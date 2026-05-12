Receta de albóndigas de pollo, rápida y fácil

¿Quién puede resistirse a esa bandeja humeante de albóndigas de pollo? El aroma casero, la textura tierna y ese toque dorado por fuera hacen que este clásico gane un lugar en la mesa de cualquier familia argentina, sobre todo cuando se busca algo práctico y sabroso.
Las albóndigas de pollo suelen aparecer en los almuerzos de semana, perfectas para aprovechar restos de pollo o como alternativa más liviana a las tradicionales de carne. Se pueden servir con arroz, una salsa sencilla o incluso en sándwiches, y son un comodín tanto para grandes como para chicos.
Receta de albóndigas de pollo
Las albóndigas de pollo son bolitas hechas con carne de pollo picada, mezcladas con condimentos y pan rallado, que se doran en sartén y se pueden terminar en salsa o al horno. En esta versión exprés, la preparación es simple y requiere pocos ingredientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de pechuga de pollo picada o molida
- 1 huevo
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco, picado
- 3 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol, cantidad necesaria
Cómo hacer albóndigas de pollo, paso a paso
- Colocar la carne de pollo picada en un bol grande.
- Agregar el huevo, el ajo picado, el perejil, el queso rallado, la sal y la pimienta.
- Añadir el pan rallado y mezclar bien hasta obtener una masa homogénea que no se pegue a las manos (si es necesario, agregar un poco más de pan rallado).
- Formar bolitas del tamaño de una nuez.
- Calentar una sartén con un fondo de aceite y dorar las albóndigas en tandas, girándolas para que se cocinen parejas.
- Cuando estén doradas, bajar el fuego y tapar la sartén para que terminen de cocinarse por dentro (unos 10 minutos más).
- Consejo: No sobrecargar la sartén y controlar que el aceite esté caliente, pero no humeante, para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.
- Servir calientes, solas, con salsa o acompañadas de arroz blanco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 28 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda recalentar bien antes de consumir.
