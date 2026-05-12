Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

El ataque frustrado en la isla de Bubiyan deja un agente de seguridad kuwaití herido y refuerza el temor a un posible conflicto bélico abierto en la región del Golfo Pérsico.

Kuwait acusó el martes a Irán de enviar un equipo paramilitar armado de la Guardia Revolucionaria para atacar una isla en el país de Oriente Medio donde se ubica un proyecto portuario financiado por China, justo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping.

Irán no respondió de inmediato a la acusación de Kuwait, país que fue objeto de repetidos ataques iraníes durante la guerra e incluso durante el frágil alto el fuego que aún se mantiene en la región. Sin embargo, la acusación y los continuos ataques en toda la región amenazan con desatar nuevamente un conflicto bélico abierto.

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La acusación surgió cuando el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que Israel también envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a los Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra.

Esto puso de relieve la creciente relación de defensa entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, países que desde hace tiempo desconfían de Irán. Además, representa el primer despliegue militar israelí reconocido públicamente en los Emiratos, una federación de siete emiratos en la península arábiga donde se encuentran Abu Dabi y Dubái.

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El estrecho de Ormuz sigue bajo el control de Teherán y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas por el momento, lo que también aumenta el riesgo de que el conflicto vuelva a estallar.

Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

Kuwait alega que Irán planeó un ataque

Kuwait afirmó que un equipo de seis miembros armados de la Guardia Revolucionaria intentó infiltrarse en la isla de Bubiyan, en el extremo noroeste del Golfo Pérsico, cerca de Irak e Irán.

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Acusó al equipo de planear llevar a cabo “actos hostiles”.

Kuwait informó que detuvo a cuatro de los hombres, mientras que dos lograron escapar. El país añadió que uno de sus agentes de seguridad resultó herido en el ataque.

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La isla de Bubiyan alberga el puerto Mubarak Al Kabeer, que se encuentra en construcción como parte de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Este proyecto también fue atacado por Irán durante la guerra.

Trump viaja esta semana a China para una cumbre con Xi, durante la cual es probable que Irán sea uno de los temas tratados. Pekín ha sido durante mucho tiempo comprador de petróleo crudo iraní, sujeto a sanciones, y se ha visto perjudicado por el cierre del estrecho, que ha desencadenado una crisis energética mundial.

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Huckabee afirma que Israel desplegó tropas en los Emiratos Árabes Unidos

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, observa durante una entrevista con Reuters en Jerusalén, el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

Huckabee, pastor bautista, ex gobernador de Arkansas y ex candidato presidencial, hizo el comentario en el escenario durante un evento en Tel Aviv, Israel.

“Quisiera expresar mi agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos, el primer miembro del Acuerdo de Abraham”, dijo Huckabee en la Conferencia de Tel Aviv. “Fíjense en los beneficios. Israel les acaba de enviar baterías para el sistema Cúpula de Hierro y personal para ayudar a operarlas”.

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Los Emiratos Árabes Unidos reconocieron diplomáticamente a Israel en 2020. Esto provocó críticas de Irán, durante mucho tiempo el principal enemigo regional de Israel. Irán no respondió de inmediato a las declaraciones de Huckabee, aunque ha sugerido repetidamente a lo largo de los años que Israel mantiene una presencia militar y de inteligencia en los Emiratos.

El despliegue israelí se produce mientras los Emiratos Árabes Unidos muestran su fortaleza

Los Emiratos Árabes Unidos e Israel no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el reconocimiento de Huckabee. Sin embargo, las declaraciones de Huckabee se produjeron después de que el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, hiciera lo mismo durante un evento en la misión israelí el lunes por la noche, lo que sugiere que se trató de una divulgación intencional de la información, probablemente con la aprobación de los emiratíes e israelíes.

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Esto ocurre mientras los Emiratos Árabes Unidos han enfrentado ataques con misiles y drones iraníes incluso después del alto el fuego alcanzado en la guerra, y han intentado transmitir a los inversores y al público, que se muestran preocupados, que siguen abiertos a los negocios y son seguros. Los Emiratos Árabes Unidos también han clausurado instalaciones vinculadas al gobierno iraní en el país desde el inicio de la guerra. Los Emiratos han sido utilizados durante mucho tiempo tanto por el gobierno iraní como por los ciudadanos iraníes como un lugar seguro para realizar negocios en el extranjero, lejos de la República Islámica.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi llega a Nicosia (Lefkosia), Chipre, para asistir a una cumbre de líderes de la Unión Europea y sus socios regionales, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

El jueves, durante la visita del presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sisi a los Emiratos Árabes Unidos, su homólogo emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, lo acompañó a una base aérea donde se encontraban estacionados pilotos egipcios y aviones de combate Rafale. Esta fue la primera confirmación de la presencia de un destacamento militar en los Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohammed y los Emiratos Árabes Unidos respaldaron firmemente a el-Sisi desde su ascenso al poder en 2013 hasta los años posteriores.

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Huckabee insta a otros estados del Golfo a reconocer a Israel

Huckabee añadió que era “muy optimista” de que otros países de la región pronto se sumarán a los Acuerdos de Abraham, el acuerdo de reconocimiento diplomático de 2020 que también incluyó al reino árabe del Golfo de Bahréin, para establecer relaciones formales con Israel.

Sin embargo, muchos estados árabes siguen indignados por las extensas campañas militares de Israel tras el ataque de Hamás en 2023 contra el país, que dejó la Franja de Gaza arrasada y a los aliados de Irán atacados en todo Oriente Medio. Israel ahora también controla territorio en Líbano y Siria.

En sus declaraciones, Huckabee también intentó reforzar el apoyo estadounidense a la reciente guerra, sugiriendo que “Israel es el aperitivo, Estados Unidos siempre ha sido el plato principal” para la teocracia iraní.

“Los estados del Golfo ahora entienden que tendrán que elegir: ¿es más probable que sean atacados por Irán o por Israel?“, preguntó Huckabee. ”Ven que Israel nos ayudó e Irán nos atacó. Israel no está intentando apoderarse de su territorio ni les está enviando misiles".

Bahréin condena a dos docenas de personas por supuestos vínculos con Irán

Bahréin condena a más de veinte personas por supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, intensificando la represión contra disidentes durante la guerra.

Mientras tanto, el martes, la fiscalía de Bahréin informó que al menos dos docenas de personas fueron condenadas a prisión por cargos que incluyen espionaje y conspiración con la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán. Indicaron que tres fueron condenadas a cadena perpetua, mientras que otras recibieron penas más cortas relacionadas con Irán.

Bahréin, una nación insular gobernada por una monarquía sunita con una población mayoritariamente chiita, ha condenado a decenas de personas por cargos relacionados con Irán desde el inicio de la guerra. La fiscalía y el Ministerio del Interior han alegado que Irán mantiene células que realizan espionaje y ayudan a identificar objetivos en el país. Organizaciones de derechos humanos afirman que Bahréin ha intensificado la represión contra los disidentes durante la guerra, así como contra los chiitas.

(con información de AP)