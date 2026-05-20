Peter Thiel eligió el este de Uruguay para construir una residencia de USD 10 millones en un exclusivo complejo de Maldonado

El fundador de PayPal desarrolla una residencia de alta seguridad en un exclusivo complejo de Punta del Este tras una inversión estimada en USD 10 millones

El empresario tecnológico Peter Thiel adquirió varios espacios dentro del complejo Fasano Las Piedras, en Maldonado, Uruguay, donde ya se ejecutan trabajos para la construcción de una residencia privada valuada en alrededor de 10 millones de dólares, con un diseño orientado a la seguridad, la privacidad y la autonomía operativa.

La obra se desarrolla en uno de los emprendimientos inmobiliarios más exclusivos del este uruguayo, en un entorno cercano a Punta del Este caracterizado por grandes extensiones de baja densidad y fuerte integración con el paisaje natural. El proyecto contempla una vivienda de gran escala con criterios constructivos poco habituales incluso dentro del segmento de lujo.

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Según información vinculada al desarrollo, la propiedad incluirá cinco dormitorios, cámaras frigoríficas y áreas técnicas pensadas para garantizar funcionamiento independiente durante períodos prolongados. También se prevén estructuras de hormigón reforzado y sistemas de control diseñados para reforzar la seguridad del conjunto.

La construcción se inscribe en un tipo de arquitectura que combina confort residencial con soluciones de autosuficiencia. En este caso, el diseño prioriza la discreción y la capacidad de operar con independencia de servicios externos.

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En el complejo Fasano Las Piedras, en Maldonado, avanza la construcción de una vivienda privada con criterios de autonomía y resguardo

En paralelo, trascendió que Thiel adquirió recientemente una vivienda en Buenos Aires por unos 12 millones de dólares, sumando así otra inversión inmobiliaria en la región del Río de la Plata en un corto período de tiempo.

Fasano Las Piedras es un desarrollo de 480 hectáreas ubicado en el departamento de Maldonado, en un área que conecta zonas como La Barra, José Ignacio y la península de Punta del Este. El predio bordea el arroyo Maldonado en un tramo de más de tres kilómetros y combina lotes residenciales con espacios naturales preservados.

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El emprendimiento es impulsado por la firma brasileña JHSF y fue diseñado por el arquitecto Isay Weinfeld junto a la arquitecta Carolina Proto, responsable de las nuevas expansiones del proyecto. Dentro del complejo funciona un hotel de la cadena Fasano, integrado a un esquema que combina turismo de alta gama con residencias privadas.

El hotel forma parte de la expansión internacional de la marca, que ya tiene presencia en Nueva York y proyecta desembarcos en ciudades como Londres, Miami, Milán y Cascais.

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Peter Thiel nació en Frankfurt y creció en Estados Unidos. Es cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook. También ha invertido en compañías como Palantir Technologies y SpaceX, vinculadas a sectores de defensa, datos y tecnología espacial.

Una inversión inmobiliaria de alto perfil en el este de Uruguay impulsa la edificación de una residencia de gran escala con diseño de alta gama

Su patrimonio se estima en decenas de miles de millones de dólares según rankings financieros internacionales. En el ecosistema tecnológico, es considerado una figura clave por su rol en el financiamiento temprano de empresas que luego alcanzaron escala global.

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En las últimas semanas, el empresario también tuvo presencia en Argentina, donde participó de un torneo de ajedrez en el barrio del Abasto, Buenos Aires. Allí obtuvo el tercer puesto en una competencia local que reunió a jugadores aficionados y experimentados.

En distintas conferencias, Thiel ha vinculado su interés por el ajedrez con su forma de análisis estratégico. En una charla en la Universidad de Stanford afirmó que el juego permite anticipar decisiones dentro de sistemas complejos y no solo resolver movimientos individuales.

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Además de su perfil empresarial, ha expresado preocupaciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y la concentración del poder tecnológico, temas que ha abordado en distintas intervenciones públicas dentro del debate global sobre innovación y regulación.