Cómo y cuándo es más efectivo tomar creatina para mejorar el entrenamiento femenino

La creatina optimiza el rendimiento físico y mejora la recuperación muscular de mujeres atletas, según Women’s Health (Freepik)

La creatina ha consolidado su reputación en el ámbito del fitness y la nutrición como un suplemento altamente beneficioso, especialmente en el desarrollo y fortalecimiento muscular. Reconocida por su capacidad para mejorar el rendimiento físico, ha capturado la atención tanto de atletas profesionales como de aficionados.

Más allá de su popularidad entre los físico-culturistas, la creatina se destaca por su importancia particular para las mujeres, según diversos expertos en la materia. Este suplemento se presenta no solo como una herramienta de apoyo físico, sino también como un elemento que puede potenciar significativamente las capacidades corporales, menciona la revista Women´Health.

Perspectiva científica sobre la creatina

De acuerdo con Jim White, un reconocido fisiológo del ejercicio y dietista registrado consultado por Women´s Health, sostiene que la creatina puede describirse como un “refuerzo para la batería” del cuerpo y los músculos. Suplementar con este compuesto natural que el cuerpo humano ya produce en cierta cantidad puede ofrecer una serie de beneficios ampliados.

Entre ellos, destaca el aumento en la capacidad para levantar más peso, una mejora notable en la velocidad de carrera y en los movimientos explosivos, así como una reducción en el tiempo de recuperación después de actividades intensas.

Científicos recomiendan 5 gramos diarios de creatina para mantener niveles óptimos en los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la frecuencia de uso, Jenna Stangland, dietista registrada y certificada por el consejo deportivo, junto con Gabrielle Kassel de Women’s Health, enfatizan la importancia de la constancia en la suplementación de creatina.

La indicación es clara: para experimentar sus atributos beneficiosos, la creatina debe consumirse diariamente. La falta de regularidad en la ingesta puede reducir la concentración de este “compuesto mágico” en los músculos, disminuyendo así su efectividad y los beneficios que aporta tanto para la salud como para el estado físico.

La dosis estándar recomendada es de 5 gramos al día, lo que asegura que el cuerpo mantenga niveles óptimos de creatina para un rendimiento máximo.

La creatina potencia velocidad y fuerza explosiva, cruciales en entrenamientos intensos, según Jim White (Imágen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cuándo es más efectivo consumir creatina ha generado múltiples estudios y posturas encontradas. Aunque muchas personas asumen que debe tomarse justo antes o después de entrenar para “potenciar” el esfuerzo, las investigaciones recientes y expertas en nutrición coinciden en que la clave no está en la hora, sino en la constancia.

Un estudio publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition (2013) comparó los efectos de tomar creatina antes versus después del entrenamiento que levantaban pesas. Los resultados indicaron una ligera ventaja para el grupo que la consumió después, pero no fueron lo suficientemente contundentes como para establecer una regla universal. Además, otros estudios han mostrado resultados similares o neutros, lo que refuerza la idea de que el timing no es determinante, siempre y cuando se consuma diariamente.

Por tanto, la recomendación se inclina hacia la flexibilidad: la creatina puede ser consumida en cualquier momento del día sin que se vean afectados sus beneficios. Ya sea que se ingiera tras una intensa sesión de entrenamiento o por la noche antes de dormir, lo esencial es la consistencia en su consumo para asegurar una absorción continua por parte de los músculos.

Las especialistas consultadas por Women’s Health, como la dietista Jenna Stangland, sostienen que si bien puede haber matices individuales, no existe un “mejor momento” universal para ingerir creatina. La sugerencia principal es elegir una hora del día que sea fácil de recordar y mantener como hábito. Puede ser por la mañana junto al desayuno, mezclada en un batido post-entrenamiento o antes de dormir, según la rutina de cada persona.

Desde el punto de vista metabólico, la creatina no tiene un efecto inmediato como la cafeína o algunos preentrenamientos. Su eficacia depende de la saturación muscular que se logra con el tiempo. Por eso, consistencia y adherencia superan cualquier estrategia de sincronización puntual.

Eso sí, algunos expertos sugieren tomarla junto con una comida rica en carbohidratos o proteínas, ya que la insulina puede favorecer su absorción celular. Por ejemplo, consumirla con un batido de proteínas post-entreno podría tener una leve ventaja práctica.

En foros especializados y redes sociales, muchas mujeres relatan experiencias positivas al tomarla después de entrenar, principalmente por comodidad. Otras prefieren integrarla a su rutina matutina para no olvidarla. En ambos casos, coinciden: los resultados dependen más del uso constante que del reloj.

Consejos y métodos para consumir creatina

Jenna Stangland propone diversas y creativas maneras de incorporar la creatina en la rutina diaria para asegurar que su ingesta sea cómoda y eficaz. Uno de sus métodos sugeridos es la “inyección” de creatina: mezclar una cucharada del suplemento con aproximadamente 56 ml de agua para una toma rápida y eficiente. Este enfoque garantiza una rápida absorción, siempre complementada con un vaso de agua extra para maximizar los beneficios.

Otra opción que ella sugiere es transformar esta suplementación en una deliciosa limonada, combinando los 5 gramos de creatina sin sabor con jugo de limón recién exprimido, agua filtrada y hielo. Para aquellos que prefieren un toque de dulzura, se puede añadir una pequeña cantidad de miel.

Suplementación constante de creatina contribuye a la salud mental y rendimiento físico en mujeres, según expertos (Freepik)

Finalmente, incorporar creatina en los batidos pre o post entrenamiento es igualmente efectivo. Simplemente agregar una cucharada del suplemento a la mezcla habitual de un batido asegura que sea parte integral de la rutina de ejercicio sin añadir complicaciones.

La creatina se ha vuelto un componente esencial en la optimización del rendimiento físico y la mejora de la salud mental, especialmente relevante para las mujeres según los expertos. La consistencia en su ingesta diaria es la clave para maximizar sus beneficios, independientemente del momento en que se la consuma.