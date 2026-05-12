La foto reveladora en medio del escándalo por una relación extramatrimonial entre una periodista y un reconocido entrenador

La periodista deportiva Dianna Russini sonríe junto a su esposo en un evento formal y comparte un momento con el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en una instalación deportiva.

El escándalo en torno a Dianna Russini, la periodista que apareció con el entrenador de la NFL Mike Vrabel en fotos que descubrió una supuesta relación extramatrimonial, cobró un nuevo capítulo este domingo cuando fue vista junto a su esposo Kevin Goldschmidt en el Día de la Madre a los besos, en lo que fue la primera aparición pública de la cronista tras las diversas noticias que generaron impacto en el deportes de los Estados Unidos.

Las imágenes, obtenidas en exclusiva por Page Six, el sitio que reveló las fotos privadas de la periodista y el coach de los New England Patriots, captaron a Russini y Goldschmidt en actitud cercana frente a su residencia en Nueva Jersey, evidenciando su unión de pareja luego de semanas en el centro de la polémica. Personas del entorno familiar, citadas por el medio, destacaron la fortaleza del matrimonio en medio del escándalo: “Han sido muy resilientes como familia. No han estado escondiéndose”, aseguró una fuente próxima al círculo de Russini y Goldschmidt, quienes asistieron juntos a actividades infantiles y reuniones familiares a pesar de la presión mediática.

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Hay que recordar que entre marzo y mayo, diversas publicaciones exclusivas de Page Six y TMZ presentaron fotografías de Russini Mike Vrabel en situaciones privadas que activaron las especulaciones públicas. En una de las series de imágenes más comentadas, ambos aparecen tomados de la mano y bailando en un resort en Arizona, además de compartir desayunos en el patio y distendidos momentos junto a la piscina del lugar.

Dianna Russini y su esposo Kevin Goldschmidt son vistos besándose en público con su hijo, la primera vez desde el escándalo con Mike Vrabel.

Estas imágenes surgieron poco antes de que Russini renunciara a su cargo como Senior NFL Insider en The Athletic, el sitio deportivo del reconocido periódico The New York Times. De manera simultánea, Vrabel anunció que se ausentaría del tercer día del Draft de la NFL 2026 para “buscar asesoría profesional”.

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El caso tomó aún mayor alcance cuando Page Six reveló imágenes, hasta ese momento desconocidas, captadas en un bar de Nueva York en 2020. Fuentes presentes aseguraron al medio que “Russini y Vrabel estaban besándose y abrazándose en todo momento”. Otro episodio con fecha de junio de 2021 también se conoció hace pocos días atrás con ambos protagonistas de esta historia de infidelidad. Vrabel y Russini alquilaron un barco privado en Tennessee solo dos meses antes del nacimiento del primer hijo de la cronista especialista en el fútbol americano y, según las fuentes a las que accedió TMZ, todo fue planeado con extrema reserva, a tal punto que ambos evitaron tomarse fotografías públicas y firmaron documentos de exención de responsabilidad antes de embarcarse. El dato sitúa el episodio en una cronología precisa, ya que en agosto de hace cinco años, la periodista tuvo a su hijo Michael junto a su esposo Goldschmidt.

Tanto Russini como Vrabel negaron cualquier carácter romántico o impropio en la naturaleza de su relación. En una declaración a Page Six, Vrabel sostuvo: “Estas fotos muestran una interacción completamente inocente, y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula. No merece mayor respuesta”. Russini explicó una situación similar en un comunicado: “Las fotos no representan al grupo de seis personas con quienes estábamos ese día. Como la mayoría de los periodistas en la NFL, los reporteros interactúan con sus fuentes fuera de los estadios y otros recintos”.

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Las fotos de Vrabel y Russinni en un bar cuando estaban casados con otras parejas

El escándalo escaló y no solo provocó la salida de Russini de The Athletic, sino que generó respuestas institucionales. En abril, los Patriots comunicaron su apoyo a Vrabel: “El equipo apoya plenamente la decisión de Mike Vrabel de priorizar a su familia y su bienestar. Ha sido sincero con nosotros respecto a su compromiso de ser la mejor versión de sí mismo para su familia, para el equipo y nuestros aficionados. Respetamos los pasos que decidió tomar”, citaron en un reporte público.

Como resultado de esta sucesión de episodios, el matrimonio de los Vrabel atraviesa un momento delicado. Según una fuente citada por la sección local del diario británico Daily Mail, la esposa del entrenador, Jen, “está enfadada, avergonzada y horrorizada de que ésta sea su vida en este momento”. La misma persona consultada precisó sobre la reacción de la esposa del reconocido entrenador de la NFL: “Vivir esto siendo observada, siendo juzgada por amigos, familiares y gente que nunca conoció, es una pesadilla”. De acuerdo con el testimonio recogido, aunque la confianza quedó quebrada, la esposa del coach de los Patriots evalúa “darle una oportunidad” al vínculo que mantiene con su todavía esposo.

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