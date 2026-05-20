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Daniela Christiansson mostró cómo es la nueva casa de Nordelta a la que se mudó junto a Maxi López y sus hijos

La modelo sueca y el exfutbolista ya disfrutan junto a sus hijos de su flamante mansión con pileta infinita, jardín y muelle propio, en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires

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Daniela Christiansson y Maxi López se mudaron a una exclusiva mansión en Nordelta, Buenos Aires, junto a sus hijos (Video: Instagram)

Durante el cierre de la tarde de este miércoles 20 de mayo, Daniela Christiansson eligió la canción Beautiful Home de Morunas para acompañar la imagen que publicó en sus stories de Instagram: un interior de líneas modernas, ventanales de piso a techo y, del otro lado del vidrio, una pileta infinita con vista directa al lago. “Home sweet home”, escribió la modelo sueca, con la ubicación fijada en Buenos Aires, Argentina, y arrobando a su marido, Maxi López. La foto fue suficiente para mostrar cómo es la mansión de Nordelta a la que acaba de mudarse junto al exfutbolista y sus hijos, Elle y el pequeño Lando. La propiedad se ubica en El Golf, uno de los barrios más exclusivos del complejo de Nordelta, en el partido de Tigre.

La nueva casa de la familia López Christiansson se encuentra en el lujoso barrio El Golf, con vistas privilegiadas al lago
La nueva casa de la familia López Christiansson se encuentra en el lujoso barrio El Golf, con vistas privilegiadas al lago

La imagen que compartió la modelo sueca deja ver el interior de la casa con una barra de comedor de mármol y sillas de diseño, todo orientado hacia los ventanales que enmarcan la pileta y el lago. La postal habla por sí sola de las dimensiones y el estilo de la propiedad: cinco dormitorios, piscina, amplio jardín, muelle propio con salida al agua y vistas al lago que se extienden desde los ambientes principales.

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La elección del barrio no fue casual. El Golf es el mismo sector donde reside Wanda Nara, lo que le permite a López estar cerca de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, que viven allí con su madre. Los dos dormitorios restantes de la casa quedarían disponibles para cuando los chicos quieran quedarse con su padre.

La familia se instaló definitivamente en Argentina tras la llegada de Christiansson y sus hijos desde Suiza, con mudanza pendiente
La familia se instaló definitivamente en Argentina tras la llegada de Christiansson y sus hijos desde Suiza, con mudanza pendiente

La llegada de Daniela y sus hijos menores, Elle y Lando, a la Argentina fue uno de los momentos más esperados por Maxi López en los últimos meses. El exfutbolista lo dijo sin rodeos desde la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026: “Estoy feliz con los chiquitos y con todos los nenes juntos”. Y agregó: “Quiero recuperar todo ese tiempo que estuve lejos de ellos, de una parte a la otra”. La decisión de instalarse en el país, aclaró, es definitiva: “Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años”.

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Los primeros días de Christiansson en el país tuvieron su cuota de adaptación y también de ternura. La modelo compartió en sus redes un desayuno bien argentino (mate, facturas y churros), una selfie en el jardín con un sándwich de miga y las primeras imágenes de Elle jugando en el patio con sus hermanos mayores.

El pedido de Daniela Christiansson en su canal de Whatsapp por productos para cuidar las mamaderas y la ropa de Lando en nuestro país
El pedido de Daniela Christiansson en su canal de Whatsapp por productos para cuidar las mamaderas y la ropa de Lando en nuestro país

Hace tan solo unas horas, en su canal de Instagram llamado Mamás, también pidió ayuda a sus seguidoras argentinas para encontrar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de Lando, que tiene apenas cinco meses. La respuesta fue inmediata: cientos de mensajes con recomendaciones y palabras de bienvenida llenaron el canal en pocas horas.

Durante los primeros días, la interacción entre Christiansson y sus seguidoras argentinas continuó, sumando consejos y palabras de ánimo. Algunas seguidoras expresaron: “Dani bella, no soy madre pero quiero decirte que te quiero mucho, Dios los bendiga”, según los mensajes vistos en el canal y reportados por el medio. Así, la modelo encontró un respaldo afectivo en la comunidad local.

La mudanza definitiva, con el traslado de los muebles y pertenencias desde Suiza, todavía está pendiente. “Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer”, contó López durante la alfombra roja de la ceremonia celebrada el pasado lunes. Mientras tanto, la familia ya ocupa la casa y la vista al lago desde los ventanales ya tiene dueños.

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