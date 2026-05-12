La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ recaudó USD 433 millones y llevó a Disney a récord global

The Walt Disney Studios se consagra como el primer estudio en alcanzar USD 2.000 millones de recaudación global en 2026, según Deadline. (Créditos: 20th Century Studios)

El conglomerado The Walt Disney Studios alcanzó USD 2.000 millones en recaudación global en lo que va de 2026, un resultado que lo convierte en el primer estudio cinematográfico en lograr esta marca durante el año, según reportó el sitio especializado Deadline el 10 de mayo. Este hito afecta de manera directa al sector de la exhibición cinematográfica internacional y a los grandes estudios de Hollywood, ya que refleja el liderazgo de la compañía en un mercado competitivo y volátil.

Según cifras citadas por Deadline, la película El Diablo Viste a la Moda 2 impulsó de forma determinante la recaudación del estudio, con un acumulado global de USD 433,2 millones en sus primeras semanas de exhibición. La información fue confirmada por la base de datos Box Office Mojo, que atribuyó el éxito a una estrategia de estrenos internacionales y al impacto de franquicias ya establecidas.

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El desempeño de Disney se enmarca en un contexto de recuperación y crecimiento del sector, tras el impacto de la pandemia y la consolidación de modelos híbridos de distribución, de acuerdo con Deadline y otras fuentes del sector. El estudio mantiene su estrategia de fortalecer sagas y lanzar secuelas de títulos exitosos para sostener su posición en taquilla.

¿Cómo alcanzó Disney los USD 2.000 millones en 2026?

De acuerdo con Deadline, el principal motor de la recaudación de Disney en 2026 fue El Diablo Viste a la Moda 2, dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. El filme logró USD 144,8 millones en Estados Unidos y USD 288,4 millones en mercados internacionales, superando los USD 326,5 millones globales de la cinta original de 2006. Este desempeño fue complementado por títulos como Hoppers (USD 371,6 millones) y Send Help (USD 94 millones), además de los ingresos residuales de estrenos de 2025 como Avatar: Fire & Ash y Zootopia 2, según la base de datos Box Office Mojo.

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La estrategia de lanzamientos globales permitió a Disney posicionar a El Diablo Viste a la Moda 2 como el estreno internacional más visto de 2026 en países como Italia, Brasil, Reino Unido y Australia, con cifras altas en otros mercados clave, de acuerdo con el análisis publicado por el sitio especializado Deadline.

El liderazgo de Disney en la taquilla internacional 2026 se sostiene gracias a franquicias y secuelas de éxito en mercados clave. (Captura de video)

¿Cómo fue el desempeño de El Diablo Viste a la Moda 2 en Estados Unidos?

En el mercado estadounidense, El Diablo Viste a la Moda 2 registró una recaudación de 144,8 millones de dólares al cierre de su segunda semana, según datos de Deadline. La película se ubicó entre las más vistas en salas de cine de EE.UU., manteniendo un sólido desempeño tras un debut de 43 millones de dólares en su primer fin de semana.

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La cinta experimentó una caída del 44% en su segunda semana, una cifra considerada dentro del rango habitual para grandes estrenos, según el análisis de Box Office Mojo. El filme se benefició de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, lo que impulsó la asistencia y llevó a los principales estudios a ajustar sus estimaciones al alza, de acuerdo con Deadline.

El éxito en el mercado doméstico contribuyó de manera significativa al acumulado global de Disney. La estrategia de estrenos amplios en cadenas de cine y la continuidad de la saga resultaron determinantes para captar audiencias en diferentes segmentos, según fuentes de la industria citadas por Deadline y Box Office Mojo.

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¿Cuáles fueron los mercados más importantes para El Diablo Viste a la Moda 2?

La película El Diablo Viste a la Moda 2 se ubicó en la primera posición de la taquilla no local en mercados como Alemania (15,9 millones), Italia (USD 28 millones), Reino Unido (USD 28,5 millones), Australia (USD 18,5 millones), Japón (USD 16,8 millones), Corea del Sur (USD 8,3 millones), Brasil (USD 22 millones) y México (USD 20,1 millones), según datos de Deadline. En América Latina, la cinta también logró posiciones destacadas en Argentina (5,8 millones), Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile.

