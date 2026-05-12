La advertencia de un especialista sobre Medio Oriente: “Esto puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

El analista político, Fabián Calle.

La guerra en Medio Oriente atraviesa una tregua frágil, marcada por amenazas cruzadas, tensión energética y un escenario internacional que, según el analista político especializado en la región Fabián Calle, podría derivar en “la crisis económica internacional más fuerte en cien años” si el conflicto vuelve a escalar.

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Calle advirtió que el actual cese al fuego entre Estados Unidos e Irán responde más a una pausa táctica que a una verdadera solución diplomática. “Las dos partes no quieren escalar”, explicó, aunque aclaró que la tregua es “transitoria y precaria”.

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El especialista sostuvo que uno de los factores que hoy contiene la escalada es el viaje de Donald Trump a China. “Trump no quiere llegar a la cumbre más importante que tiene con la otra superpotencia en mitad de una guerra”, señaló. Pero detrás de esa pausa, agregó, persiste un problema de fondo: Washington no consiguió los objetivos que se había planteado en el primer tramo del conflicto.

“Estados Unidos no logró derribar al régimen iraní”, afirmó Calle, quien además remarcó que Trump ignoró advertencias del Pentágono, la CIA y parte de su propio gabinete antes de avanzar sobre la región. “Cuando empezás una guerra en una vena aorta de la economía internacional como es Ormuz, la primera pregunta que tenés que hacer es si podés controlar el estrecho en dos o tres semanas. Si la respuesta es no, no hagas la guerra”, resumió.

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La portada de la edición del domingo 10 de mayo de 2026 del periódico iraní Jamejam muestra una caricatura que satiriza al presidente estadounidense Donald Trump y que pregunta: "Abran el estrecho de Ormuz". La imagen fue tomada en un quiosco de periódicos en el norte de Teherán, Irán, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

El riesgo de un bloqueo energético global

Para el analista, el principal temor internacional pasa por la posibilidad de que Irán decida endurecer el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula una porción clave del petróleo, el gas y los fertilizantes del mundo.

“Irán tiene capacidad de obturar el estrecho de Ormuz durante meses”, aseguró. Según explicó, hasta ahora Teherán evitó atacar masivamente las instalaciones petroleras sauditas o qataríes, así como las plantas desalinizadoras que abastecen de agua potable a millones de personas en el Golfo. Pero advirtió que una nueva fase del conflicto podría desarrollarse “sin guantes”.

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“Esta segunda parte sería una pelea a mano limpia”, graficó. Y añadió que, en ese escenario, podrían sumarse los hutíes de Yemen, aliados iraníes que ya demostraron capacidad para afectar el tránsito marítimo en Bab el-Mandeb, otro corredor comercial crítico.

El impacto económico ya empezó a sentirse. Calle recordó que el barril de petróleo pasó de 58 a más de 100 dólares incluso en medio de la tregua y con reservas estratégicas occidentales volcadas al mercado. “La urea y el aluminio subieron un cien por ciento”, afirmó.

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Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

Además, alertó sobre posibles consecuencias directas en el transporte aéreo y la inflación global. “Muchas aerolíneas europeas y asiáticas informaron que tienen combustible para semanas”, dijo.

Trump, atrapado entre la retórica y la realidad

En la entrevista, Calle planteó que Trump enfrenta un dilema político complejo. Según explicó, el mandatario norteamericano construyó un discurso de “cambio de régimen” en Irán que ahora le dificulta encontrar una salida negociada sin mostrar debilidad.

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“Si vos decís que tu objetivo es el cambio de régimen y después el líder iraní sigue apareciendo en televisión prometiendo guerra, entonces no lograste tu objetivo”, señaló.

El especialista sostuvo además que figuras importantes dentro del oficialismo estadounidense comenzaron a tomar distancia de la estrategia bélica. Entre ellos mencionó al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, escucha el discurso del presidente Donald Trump durante la segunda cena del "Club del Jardín de las Rosas" ofrecida por Trump en honor a la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Vance se opuso firmemente a esta guerra”, afirmó Calle, quien describió fuertes diferencias internas dentro de la administración republicana sobre cómo manejar el conflicto.

China, Arabia Saudita y el nuevo tablero global

Uno de los puntos centrales del análisis fue el reposicionamiento geopolítico que deja esta guerra. Calle consideró que China aparece como uno de los grandes beneficiados estratégicos del desgaste estadounidense.

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“Para China este escenario es fabuloso”, sostuvo. Según explicó, Beijing aprovecha el debilitamiento norteamericano en Medio Oriente mientras avanza en su influencia sobre Pakistán, Arabia Saudita e incluso Irán.

El analista también describió un acercamiento inédito entre Riad y Teherán, impulsado por el temor saudita a quedar atrapado en una guerra regional promovida por Israel y Emiratos Árabes Unidos.

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La ofensiva de Donald Trump en Medio Oriente elevó el precio del petróleo a USD 107 y desató una crisis energética global sin precedentes en un siglo. REUTERS/Agustin Marcarian

“Arabia Saudita hoy tiene más incentivos para negociar una convivencia pacífica con Irán”, explicó.

En paralelo, señaló que Rusia también obtiene ventajas económicas por la suba internacional del petróleo. “Cuanto más plata junta Putin, menos incentivo tiene para terminar la guerra en Ucrania”, afirmó en referencia a Vladimir Putin.

El impacto sobre Argentina

Consultado sobre las consecuencias para América del Sur y particularmente para Argentina, Calle sostuvo que el país logró amortiguar parte del impacto gracias al desarrollo energético de los últimos años.

“La Argentina absorbió relativamente bien esto porque revolucionó su matriz energética”, indicó. Sin embargo, aclaró que un agravamiento del conflicto afectaría inevitablemente a toda la región a través del aumento de combustibles, fertilizantes y materias primas.

“A la Argentina le conviene que esto no se reinicie”, afirmó. Y concluyó con una advertencia que resumió el clima global frente a la crisis: “Todos los ministros de Economía del mundo tienen que prenderle una vela a la mediación pakistaní”.