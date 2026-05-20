Ester Expósito impactó en Cannes con un vestido “segunda piel” y joyas arquitectónicas

Ester Expósito acaparó la atención internacional con su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Bajo la luz de los flashes y ante decenas de cámaras, Ester Expósito irrumpió en la alfombra roja del Festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo, con una imagen que acaparó la atención internacional. La actriz española eligió un vestido columna en tonalidad oro pálido-nude que, generó un efecto de “segunda piel” y marcó un hito en la tendencia de la “vanguardia líquida”. La presencia de la joven de 26 años —conocida por su papel en la serie Élite y por su creciente influencia en la moda global— se consolidó como uno de los momentos más comentados de la jornada.

El vestido de la actriz destacó por su silueta columna y un corte de sirena atenuado en la base. La prenda, confeccionada en un tejido oro pálido que se fusiona con su tono de piel, ofreció un efecto visual de continuidad y sofisticación. El diseño presentaba una división clara entre dos bloques: un corset superior con escote corazón invertido, sutil drapeado horizontal y un cut-out justo bajo el pecho. Este detalle, lejos de romper con la elegancia, aportó un aire contemporáneo y juvenil.

PUBLICIDAD

La falda se convirtió en el foco de todas las miradas. Realizada en una malla tejida con microperlas y cristales, la textura generó relieve y movimiento, captando la luz desde cualquier ángulo. El resultado fue una “caída líquida” del tejido, que acompañó cada paso de la actriz, subrayando la idea de un lujo fluido y moderno.

La actriz eligió un vestido columna en tono oro pálido/nude que generó un efecto de “segunda piel” (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Joyería estructural: la clave de un estilismo de alto impacto

Para equilibrar la delicadeza del vestido, Expósito optó por una selección de joyas arquitectónicas de alta gama. El estilismo incluyó un choker tipo torque bicolor (oro y plata), pieza que enmarcó las clavículas y sirvió como nexo visual entre el rostro y el escote. La elección de pendientes de botón minimalistas y anillos XL apilados en una sola mano añadió un contraste urbano, sin restar protagonismo al conjunto. La actriz logró así una armonía entre la sofisticación clásica y el atrevimiento contemporáneo.

PUBLICIDAD

El maquillaje y el peinado de la actriz de Bandidos siguieron la tendencia del clean look, con un guiño a la estética de los años 2000. Llevó el cabello liso, raya en medio, peinado detrás de las orejas y con un giro sutil en las puntas. Este detalle evitó un acabado rígido y aportó frescura a la imagen general. La piel bronceada y luminosa, pómulos destacados y labios perfilados con gloss aportaron un efecto saludable y natural. Los ojos, en tonos tierra discretos, permitieron que las joyas y el vestido mantuvieran el protagonismo.

La joyería de Expósito, con choker bicolor y anillos XL, añadió un toque arquitectónico y audaz (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Más looks destacados en Cannes

Bella Hadid: encaje gótico y escote disruptivo

Bella Hadid sorprendió en Cannes con un vestido de encaje blanco y escote disruptivo (REUTERS/Marko Djurica)

La modelo estadounidense Bella Hadid apostó por un vestido de encaje de guipur blanco, manga larga y motivos florales. El diseño, lejos de lo clásico o nupcial, adquirió un giro audaz gracias a un escote en V profundo que descendía más allá del ombligo, interrumpido solo por un broche negro tridimensional con lágrima colgante. El contraste del broche sobre el blanco puro del vestido acentuó la ruptura de códigos tradicionales. La modelo, de 29 años, completó el look con un moño bajo pulido, enfatizando la verticalidad del escote y equilibrando la riqueza del encaje.

PUBLICIDAD

Heidi Klum: azul eléctrico y volumen teatral

Heidi Klum apostó por un vestido azul cobalto de volumen teatral y corpiño asimétrico (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La supermodelo alemana Heidi Klum eligió un vestido de alta costura en azul cobalto, con corpiño drapeado asimétrico y base encorsetada negra visible en el busto. La falda, envolvente y escultural, presentaba una abertura lateral pronunciada, sello personal de la modelo. Klum, de 52 años, optó por llevar el cabello suelto, con ondas playeras, imprimiendo un aire desenfadado y energético a un conjunto de fuerte impacto visual.

Kevin Spacey: el regreso al esmoquin clásico

Kevin Spacey optó por la elegancia clásica con un esmoquin tradicional y gafas retro (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El actor estadounidense Kevin Spacey se decantó por el clasicismo del esmoquin azul noche o negro, confeccionado en lana fría con solapas de satén brillante. La camisa blanca de gala y pajarita negra completaron el atuendo tradicional. Spacey, de 66 años, añadió un toque personal con gafas de pasta oscura de estilo retro, reforzando su imagen intelectual y madura.

PUBLICIDAD

Estos estilismos, presentados por figuras de relevancia internacional en Cannes, reflejaron la diversidad de propuestas que definen la temporada: desde la vanguardia líquida y la sofisticación nude de Ester Expósito hasta la opulencia cromática de Heidi Klum, pasando por la sensualidad disruptiva de Bella Hadid y el clasicismo de Kevin Spacey. La moda de alfombra roja continúa así siendo un escenario de innovación, contraste y renovación de códigos.