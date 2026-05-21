Crimen y Justicia

“Dulce y cercana a los chicos”: quién era Margarita Gutiérrez, la docente y exconcejal hallada calcinada en Mendoza

Tenía 72 años y una vida ligada a la educación inicial y la actividad pública en Junín. Fue la primera directora de un jardín que luego llevó su nombre

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Margarita Gutiérrez

Antes de que su muerte conmocionara a Junín, Margarita Gutiérrez ya era una figura reconocida en esa localidda de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

La docente jubilada y exconcejal tenía 72 años y vivía en un chalet del barrio Isaac Estrella, donde fue hallada calcinada en su casa. La noticia sacudió a la comunidad, que la recordaba por su trabajo en la educación inicial, su paso por la vida pública local y su compromiso social.

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Según reconstruyó Los Andes, la mujer era la viuda de Enrique Olivio Demaldé, un empresario juninense fallecido hace unos tres años. Con él tuvo tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino los describió como una familia histórica de Junín.

Margarita Gutiérrez
Margarita Gutiérrez tenía tres hijos y había quedado viuda hacía tres años

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

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Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Crimen Margarita Gutiérrez Mendoza
La Dirección General de Escuelas homenajeó a Margarita al bautizar con su nombre un jardín. "No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor", dijo ella

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado acompañaba a mi hermana a jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.

Crimen Margarita Gutiérrez Mendoza
El jardín que lleva el nombre de Margarita

Dos de los hijos de Margarita, Ever y Mariano Demaldé, están relacionados al mundo del fútbol. El primero es exdirector técnico de Independiente Rivadavia y hoy se encuentra en la India como entrenador del Calicut Football Club. Durante su carrera fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella y de Bert van Marwijk en la selección de Arabia Saudita.

También trabajó junto a su hermano Mariano en el Atlético Club San Martín, institución que publicó un mensaje tras conocer la noticia: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Margarita Gutiérrez, mamá de Ever y Mariano Demaldé, colaboradores de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y enviamos nuestras sinceras condolencias”.

El crimen de Margarita se investiga bajo protocolo de femicidio. Su cuerpo fue hallado el martes en su vivienda de Junín y la Justicia ordenó pericias para determinar la causa de muerte, ya que fue encontrado en avanzado estado de deterioro por el fuego.

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