Crimen y Justicia

Descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil en una cárcel de Santa Fe

El hallazgo se produjo durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. El socavón tiene 70 centímetros y está ubicado en los baños de los patios externos

Guardar
Google icon
Imágenes del túnel en un baño del pabellón de alto perfil en Santa Fe

Tras una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en el sur de la provincia de Santa Fe, agentes del penal hallaron un túnel de 70 centímetros en uno de los baños de los patios externos del pabellón de presos de alto perfil.

Según informó Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de la provincia, el hallazgo se produjo en el marco de controles rutinarios y llevó a la intervención inmediata de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, que dispuso el cierre del lugar, la aplicación de sanciones y la apertura de una investigación interna.

PUBLICIDAD

El hallazgo del túnel en Piñero se suma a una serie de acciones preventivas implementadas por el gobierno local. Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el gobierno santafesino. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

El hallazgo del túnel de 70 centímetros en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, según precisó la vocera, es un ejemplo del tipo de situaciones que el Gobierno provincial pretende prevenir y sancionar mediante una combinación de controles sistemáticos, modernización de instalaciones y reformas legales orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria.

PUBLICIDAD

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración del exgobernador Omar Perotti, y aseguró que “si el Gobierno provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.

Por otra parte, la vocera provincial confirmó que el Gobierno santafesino avanza en la elaboración de un paquete de leyes en materia de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura.

Según explicó, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores del oficialismo para presentar “los lineamientos generales de las iniciativas que buscarán profundizar el plan de seguridad de la provincia”.

“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.

Temas Relacionados

Santa Fetúnelúltimas noticiaspabellón de alto perfil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un insólito inconveniente pausó el comienzo de la audiencia hasta el mediodía

El debate oral se reanuda este martes con testimonios que ahondarán cómo era el estado de salud del Diez en el último tiempo. Podría volver a declarar Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un insólito inconveniente pausó el comienzo de la audiencia hasta el mediodía

El gobierno de Córdoba demandará a Sergio Maldonado porque trató de “mentiroso” y “coimero” a un agente de la Policía Caminera

El hermano de Santiago Maldonado difundió un video en donde le dijo a un uniformado “vos venís a coimear, acá”. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ordenó avanzar con las acciones legales luego del rechazo de una carta documento enviada por la autoridad provincial

El gobierno de Córdoba demandará a Sergio Maldonado porque trató de “mentiroso” y “coimero” a un agente de la Policía Caminera

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

La víctima, de 21 años, fue asaltada cuando regresaba de la facultad. El ahora detenido, Matías Ezequiel Daller, es apuntado como autor del disparo que mató al universitario

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

La anestesista y su ex jefe Hernán Boveri enfrentarán una audiencia clave ante la Cámara Criminal el mes próximo. Documentos en el expediente revelan un sensor tomado del Hospital Italiano esencial para controlar el estado de sedación profunda al que se sometían

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

Video: quiso evitar el robo de su auto, se subió al capot y los ladrones la arrastraron 50 metros

El episodio ocurrió en Ramos Mejía. La víctima sufrió la fractura de una pierna y lesiones en el cuero cabelludo

Video: quiso evitar el robo de su auto, se subió al capot y los ladrones la arrastraron 50 metros

DEPORTES

La revelación de uno de los descubridores de Santiago Beltrán: “No se iba a probar en River porque quería terminar el secundario”

La revelación de uno de los descubridores de Santiago Beltrán: “No se iba a probar en River porque quería terminar el secundario”

Los detalles de la mansión de Neymar en Brasil: sala de juegos de Disney, museo de camisetas y una colección de motos que heredó

La foto reveladora en medio del escándalo por una relación extramatrimonial entre una periodista y un reconocido entrenador

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Belgrano enfrentará a Unión por el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

“Para defender la educación”: quiénes son los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

La particular reacción de la China Suárez el día que Wanda Nara debutó como actriz

Marcela Kloosterboer reveló la charla por la que se hizo vegetariana a los 8 años: “Marcó mi vida”

Nueva batalla judicial para Mauro Icardi: el embargo de Ana Rosenfeld y la respuesta de su abogada

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia de un especialista sobre Medio Oriente: “Esto puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

La advertencia de un especialista sobre Medio Oriente: “Esto puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

Honduras registra más de 3 mil casos sospechosos de dengue y refuerza la prevención

Cómo el hielo antártico revela la trayectoria del Sistema Solar en la Vía Láctea

La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ recaudó USD 433 millones y llevó a Disney a récord global

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio