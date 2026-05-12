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“Para defender la educación”: quiénes son los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

De Pablo Echarri a Griselda Siciliani y de León Gieco a Ca7riel y Paco Amoroso, el llamado reúne a figuras históricas, nuevas generaciones y voces de la cultura en un día clave para la enseñanza pública

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En el marco de la cuarta Marcha Universitaria convocada por la UBA ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los famosos salieron a convocar en las redes (Universidad Nacional de las Artes - UNA)

La previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo, está marcada por un respaldo transversal en redes sociales. Frente al conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, una verdadera constelación de referentes del espectáculo, la cultura y la ciencia decidió sumar su voz para defender la educación y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización, que tendrá su epicentro a las 17 horas en Plaza de Mayo, encontró en el mundo digital un canal masivo de difusión. Dos piezas audiovisuales producidas por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se viralizaron en cuestión de horas, logrando que actores, músicos, escritores y estudiantes de todo el país se unieran en un mismo llamado.

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“Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública. Porque la universidad pública es un derecho. Es igualdad y es futuro”, marca el comienzo del video institucional, en el que participan Cecilia Roth, León Gieco, Pablo Echarri, Griselda Siciliani y Ca7riel y Paco Amoroso, entre tantos otros referentes del espectáculo, la cultura y las artes, invitando a defender un sistema que es orgullo nacional. “Los invito este martes a participar de la marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para defender la educación, que es lo más importante para este país. Para garantizar este sistema de educación pública y de calidad que hasta ahora existió en toda la Argentina”, sumaron.

Primer plano de Griselda Siciliani cuando era niña, mirando a cámara con una sonrisa sutil y el pelo recogido en dos coletas con lazos oscuros
La actriz Griselda Siciliani compartió una foto de su infancia para destacar su apoyo a la educación pública en Argentina (Instagram)

El mensaje se amplificó con testimonios de figuras de todas las generaciones. La actriz Lorena Vega, conocida por su trabajo en ficciones recientes como Envidiosa, subrayó: “Lo necesitamos, lo merecemos. Así nos formamos la mayoría de este país”. Por su parte, Lizy Tagliani, que actualmente estudia abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, aportó el costado más emotivo al recordar su sueño de infancia de llegar algún día a la facultad.

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Entre quienes se sumaron a la convocatoria, el actor Ariel Staltari, quien formó parte de la primera temporada de El Eternatuta, fue categórico: “Porque sin universidad pública no hay futuro, no hay arte, no hay cultura”. Actrices como Pilar Gamboa, Malena Pichot y Marina Bellati también tomaron la palabra para alertar sobre el peligro que enfrenta el sistema universitario argentino y convocar a la marcha con un mensaje unificado. “Nuestra universidad pública está en peligro. Por eso este 12 de mayo marchamos. Marchamos a las 17 horas a Plaza de Mayo para defender nuestro orgullo nacional”, expresaron.

El respaldo logró unir a representantes de distintos ámbitos y generaciones. A ellos se sumaron figuras como Mercedes Morán, Juan Minujín, Dalma Maradona, Claudia Piñeiro y Pedro Saborido que aportaron su potencia mediática y su llegada a públicos diversos. Esta pluralidad hizo que la campaña lograra un nivel de viralización inédito.

Ilustración que muestra a cinco figuras de la cultura argentina sobre un edificio universitario, con una multitud manifestándose con banderas.
La convocatoria del 12 de mayo para defender la universidad pública en Argentina recibe un apoyo transversal de figuras del arte, la ciencia y la sociedad civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par, destacó el mensaje de Siciliani, quien compartió una foto de su infancia y una reflexión personal en redes sociales. “Soy nieta, hija y hermana de docentes. Me crié escuchando hablar de educación. Viví cada reclamo por la educación pública desde muy chica, junto a mis padres”, escribió la actriz. Siciliani recordó que su formación se dio en la escuela pública y que se recibió en la Escuela Nacional de Danzas, algo que, reconoció, no hubiera sido posible en la educación privada por la cantidad de clases y materias que cursó durante su adolescencia. “Y aun si mi historia hubiera sido distinta, hoy marcharía igual para apoyar todo reclamo por mayor presupuesto para educación, ciencia y cultura, y por el cumplimiento de la Ley”, concluyó, dejando en claro su compromiso y el de toda una generación con la defensa del sistema educativo público argentino.

También, escritoras de renombre internacional como Samanta Schweblin advirtieron sobre el rol fundamental de la universidad en el desarrollo científico y cultural del país. A su vez, músicos, actores y personalidades de la cultura como Esteban Lamothe, Celeste Cid, Joaquín Levinton y Eugenia Guerty coincidieron en remarcar que el recorte presupuestario afecta el futuro de la ciencia, el arte y la producción intelectual argentina.

La cita está marcada: este martes 12 de mayo, a las 17 horas, una multitud de estudiantes, docentes, científicos, artistas y ciudadanos marchará para exigir que no se desfinancie el futuro. Lo que nació como un reclamo sectorial hoy es una causa transversal que atraviesa a todo el arco cultural y social argentino, decidido a no resignar el derecho a la educación pública y a defender el legado de generaciones.

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