presión: “Cuando dejé OnlyFans, recaí en la marihuana porque estaba muy estresada. Ahora llevo más de cincuenta días sin fumar y lo comparto porque sé que no se habla lo suficiente del tema. Hay mucha romantización, pero el consumo diario te aplasta”.

(Infobae en Vivo)
Dai Hernández comparte su proceso de recuperación tras la adicción a la marihuana y enfatiza la importancia de hablar sobre salud mental y adicciones (Infobae en Vivo)

El proceso de recuperación incluyó terapia, escritura y reconexión con actividades creativas: “Escribir mi libro me ayudó mucho. Volver a YouTube, hacer música, conectar con lo que me hace bien. Siento que volví a la vida. La energía y las ganas son otras”.

Hernández destacó la importancia de romper el silencio: “Durante años sentí vergüenza por ser adicta a la marihuana. Mi pareja no lo podía creer. Pero hablarlo ayuda, porque no hay información y muchos piensan que no pasa nada”.

La influencer enfrenta el hate en redes con otra mirada: “Antes me afectaba mucho, ahora entiendo que si yo estoy bien con lo que hago, los comentarios no me representan. Es un trabajo cotidiano, pero estoy orgullosa del libro y de poder alertar a otras personas sobre lo que puede pasar”.

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