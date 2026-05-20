Guatemala

El gobierno guatemalteco y la Unión Europea refuerzan cooperación en comercio y seguridad

Las autoridades de ambos bloques destacaron el incremento de los intercambios comerciales, la importancia de la estabilidad democrática para atraer inversiones y la inclusión de ciberseguridad y control de fronteras en la agenda común

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Dos hombres en podios frente a una fachada de edificio ornamentada, con banderas de la UE y Guatemala, plantas artificiales y un arreglo floral en la mesa
El presidente Bernardo Arévalo recibió a António Costa en Guatemala en la primera visita oficial del titular del Consejo Europeo al país. (Radio Nacional TGW)

El presidente Bernardo Arévalo recibió en Guatemala al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la primera visita oficial de un titular de ese órgano al país, una reunión que ambos gobiernos presentaron como una señal de respaldo a la democracia, al Estado de derecho y a una agenda de cooperación política, económica y de seguridad entre Guatemala y la Unión Europea.

Durante la declaración conjunta a la prensa, Arévalo afirmó que la visita tiene un “significado político profundo” porque, según manifestó, confirma que la relación bilateral “ha madurado” y que ambas partes son ahora “socios más cercanos”. Costa indicó que llegó “como aliado y como amigo” para apoyar “firmemente la democracia guatemalteca”.

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El encuentro se produjo después de una ceremonia oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, donde Costa fue recibido con honores por Arévalo, su equipo de trabajo y una delegación guatemalteca.

La agenda incluyó saludo militar de los cadetes de la Escuela Politécnica en el Patio de la Paz, el ingreso de ambos pabellones y la interpretación del Himno Nacional de Guatemala y del Himno de la Unión Europea.

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Las exportaciones guatemaltecas a la Unión Europea se duplicaron desde 2013

Arévalo sostuvo que la cooperación entre Guatemala y la Unión Europea ya muestra “resultados concretos y medibles”. Según el mandatario, desde la entrada en vigor del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, las exportaciones guatemaltecas hacia el bloque se duplicaron desde 2013, y en 2025 las exportaciones europeas hacia Guatemala alcanzaron USD 2.250 millones.

Costa reforzó esa visión económica al indicar que los flujos comerciales entre la Unión Europea y Guatemala “se han doblado” en los últimos diez años y que las inversiones europeas “casi se han triplicado”. También enfatizó que Guatemala es “uno de los países con mejores resultados macroeconómicos de la región”.

Ambos mandatarios vincularon esas cifras con la estabilidad institucional. Costa sostuvo que la seguridad jurídica y la estabilidad democrática son condiciones esenciales para atraer más inversión europea a través del programa Global Gateway y para aprovechar el acuerdo de asociación con Centroamérica. En respuesta a una pregunta de la prensa, añadió que las empresas europeas invertirán más a medida que se consoliden instituciones judiciales “creíbles”.

La Unión Europea entregó un informe preliminar sobre la renovación de autoridades judiciales y electorales

Uno de los ejes centrales de la visita fue la entrega a Guatemala de un informe preliminar de la misión de acompañamiento de la Unión Europea, que observó entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la renovación de autoridades judiciales y electorales, según relató Arévalo.

El mandatario explicó que el documento contiene conclusiones y recomendaciones para fortalecer las instituciones democráticas.

Arévalo aseguró que su gobierno coincide con “muchas de las preocupaciones” expresadas por la misión y sostuvo que ve necesaria “una reforma importante” del sistema de justicia para evitar nuevas crisis. También señaló que aún están pendientes la elección del contralor general de Cuentas y del superintendente de Bancos, dos procesos que, afirmó, influirán en el rumbo institucional y económico del país durante los próximos cuatro años.

Costa manifestó que su visita llega “en un momento importante para la institucionalidad del país”, tras un proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales que calificó como “globalmente positivo”.

Al mismo tiempo, expresó su inquietud por los casos de “instrumentalización del sistema judicial” y por la criminalización de defensores de derechos humanos, responsables de la lucha contra la corrupción y líderes indígenas.

El presidente del Consejo Europeo recordó que la Unión Europea ha acompañado a Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996 y enumeró medidas recientes de ese apoyo: la misión de observación electoral de 2023, la adopción de medidas restrictivas específicas contra quienes socavan la democracia y el Estado de derecho, y la misión de acompañamiento a los procesos de nombramiento de autoridades electorales y judiciales.

Seguridad, fronteras y ciberseguridad entraron en la agenda bilateral

En materia de seguridad, Arévalo valoró el apoyo europeo a través de programas como CLACI, Eurofront y Pacto 2.0. Según el mandatario, esos mecanismos contribuyen al fortalecimiento de capacidades en la Policía Nacional Civil y a la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional, la corrupción y el blanqueo de capitales.

Ante una consulta sobre los compromisos concretos de la cooperación en seguridad, Arévalo detalló que Guatemala trabaja con la Unión Europea en varias líneas: fortalecimiento de fronteras, control de flujos transfronterizos y ciberseguridad. Agregó que el combate al narcotráfico exige una visión regional porque, apuntó, no se trata de un problema doméstico sino regional.

Costa afirmó que la Unión Europea respalda a Guatemala y a la región en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas mediante distintos programas. En su mensaje, vinculó la seguridad con la democracia y el desarrollo: “Allí donde falta seguridad, los derechos no pueden ejercerse con libertad”.

El dirigente europeo detalló además otras áreas de cooperación: transición digital y energética, redes de transporte sostenible en municipalidades del país, apoyo al nuevo aerómetro de la capital, electrificación de zonas rurales con energías verdes, descontaminación del río Motagua y protección ambiental en Petén y la selva Maya.

En la ronda final de preguntas, Costa sostuvo que las condiciones para una relación más fuerte y duradera entre la Unión Europea y Guatemala “ya existen”, pero dependen de consolidar la democracia y contar con instituciones del sector justicia “creíbles, respetables e independientes”.

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