Los organizadores quieren consolidar el America Business Forum como una plataforma global de liderazgo capaz de reunir voces de distintos sectores —política, tecnología, finanzas, deporte y cultura— en un formato masivo y abierto al público (AFP)

La ciudad de Miami volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para líderes, empresarios, inversores y figuras de alto perfil internacional. El America Business Forum confirmó que realizará su edición 2026 los días 16 y 17 de diciembre en el Kaseya Center, en una semana especialmente sensible para el sur de Florida por la realización de la cumbre del G20, que reunirá a líderes de las mayores economías del planeta apenas 48 horas antes del evento.

El foro, impulsado por el empresario uruguayo Ignacio González, buscará replicar el nivel de convocatoria alcanzado en 2025, cuando reunió en un mismo escenario a figuras como Donald Trump, Jeff Bezos, Lionel Messi, Javier Milei y María Corina Machado ante miles de asistentes y una audiencia conectada por televisión y plataformas digitales.

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La apuesta para 2026, sin embargo, apunta a algo más ambicioso que un simple encuentro empresarial. Los organizadores quieren consolidar el America Business Forum como una plataforma global de liderazgo capaz de reunir voces de distintos sectores —política, tecnología, finanzas, deporte y cultura— en un formato masivo y abierto al público.

“Miami 2025 marcó el inicio de una misión mucho más grande: construir una plataforma internacional donde los líderes que están definiendo nuestra era se reúnan frente al mundo”, afirmó González.

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El America Business Forum regresa a Miami en 2026 con una nueva edición enfocada en el liderazgo global

El empresario sostuvo además que el objetivo es transformar al foro en una referencia internacional en materia de liderazgo y debates globales.

“En 2026 escribiremos el siguiente capítulo desde Miami, con una edición diseñada para elevar aún más la plataforma y preparar el próximo paso de nuestra expansión internacional”, señaló.

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Según cifras difundidas por la organización, la edición realizada el año pasado alcanzó audiencias en 119 países y generó 27.400 millones de impresiones digitales. El impacto mediático del evento fue estimado en 210 millones de dólares.

Parte del crecimiento del foro se explica por una fórmula distinta a la de las tradicionales conferencias corporativas o cumbres privadas. El America Business Forum apuesta por lo más grande, donde referentes de distintos ámbitos participan frente a miles de personas y no únicamente ante grupos cerrados de empresarios o dirigentes políticos.

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La intención, según explicó González Castro en una entrevista con Infobae, es generar un espacio que funcione como punto de encuentro en un contexto internacional marcado por la polarización.

“Hay demasiados lugares que nos dividen; nosotros queremos ser una plataforma para unir”, sostuvo.

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El encuentro, impulsado por el empresario uruguayo Ignacio González, volverá al Kaseya Center en una entrega que busca consolidar su expansión internacional tras su última convocatoria masiva en 2025 (Candela Teicheira)

El proyecto nació hace una década en Uruguay, con encuentros organizados inicialmente en un hangar del aeropuerto de Carrasco y posteriormente en Punta del Este. Con el paso de los años, el foro comenzó a sumar presidentes, ejecutivos, inversores, deportistas y figuras culturales hasta expandirse definitivamente hacia Estados Unidos.

“Después de diez años de hacer el foro en América Latina empezamos a pensar cómo convertir esto en la cumbre de líderes más grande del mundo”, explicó González Castro sobre el crecimiento internacional del evento.

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La elección de Miami también responde al posicionamiento que ganó la ciudad durante los últimos años como centro regional de inversiones, tecnología y finanzas. Grandes compañías, fondos de inversión y empresarios trasladaron operaciones al sur de Florida, transformando a Miami en uno de los polos económicos más dinámicos de Estados Unidos y América Latina.

La coincidencia con la cumbre del G20 amplifica todavía más la expectativa alrededor de la edición 2026. Durante esa semana, Miami concentrará reuniones diplomáticas, delegaciones oficiales, empresarios, inversores y medios internacionales.

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La intención, según explicó González Castro en una entrevista con Infobae, es generar un espacio que funcione como punto de encuentro en un contexto internacional marcado por la polarización (Candela Teicheira)

Aunque la organización todavía no confirmó quiénes participarán de la próxima edición, González Castro adelantó que el objetivo es ampliar todavía más el alcance internacional del foro. Entre las figuras que mencionó como posibles invitados para futuras ediciones aparecen Elon Musk, Sam Altman, David Beckham, Oprah Winfrey y Tom Brady.