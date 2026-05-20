Sofía Pachano reflexionó sobre la maternidad tras las críticas a su cuerpo en redes: “Es una renuncia muy grande”

Sofía Pachano contó cómo lleva la maternidad a meses del nacimiento de su hijo

A cinco meses del nacimiento de su hijo, y luego de haber sido criticada por su apariencia en redes sociales, Sofía Pachano compartió una reflexión sobre la maternidad. La actriz contó su experiencia personal en esta nueva etapa y contó cómo afronta su nueva apariencia física tras haber dado a luz a su pequeño.

La actriz, madre de Vito junto a Santiago Ramundo, habló en una entrevista con DDM (América) sobre los desafíos y aprendizajes que afronta desde la llegada de su primer hijo. “Tengo 37 años y crecí viendo a las mamás de la tele, donde todo parecía muy color de rosa. Es la primera vez que me saco el pijama para venir acá”, expresó con humor.

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Pachano explicó que la maternidad implica cambios profundos y renuncias que suelen estar poco presentes en el discurso público. “Tiene cosas hermosas y otras no tanto. Hay que asumir que es una renuncia muy grande y a veces de eso no se habla mucho”, sostuvo, y celebró los avances de su hijo en estos primeros meses.

Sofía Pachano contó cómo lleva la maternidad a meses del nacimiento de su hijo

Relató que la lactancia presentó dificultades al comienzo debido a un problema de frenillo en Vito, que requirió una intervención. “Me costó amamantar, pero ahora que lo veo prendido pienso en qué bendición, porque los primeros 15 días son intensos: el parto, el cuerpo, las hormonas”, señaló.

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También destacó que el puerperio se vive de manera diferente en cada mujer y que, aunque disfruta de su maternidad, atraviesa momentos complejos. “La estoy pasando bien, aunque tengo mis momentos”, agregó.

Consultada sobre el mayor impacto de la maternidad, Pachano mencionó la pérdida de autonomía y la importancia de la red de apoyo. “No hacer lo que uno quiere cuando quiere, renunciar a los tiempos. Tengo niñeros que me ayudan en casa y eso es fundamental, tener brazos, gente que te ayude, porque si no uno se siente muy solo”, explicó.

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Sofía Pachano mostró los mensajes que recibe en redes sociales respecto a su cuerpo

Sobre el posparto, recordó: “Te encontrás sin dormir, con dolores… el primer mes es el más difícil porque siempre algo duele y de eso no se habla tanto”.

En relación con la familia de su pareja, destacó la presencia constante de su suegra. “Mi suegra está todo el tiempo, se quedan a dormir porque Santi, por su trabajo, está muchas horas afuera. La familia de mi pareja está muy cerca de mí”, afirmó Pachano, subrayando el valor del acompañamiento en esta etapa.

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La reflexión de Sofía Pachano respecto al hate que recibe en redes sobre su físico

Hace un mes, Sofía Pachano optó por responder de manera directa a un comentario en redes sociales que consideró fuera de lugar. La actriz, reconocida por su actividad en plataformas digitales, expuso el intercambio y reavivó el debate sobre los límites del discurso en torno al cuerpo y la apariencia.

El episodio se inició cuando una usuaria identificada como Loli le envió un mensaje: “¡Ay, Sofi! Qué pena que optaste por el mismo look, no te favorece”. Pachano, sorprendida, replicó con un breve “¿Perdón?”. La usuaria explicó que su intención no era ofender, argumentando que como madre comprendía los cambios hormonales que podían afectar el cabello y la piel.

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El ida y vuelta de Sofia Pachano en su instagram

Pachano señaló que ese tipo de comentarios no resultan pertinentes. “Porque lo que hiciste no es un comentario, es una opinión sobre mi pelo que nadie te preguntó”, respondió, y ejemplificó el efecto de esas opiniones con una frase dirigida a la propia usuaria: “Voy a darte un ejemplo, ‘Ay, Loli, qué pena que optaste por esa remera y esa posición en tu foto de perfil, la verdad que no te favorece nada’”.

La conversación se tensó cuando Loli, visiblemente molesta, contestó: “Andá a cag... Ustedes siempre quieren que les digan qué hermosos están, qué bien que hacen todo, no se bancan nada”. Pachano decidió compartir la captura de este cruce en sus historias de Instagram, lo que generó repercusión y abrió el debate sobre los comentarios hacia la imagen ajena en redes sociales.

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