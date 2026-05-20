El cannabis en la medicina: evidencia, límites y riesgos, según Conrado Estol

Para Estol, la automedicación con cannabis puede ser peligrosa, especialmente en jóvenes y en personas con antecedentes psiquiátricos

En una entrevista exclusiva, el doctor Conrado Estol (MN: 65005) expuso ante la audiencia de Infobae en Vivo las indicaciones respaldadas para el uso médico del cannabis, alertando sobre el peligro de la automedicación, especialmente en jóvenes y pacientes con condiciones psiquiátricas.

Durante su participación en Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el neurólogo argentino afirmó que “33% de las personas que usan cannabis semanalmente, y sobre todo a diario, van a ser adictas”.

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De inmediato, remarcó la importancia de diferenciar entre los usos respaldados por evidencia científica y las creencias populares: “Muchos de los estudios sobre cannabis se realizaron hace 20 o 30 años. ¿Pueden imaginar que, debido a la manipulación genética, la potencia del cannabis es hoy cuatro veces mayor que hace solo 20 años?”.

El uso medicinal del cannabis: evidencia y límites

Estol advirtió que muchas preparaciones de cannabis no contienen los porcentajes reales de sus componentes

El neurólogo señaló que el cannabis permite derribar mitos y precisar en qué consiste su uso. Mencionó que un emperador chino ya lo utilizaba 2.700 años antes de Cristo. Sin embargo, advirtió que la percepción social suele moverse entre extremos: “La mente humana tiende a ver las cosas como todo o nada. Deberíamos intentar ubicarnos en un punto intermedio”.

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El especialista detalló que la planta posee más de 500 variedades genéticas, con unas 15.000 subvariantes, lo que complejiza su estudio y aplicaciones. “En la Argentina se aprobó en 2020 el primer medicamento con cannabis, cannabidiol, que es un componente y la parte farmacológica pura médica. Pero está el THC, que es la parte psicoactiva y también tiene efecto médico”, explicó Estol.

Al referirse a los preparados presentes en el mercado, advirtió: “Hemos mandado a analizar algunas muestras de cosas que tenían pacientes y nunca tenían el porcentaje que decía la preparación. Entonces, hay que tener cuidado”.

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Indicaciones aprobadas y advertencias sobre el consumo

El THC es el componente psicoactivo del cannabis y el cannabidiol es el que tiene usos farmacológicos médicos

Consultado sobre las aplicaciones concretas, Estol fue claro: “¿Qué está demostrado? El cannabis es efectivo para tratar los vómitos provocados por la quimioterapia en personas con cáncer. También ayuda a quienes han perdido mucho peso por cáncer o sida y no tienen apetito, ya que el THC, su componente psicoactivo, estimula el hambre. Además, se ha comprobado su eficacia en dos tipos de epilepsia infantil: Dravet y Lennox-Gastaut. En estos casos, su uso está respaldado por la evidencia”.

El neurólogo advirtió que, fuera de esas patologías, la evidencia sobre los beneficios del cannabis es limitada o nula. Señaló que la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos recomienda no utilizarlo para tratar la ansiedad. Respecto al insomnio, indicó que la Asociación Estadounidense del Sueño también desaconseja su uso para dormir.

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Sobre los riesgos, Estol advirtió que la potencia actual del cannabis lo vuelve adictivo. Explicó que el 30% de quienes lo consumen semanalmente, y especialmente a diario, desarrollan adicción, la cual suele estar relacionada con el uso para aliviar la ansiedad. “En personas jóvenes, cuyo cerebro aún se encuentra en desarrollo, hasta los 25 o 30 años, el consumo puede provocar alteraciones cognitivas permanentes”, apuntó.

Mitos, estigmas y el desafío de la medicina basada en evidencia

Estol también se refirió al efecto placebo y a la resistencia dentro del cuerpo médico: “El efecto placebo llega a ser 40%. Quiere decir que la gente toma algo que no es nada y también mejora el dolor de cabeza”. Además, señaló que “a los médicos les cuesta incorporar algo nuevo”, incluso cuando se trata de tratamientos respaldados por las mejores revistas científicas.

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Estol señaló que el estigma persiste entre muchos médicos con prestigio, en parte por la falta de evidencia suficiente. Explicó que existen medicamentos inyectables para la diabetes, la obesidad y otras condiciones, que actúan a través del GLP-1 y que son ampliamente conocidos. Aun así, muchas personas continúan consultando sobre si estos tratamientos son beneficiosos o perjudiciales.

En relación al consumo en mujeres embarazadas, Estol advirtió: “Pasa la placenta, puede afectar al feto, tamaño peso más chico al nacer y cosas más serias aún. Entonces, embarazadas, en este momento, definitivamente no hay ninguna indicación aprobada”.

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Por último, alertó sobre los riesgos cardiovasculares: “Según un trabajo publicado el año pasado, el consumo de cannabis de forma regular aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, aumenta el riesgo de infarto de corazón y de ACV”.

La entrevista completa del doctor Conrado Estol

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El consumo de cannabis antes de los 25 años puede alterar la función cognitiva de manera permanente

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