La publicación de Deadline precisa que la secuela se consolidó como el estreno número uno (no local) en países como Armenia, Bosnia, Bulgaria, Georgia, Líbano y Eslovaquia. En el mercado estadounidense, la película alcanzó USD 144,8 millones después de dos semanas en cartelera.

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¿Cómo se comparan estas cifras con las de otros estudios?

El análisis de Deadline y del portal de estadísticas Koimoi destaca que Disney es el único estudio en superar los USD 2.000 millones en recaudación global en 2026 hasta la fecha. Los demás grandes estudios de Hollywood, incluidos Warner Bros. y Universal Pictures, no han alcanzado esa marca en el mismo periodo, según los datos publicados.

El éxito de Disney está vinculado a su capacidad para capitalizar franquicias y secuelas, así como a la estrategia de estrenos simultáneos en múltiples territorios. Deadline subraya que los cómputos anuales de los estudios incluyen tanto estrenos del año en curso como ingresos remanentes de títulos lanzados el año anterior.

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El Diablo Viste a la Moda 2 es el principal motor de la recaudación de Disney, con USD 433,2 millones en sus primeras semanas. (20th Century Studios)

¿Qué otros estrenos impulsaron la taquilla internacional?

Además de El Diablo Viste a la Moda 2, la recaudación global de Disney recibió el aporte de títulos como Hoppers y Send Help, junto a los remanentes de Avatar: Fire & Ash y Zootopia 2. Por fuera de Disney, el informe de Deadline menciona el estreno de Mortal Kombat II, de Warner Bros., que sumó USD 63 millones en su primer fin de semana mundial, con USD 40 millones en Estados Unidos y USD 23 millones en mercados internacionales.

También se registró el lanzamiento de Michael, la biopic sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, que alcanzó USD 577 millones a nivel global, de los cuales USD 240,4 millones provinieron de Estados Unidos y USD 336,8 millones del resto del mundo, según datos citados por Deadline. Otros estrenos recientes incluyen The Sheep Detectives, de Amazon MGM Studios (USD 28 millones), y el documental musical Billie Eilish: Hit Me Hard & Soft, distribuido por Paramount (USD 20,1 millones).

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¿Qué impacto tiene este resultado para el sector y el público?

El liderazgo de Disney en la taquilla global refuerza la tendencia de los grandes estudios a apostar por franquicias y secuelas para garantizar ingresos sostenidos. Analistas consultados por el sitio especializado Deadline y la base de datos Box Office Mojo coinciden en que la estrategia de lanzamientos internacionales y la continuidad de sagas exitosas permiten a los estudios movilizar audiencias en mercados diversos.

El informe de Deadline señala que los datos de taquilla de 2026 reflejan una recuperación del sector, con una afluencia de público que supera los registros de años anteriores en mercados clave. Los operadores de salas y distribuidores prevén que esta tendencia se mantenga, dada la cantidad de estrenos importantes programados para el resto del año.

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El monto de la recaudación obtenida por Disney tiene implicancias para el desarrollo de nuevas producciones, la distribución global y la programación de eventos cinematográficos internacionales, según el análisis de Deadline. Los espectadores acceden a una oferta ampliada de contenidos, mientras que los estudios ajustan sus estrategias para capitalizar la atención del público en un contexto de competencia creciente.

Disney supera a Warner Bros. y Universal Pictures en recaudación global durante el primer semestre de 2026, consolidando su liderazgo en Hollywood. (20th Century Studios)

¿Qué se puede esperar para el resto de 2026?

La expectativa del sector es que Disney mantenga su liderazgo en la taquilla internacional durante el segundo semestre, a partir del estreno de nuevas entregas de franquicias consolidadas y de la diversificación de géneros. Las cifras de Deadline y la base de datos Box Office Mojo anticipan un cierre de año con volúmenes de recaudación superiores a los de 2025 para los grandes estudios de Hollywood.

El impacto para la industria y los espectadores se traduce en un mayor flujo de producciones de alto presupuesto y en la consolidación de estrategias de distribución global, de acuerdo con el análisis de Deadline. El resultado obtenido por Disney en 2026 marca un precedente para las prácticas de programación y lanzamiento en la industria cinematográfica.