Receta de albóndigas de pollo, rápida y fácil

Un truco sencillo para resolver almuerzos con un plato suculento que chicos y grandes disfrutan por igual

Cinco albóndigas de pollo doradas con perejil picado en un plato blanco sobre una mesa de madera clara, junto a un bol de salsa de tomate con queso rallado.
La receta de albóndigas de pollo rápida y fácil se destaca como una opción práctica ideal para cualquier almuerzo familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a esa bandeja humeante de albóndigas de pollo? El aroma casero, la textura tierna y ese toque dorado por fuera hacen que este clásico gane un lugar en la mesa de cualquier familia argentina, sobre todo cuando se busca algo práctico y sabroso.

Las albóndigas de pollo suelen aparecer en los almuerzos de semana, perfectas para aprovechar restos de pollo o como alternativa más liviana a las tradicionales de carne. Se pueden servir con arroz, una salsa sencilla o incluso en sándwiches, y son un comodín tanto para grandes como para chicos.

Receta de albóndigas de pollo

Las albóndigas de pollo son bolitas hechas con carne de pollo picada, mezcladas con condimentos y pan rallado, que se doran en sartén y se pueden terminar en salsa o al horno. En esta versión exprés, la preparación es simple y requiere pocos ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Esta receta de albóndigas de pollo requiere tan solo 35 minutos entre preparación y cocción, facilitando el menú del día a día (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de pechuga de pollo picada o molida
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de perejil fresco, picado
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria

Cómo hacer albóndigas de pollo, paso a paso

  1. Colocar la carne de pollo picada en un bol grande.
  2. Agregar el huevo, el ajo picado, el perejil, el queso rallado, la sal y la pimienta.
  3. Añadir el pan rallado y mezclar bien hasta obtener una masa homogénea que no se pegue a las manos (si es necesario, agregar un poco más de pan rallado).
  4. Formar bolitas del tamaño de una nuez.
  5. Calentar una sartén con un fondo de aceite y dorar las albóndigas en tandas, girándolas para que se cocinen parejas.
  6. Cuando estén doradas, bajar el fuego y tapar la sartén para que terminen de cocinarse por dentro (unos 10 minutos más).
  7. Consejo: No sobrecargar la sartén y controlar que el aceite esté caliente, pero no humeante, para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.
  8. Servir calientes, solas, con salsa o acompañadas de arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Plato blanco con seis albóndigas de pollo doradas decoradas con perejil, al lado un bol con salsa de tomate y queso, sobre una mesa de madera.
Las albóndigas de pollo se conservan hasta 3 días en heladera y hasta 2 meses en freezer, ideales para organizar comidas semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda recalentar bien antes de consumir.

Cómo el hielo antártico revela la trayectoria del Sistema Solar en la Vía Láctea

La investigación fue liderada por expertos de Alemania. Por qué aportaron una cronología detallada sobre encuentros del planeta con nubes de polvo y plasma cósmico

