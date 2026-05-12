La revelación de uno de los descubridores de Santiago Beltrán: “No se iba a probar en River porque quería terminar el secundario”

Tato Montes habla de los inicios de Santiago Beltrán en River

Santiago Beltrán, arquero de 21 años y una de las grandes revelaciones de River, figura entre los preseleccionados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, un reconocimiento que refleja su ascenso meteórico en el fútbol argentino y el impacto de sus recientes actuaciones bajo los palos. Su inclusión en la nómina preliminar de 55 jugadores —lista que será reducida a 26 antes del 30 de mayo— coincide con un presente en el que se ha erigido como figura central del equipo dirigido por Eduardo Coudet, consolidándose tras una destacada actuación frente a San Lorenzo en los cuartos de final del Torneo Apertura. Pese a su éxito deportivo actual, desde muy chico siempre priorizó los estudios.

Beltrán cautivó al mundo River después de atajar un penal que evitó la eliminación de su equipo y detener otro remate, asegurando así el pase a la siguiente ronda frente al Ciclón. Pero detrás de esa irrupción, el arquero presenta un recorrido poco habitual en la elite: llegó a la institución con 17 años y desarrolló su formación lejos de las divisiones inferiores formales, participando en torneos intercountry y defendiendo de forma amateur el arco del Club Pueyrredón, según relató Tato Montes —histórico entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo— durante una entrevista en el stream de La Página Millonaria.

PUBLICIDAD

El propio Montes detalló que entre 2001 y 2015 organizó una escuela de arqueros, experiencia clave para descubrir jóvenes talentos como Beltrán. “Santi nació ahí. Yo en un momento me fui porque por el trabajo en la Primera de River ya no podía dirigir más al equipo. Y hablaba siempre de Santi con Sergio Fernández, que era el técnico del Sub 21. No se quería ir a probar a River porque tenía doble escolaridad y quería terminar el secundario. Tiene una cabeza increíble”, mencionó Montes.

En cierto momento, el entrenador de su country le hizo saber a Montes que estaba listo para afrontar una prueba en River y así fue: “Pasó a ser un pibe de quinto año al que los compañeros le pedían autógrafos cuando fue a recibir el diploma. Mirá cómo cambió su vida. Es un pibe divino e inteligente, siempre lo fue. Está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”.

PUBLICIDAD

Según Montes, el joven arquero no solo destaca por su capacidad técnica, sino por rasgos mentales y conductuales poco frecuentes para su edad. “Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno versus uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar. Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él, eso es lo importante (…) yo le tengo mucha fe, estoy convencido que va a ser un arquero top”, señaló el ex entrenador.

En paralelo, un ex profesor de Beltrán en la UBA también brindó algún detalle de su vida paralela al fútbol. “Él estudiaba el primer tramo de economía y ahí pude detectar, a partir de hablar con los estudiantes, que se dedicaba al fútbol. A mí me interesa mucho el fútbol, soy hincha fanático de San Lorenzo y él me dijo que estaba en la Reserva de fútbol. Cuando terminaban las clases los martes y viernes, a las 9 de la noche, nos íbamos charlando y contaba que ya entrenaba con Borja, Maidana y el Yacaré Herrera, todos los jugadores de primera”, reveló en Radio La Red Mauricio Torme, profesor de la UBA, que le dio clases en la sede de Parque Centenario y, entre risas, comentó que no le escribió después de que se luciera ante el Ciclón el domingo pasado porque “estoy re caliente”.

PUBLICIDAD

El recorrido de Beltrán desafía el modelo tradicional de las grandes promesas del fútbol argentino, que habitualmente encaran un largo tránsito por las divisiones inferiores. El arquero arribó a River tras sobresalir en circuitos alternativos y dar el salto directamente al profesionalismo, situación que según su entrenador inicial se explica por “la madurez y el aplomo” que el futbolista demuestra cuando pisa la cancha.

Para responder directamente al interrogante sobre el suceso de Beltrán, puede afirmarse que el arquero de River, de 21 años, fue decisivo en la reciente clasificación de su equipo a los cuartos de final del Torneo Apertura tras atajar dos penales claves frente a San Lorenzo. Su irrupción en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, junto a otros cinco compañeros del club, certifica su condición de nueva joya del fútbol argentino.

PUBLICIDAD