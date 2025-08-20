Entretenimiento

Jamie Lee Curtis causó furor en redes sociales con su revelador look y así respondió a los comentarios

La actriz de 66 años retomó su papel en la secuela de “Un viernes de locos” y, como parte de la promoción, compartió una sesión de fotos que generó un gran revuelo

Antonela Rabanal

Jamie Lee Curtis llamó la atención con una foto vestida como Tess Coleman, desatando comentarios y viralidad durante la promoción de la secuela (REUTERS/Instagram/@jamieleecurtis)

La atención mediática se centró en Jamie Lee Curtis luego de que una fotografía suya, caracterizada como Tess Coleman para la campaña de promoción de la película Un viernes de locos, acaparara las redes sociales.

La fotografía, en la que la actriz de 66 años aparece con un vestido de mezclilla escotado, atrajo más atención que cualquier otra imagen suya publicada desde el anuncio de la secuela junto a Lindsay Lohan.

El alcance viral se disparó tras la difusión por parte de Disney Studios de un video promocional en Instagram, donde Curtis animó al público a asistir al cine.

No obstante, el mayor volumen de comentarios no se dirigió al mensaje, sino al atuendo. Entre las reacciones de seguidores se leyeron frases como: “Perdóname, estoy distraído”.

En esa línea, otros usuarios destacaron: “Aún se ve increíble” y “Hermosa”. La publicación superó los 90.000 “Me gusta”, consolidando el fenómeno viral.

La actriz respondió a la viralización de su imagen, celebrando la alegría que, según ella, aporta la nueva entrega de la saga (Instagram/@jamieleecurtis)

Poco después, Jamie Lee Curtis reconoció la repercusión y decidió emitir una respuesta en sus redes sociales.

“Me encanta que la ÚLTIMA fotografía de mí como TESS, tomada detrás del escenario y con el vestuario de mi aparición sorpresa en @elcapitanthtre para apoyar a #freakierfriday, haya recibido más atención que cualquier otra desde el anuncio con @lindsaylohan que motivó la realización de la película”, escribió en un mensaje publicado en Instagram.

Y añadió: “¡FELIZ DE AYUDAR A COMPARTIR LA ALEGRÍA QUE APORTA NUESTRA PELÍCULA!”.

El vestuario fue utilizado por la artista en el Teatro El Capitan durante una función especial con admiradores en Los Ángeles.

Las reacciones a la foto generaron conversación, ya que algunos mensajes apuntaron exclusivamente al físico de la intérprete, mientras otros reivindicaron su trayectoria y su presencia constante en la industria.

Una frase se viralizó para resumir la imagen: “LAS DE JAMIE LEE”, convirtiéndose en tendencia durante la discusión en redes sociales (Disney)

La situación quedó sintetizada en una frase que se viralizó rápidamente: “LAS DE JAMIE LEE”, compartida por un usuario.

Otros comentarios intentaron contrarrestar el énfasis puesto en la apariencia física destacando la extensa carrera de la actriz, como quedó reflejado en: “¿Recién se dan cuenta de Jamie Lee Curtis? SIEMPRE ha sido una belleza”.

La la ganadora del Oscar sostuvo a lo largo de las últimas décadas un discurso abierto sobre la presión estética y la autenticidad en la industria de Hollywood.

En una entrevista emitida por 60 Minutes en mayo, compartió: “Me he convertido en una defensora pública para decir a las mujeres: ‘Eres hermosa y perfecta tal como eres’”.

Además, reconoció que su experiencia personal la llevó a someterse a una cirugía plástica a los 25 años, una decisión que lamentó por ir en contra de sus propias convicciones.

El regreso de Jamie Lee Curtis en "Un viernes de locos" junto a Lindsay Lohan renovó el interés en la franquicia (Disney)

Jamie Lee Curtis ha reiterado estas posturas en sucesivas ocasiones. Durante una entrega de premios celebrada este año, elogió la actitud y el look de su colega Allison Janney resaltando la libertad de expresión y la sororidad entre mujeres artistas en ese contexto público.

Durante la promoción de Un viernes de locos, también hizo referencia al impacto de la fama y sus planes para administrar su carrera a largo plazo. En declaraciones recogidas por The Guardian, la actriz explicó:

“He estado preparándome para retirarme, para no pasar por lo mismo que vivieron mis padres”, dijo refiriéndose a Tony Curtis y Janet Leigh, según recogió The Guardian.

La actriz relató cómo vio que “alcanzaron un éxito increíble y luego lo fueron perdiendo poco a poco hasta que desapareció, y eso es muy doloroso”.

La comedia se estrenó originalmente en 2003 y fue un éxito en el público (Disney)

El estreno de Un viernes de locos el pasado 7 de agosto marcó el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan a los personajes principales de la famosa comedia de 2003.

La continuación introduce un nuevo intercambio de cuerpos, esta vez entre cuatro personajes: Tess, Anna, la hija de Anna y la antagonista Lily.

