Se viralizó el show que Karol G dio en Pasión de Sábado durante su primera visita a la Argentina

Antes de la llegada de la cantante, que llegará al país en febrero del año que viene, se volvió tendencia un video del show que dio en el ciclo que conduce Marcela Baños (Video: Pasión de sábado/ América TV)

El video de la presentación de Karol G en el programa Pasión de sábado (América TV) en 2017, se viralizó en redes sociales en los últimos días. En el registro, la cantante colombiana aparece en el clásico ciclo de la televisión argentina, siendo presentada por Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Rosita, el personaje interpretado por Gaby González. Durante su actuación, interpretó éxitos como “A ella” y “Ahora me llama”, momentos que numerosos usuarios compartieron en distintas plataformas digitales.

En las propias redes sociales del ciclo de América TV continúa disponible la promoción que realizó la artista en esa época: “Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol G y les cuento que mañana vamos a estar en Pasión. Con todo el equipo vamos a ir a bailar, a cantar, así que no se lo pierdan mañana. Karol G en Pasión. ¡Mua! Les mando ricos besos”, expresó la cantante en un video dirigido a la audiencia del programa.

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La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

El impacto de la viralización generó múltiples reacciones. Entre los mensajes que circularon, varios destacaron el crecimiento de Karol G desde su paso por la televisión argentina hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música urbana.

Un usuario en X señaló: “En menos de una década Karol G pasó por Pasión de Sábado y por el último desfile de Victoria’s Secret. Lo que se dice una diosa”. Otro usuario estableció una comparación con Bad Bunny, recordando sus inicios en Pinar de Rocha, emblemático boliche de Ramos Mejía. Mientras que otros seguidores manifestaron su apoyo a Marcela Baños, quien expresó su molestia por la falta de reconocimiento al programa, que cuenta con 37 años de historia y 27 años con ella como conductora, en los Premios Martín Fierro: “Es impresionante que este programa de televisión no gane ningún premio a la televisión”. Otros recordaron la participación de Ozuna en el mismo ciclo, subrayando el papel de Pasión de sábado como plataforma para artistas emergentes.

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"La Bichota", antes de su éxito mundial, dio un show en el clásico musical de la TV argentina (Video: Pasión de sábado/ América TV)

En aquella oportunidad Karol G visitó el Teatro Municipal de José C. Paz, donde compartió un encuentro con niños y niñas del municipio. Durante su visita, interpretó algunos de sus temas a capella y se tomó fotografías con los alumnos de los talleres de Tango Terapia y Danza Árabe, quienes realizaron una muestra.

Incluso la artista compartió fotos de ese encuentro: “¡Gracias Dios por estas oportunidades! No somos nosotros quienes les regalamos un momento. Son ellos quienes nos hacen sentir increíbles a nosotros”, escribió, junto a fotos de aquella visita.

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Karol G visitó el Teatro Municipal de José C. Paz y se fotografió con los niños y niñas en una muestra (Municipalidad de José C. Paz)

En esa misma visita en Buenos Aires, Karol G se presentó por primera vez en la ciudad, como artista invitada en el concierto de J Balvin realizado en el Estadio Luna Park. El evento formó parte del recorrido internacional del Energía Tour.

La cantante colombiana eligió este escenario para adelantar algunas canciones de su primer disco, Unstoppable, que aún no había sido presentado oficialmente. El auditorio recibió con entusiasmo los temas inéditos, marcando un hito en la carrera de la artista en Argentina. Karol G fue la encargada de abrir el show antes de la actuación principal de J Balvin, quien en ese momento ya era uno de los nombres más conocidos del reggaetón a nivel global.

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Karol G se presentó en el Festival de Música y Artes de Coachella (REUTERS/Daniel Cole)

La viralización del show de la artista en Pasión de sábado llegó luego de que confirmaron los detalles de su regreso al país. La artista se presentará por primera vez en el Estadio River Plate el 5 de febrero, como parte de su nueva gira mundial Viajando por el mundo - Tropitour. Esta gira acompaña el lanzamiento de Tropicoqueta, álbum publicado en 2025, el cual debutó en el primer puesto del Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en el cuarto disco consecutivo de la cantante en alcanzar esa posición.