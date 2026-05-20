Un gin argentino ganó tres medallas en un prestigioso concurso internacional

El gin argentino compitió frente a cientos de etiquetas de más de 35 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un universo donde la destilación se transforma en arte y la búsqueda de identidad recorre cada gota, un gin nacido en Argentina acaba de dejar su huella en el escenario internacional. En la última edición de The Gin Guide Awards UK 2026, la competencia más relevante de la industria, solo una marca nacional logró romper el molde y llevar el sabor patagónico hasta el podio, compitiendo frente a cientos de etiquetas de más de 35 países.

Sur Gin, una marca artesanal elaborada en Buenos Aires e inspirada en la Patagonia, recibió tres medallas —una de plata y dos de bronce— en dos categorías diferentes. La distinción se vuelve aún más significativa al tratarse de la única marca argentina reconocida en el certamen, reafirmando el lugar que la destilería local ha conseguido en la escena global.

PUBLICIDAD

El reconocimiento internacional se traduce en una serie de distinciones concretas. Sur Gin obtuvo una medalla de plata en la categoría gins contemporáneos gracias a su versión Sur Gin Clásico. Dentro del segmento de gins saborizados, la destilería sumó dos medallas de bronce, una por Sur Naranja de Barrio y otra por Sur Frutos Silvestres.

La marca Sur Gin, inspirada en la Patagonia y producida en Buenos Aires, sumó tres medallas en la competencia internacional de gin

Cada una de estas variedades encierra una identidad propia:

PUBLICIDAD

Sur Gin Clásico es transparente, con un perfil cítrico y fresco, en el que sobresalen notas de enebro, sauco, rosa mosqueta y cítricos como el limón y el pomelo rosado. En nariz, se muestra complejo y delicado, mientras que en boca despliega primero notas cítricas, seguidas por la frescura de las pieles utilizadas y un sutil dulzor de rosa mosqueta con un final fresco aportado por el coriandro y el cardamomo. Su maceración en frío durante más de 40 horas le otorga equilibrio y elegancia.

Sur Naranja de Barrio rinde homenaje a la tradición de los barrios argentinos y a los característicos árboles de naranjas amargas. Presenta un tono ambarino y un aroma complejo y cítrico, dominado por la presencia de naranjas amargas. En boca, se percibe la frescura de las pieles cítricas, un sutil dulzor de rosa mosqueta y un final exótico, donde se destacan coriandro y cardamomo. Esta versión incorpora una maceración post destilación con pieles de naranja amarga, lo que refuerza su carácter distintivo.

Sur Gin Frutos Silvestres está inspirado en la Comarca Andina, cuna de frambuesas, moras y arándanos, y se presenta con un atractivo tono rojizo. El aroma revela frutos rojos frescos y una delicada nota floral a violetas. En boca, predomina una marcada nota dulce a frutos rojos, que convive con los matices cítricos y especiados, sello de identidad de la línea Sur Gin. La maceración post destilación con frutas de la región aporta autenticidad y color.

Sur Gin y su identidad patagónica

La empresa argentina exporta a España e Italia, consolidando el crecimiento internacional del gin nacional y el prestigio de su etiqueta

La noticia llega en un año especial para la marca, que en 2026 celebra su primera década de vida. El origen se remonta a la visión de dos amigos frente a la estepa patagónica: crear un gin con carácter propio, elaborado en partidas limitadas y con el enebro silvestre de la Patagonia como sello distintivo. Diez años después, ese sueño se traduce en reconocimientos internacionales y en una comunidad que acompaña desde el inicio.

“Esto es lo que pasa cuando los hechos hablan más fuerte que las palabras. Diez años de trabajo, de pruebas, de creer en algo cuando nadie más lo veía. Este premio no es solo nuestro, es de todos los que fueron parte de Sur Gin desde el primer día”, compartió Franco D’Angelo, uno de los fundadores, al conocer el resultado.

PUBLICIDAD

La magnitud del logro queda en evidencia al repasar el contexto: The Gin Guide Awards UK es el certamen internacional de gin más grande del mundo. En la edición 2026 participaron cientos de etiquetas de más de 35 países.

Trayectoria internacional y crecimiento

La identidad patagónica de Sur Gin se destaca por el uso de enebro silvestre recogido a mano en los Andes, reflejando la autenticidad regional

El palmarés internacional de la marca suma hitos previos, como las medallas de bronce (IWSC 2018) y plata (IWSC 2020) en Londres —la primera vez que un gin argentino alcanzaba ese reconocimiento—, la inclusión entre los 12 mejores gins contemporáneos del mundo según The Gin Guide UK 2024 y los premios Gran Oro y Oro en el Argentina Spirits Awards 2025.

PUBLICIDAD

En cuanto a su identidad, Sur Gin se elabora en partidas artesanales en Buenos Aires desde 2016 y utiliza más de quince botánicos, con el enebro silvestre de la Patagonia como ingrediente emblemático, recolectado a mano al pie de los Andes en colaboración con comunidades locales. Su graduación alcohólica es de 43% ABV.

Fundada por Franco D’Angelo y Ezequiel Pizzorno, la marca cumple una década de historia y actualmente exporta sus productos a España e Italia. Inspirado en la riqueza de la Patagonia y elaborado con una filosofía de pequeños lotes, Sur Gin fue pionero en la categoría de destilados craft en el país y hoy es reconocido por su perfil fresco y elegante. Su lema lo resume todo: Facta non verba —hechos, no palabras.

PUBLICIDAD