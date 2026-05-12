Política

Convocaron a sesión especial para analizar proyectos que buscan que Adorni rinda cuentas por su patrimonio

Se publicó el llamado a sesión especial para el jueves a las 11 de la mañana. La oposición busca llegar a los 129 diputados que habilite el quórum y obligue a LLA a debatir las iniciativas. El rol del PRO y de los gobernadores

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Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni speaks during a press conference inaugurating Mercedes-Benz Trucks and Buses at the Argentina’s new Industrial Center in Zarate, Argentina May 8, 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas
Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni speaks during a press conference inaugurating Mercedes-Benz Trucks and Buses at the Argentina’s new Industrial Center in Zarate, Argentina May 8, 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el próximo jueves 14 de mayo a las 11 a una sesión especial para tratar cuatro proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en su situación patrimonial y en el uso de bienes del Estado.

La citación, firmada el martes 12 de mayo por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue impulsada por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) junto a legisladores de otros bloques opositores.

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El temario incluye cuatro expedientes. El primero (0419-D-2026) es un pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. El proyecto es del diputado de unión por la Patria, Germán Martínez, y fue puesto a consideración en la sesión del 8 de abril mediante un apartamiento de reglamento y obtuvo un resultado negativo con 124 votos positivos.

El segundo (0949-D-2026) es del diputado de Unidos, Pablo Juliano y apunta al Poder Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por Adorni. También ya fue puesto a consideración y obtuvo 121 votos positivos.

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El tercero (1049-D-2026) es de autoría de Nicolás del Caño, de la izquierda, tiene como objetivo explícito dar inicio a una moción de censura contra el funcionario. El cuarto (1167-D-2026) es de Esteban Paulón de Unidos reitera el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales del ministro coordinador. También ya fue puesto a votación por un apartamiento de reglamento y obtuvo 122 votos positivos.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública avanza en paralelo al debate parlamentario. El bloque de Unión por la Patria (UxP), que no firmó el pedido, anticipó que participará de la sesión y pedirá ampliar el temario para incluir cuestiones como salud, PAMI y empleo.

Manuel Adorni en el Congreso
Fotografía: Agencia de Gobierno

Los cuestionamientos a Adorni se intensificaron tras las declaraciones ante la Justicia del contratista Matías Tabar, quien habría revelado detalles sobre refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, con un costo estimado de 245.000 dólares en efectivo. A eso se suman preguntas sin respuesta sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito —financiado en parte por las propias vendedoras mediante un crédito hipotecario— y sobre viajes al exterior realizados junto a su familia.

El 29 de abril, Adorni se presentó ante Diputados para brindar su informe de gestión semestral, en el que respondió por escrito 2.151 preguntas. En esa oportunidad, eludió precisiones sobre su patrimonio y sus viajes privados, y se escudó en la confidencialidad de la información aportada a la Justicia. “No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia”, afirmó el funcionario ante el recinto.

Tras esa exposición, Paulón fue uno de los más críticos. “Luego de las mentiras y omisiones del último informe, si tiene todo en regla, que informe en el Congreso”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X al anunciar el pedido de sesión especial.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública avanza en paralelo al debate parlamentario; la Justicia ya levantó el secreto fiscal del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

La oposición enfrenta, con todo, un obstáculo aritmético. Para abrir la sesión se necesitan 129 diputados; sumando todos los bloques que manifestaron apoyo —incluido UxP con sus 93 bancas— los números rondan ese piso pero sin margen de maniobra. Ninguno de los cuatro expedientes cuenta aún con dictamen de comisión, por lo que el objetivo inmediato de la oposición es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que los traten en un plazo determinado.

Manuel Adorni en el Congreso
Créditos: prensa de Gobierno

En ese sentido, es fundamental el posicionamiento que tomen los bloques del “medio” y los que fungen como aliados del oficialismo. Algunos de los legisladores que responden a gobernadores ya adelantaron de manera informal que no darán quórum. Ese es el caso de los diputados de Córdoba y de Salta que responden a los gobernadores Martín Llaryora y Gustavo Sáenz respectivamente, que no dirán presente el próximo jueves.

Algo similar se especula con el PRO y la UCR. En el caso de los amarillos, el comunicado del partido que señala que no van a “aplaudir cualquier cosa” y señalan el rol de Adorni, discute internamente qué hacer aunque la mayoría se inclina por no asistir. En el caso del radicalismo sucede algo similar, mientras desde las autoridades del partido bajan las críticas al Jefe de Gabinete, sus legisladores se mantienen encolumnados con La Libertad Avanza.

Adorni, mientras tanto, asegura que prepara la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025. El vencimiento para presentarlo es el próximo 31 de julio y, a pesar de que el Presidente Javier Milei anticipó que lo iba a presentar antes ya han pasado seis días desde ese anuncio.

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